Как скрыть живот и бока с помощью одежды? (Фото)

Пальто-халат вместо пуховика
Пальто-халат с поясом выглядит очень женственно
Пуховики и объемные куртки являются любимчиками многих девушек, благодаря своей практичности, удобству и комфорту. В комплекте с уггами или сапогами без каблука они создают очень милый и обаятельный образ, который является идеальным вариантом для поздней осени, зимы и ранней весны. Однако у такой верхней одежды есть один существенный минус – визуально она полнит и превращает девушек, у которых есть лишние килограммы, в эдаких Колобков. Именно поэтому дизайнеры советуют отказаться от массивной верхней одежды в пользу аккуратных пальто.
Чтобы вещь сидела идеально, фасон необходимо подбирать в соответствии с типом фигуры:
• тип "груша" – подходят модели с завышенной линией талии или объемным меховым воротником;
• тип "песочные часы" – стоит обратить внимание на пальто-халат с поясом, модель с приталенным силуэтом;
• тип "прямоугольник" – подходит пальто-халат, модели прямого кроя;
• тип "круг" – хорошо смотрится пальто-трапеция, а также однотонные и лаконичные экземпляры прямого кроя.
Образы с лаконичными пальто в форме трапеции.
Чтобы подчеркнуть талию, обязательно нужно подпоясываться. Можно использовать как пояс, идущий в комплекте, так и обычный кожаный ремень, контрастный по цвету. Получится нежный и красивый образ с оригинальной изюминкой.
Вещи-оверсайз в комплекте с ремнем
Свитер и пиджак в стиле оверсайз можно дополнить ремнем
Если в вашем шкафу много вещей оверсайз, но вы замечаете, что выглядите в них не хрупко и нежно, а объемно, не торопитесь избавляться от одежды. Попробуйте надевать ее в комплекте с ремнем. Подчеркивать талию при помощи такого аксессуара – модный и актуальный прием, который используют многие дизайнеры. Можете каждый день использовать разные ремни либо надевать один и тот же, но завязывать оригинальным способом. Еще один замечательный вариант – надеть вместо ремня поясную сумку. Таким образом вы убьете сразу двух зайцев: одежда в стиле оверсайз скроет живот и бока, а ремень или сумка поможет сделать талию визуально уже. Только не переусердствуйте – если слишком сильно затянуть аксессуар, то можно добиться абсолютно противоположного результата и создать объем в ненужных местах.
Мнение эксперта: Стилист имиджмейкер Вера Солохина считает, что скрывать лишние килограммы в области талии под слоями одежды оверсайз не имеет никакого смысла. Наоборот, нужно подобрать подходящий фасон и при помощи различных аксессуаров, например, того же ремня "нарисовать" красивую фигуру, даже если в действительности она далека от идеала.
Высокая посадка
Юбки и джинсы с высокой посадкой скрывают бока
Эта настоящая палочка-выручалочка для девушек с лишними килограммами в области талии. Брюки, джинсы и юбки с высокой посадкой выполняют сразу несколько функций: во-первых, они обтягивают бедра и ягодицы, делая их более подтянутыми и соблазнительными, а, во-вторых, утягивают живот. Чтобы сделать акцент на талии, обязательно заправляйте верх. Можно делать это традиционным образом, а можно заправлять только перед – лучше всего для этого приема подходят свободные рубашки. Дополняем образ каблуками и, вуаля, – красотка на миллион готова покорять публику.
Теплые платья с широким ремнем
Теплое платье, дополненное ремнем, заставляет талию казаться тоньше.
Теплые платья длины миди и макси весьма популярны зимой и весной 2020 года. Чтобы получить от этой одежды максимум, выбирайте свободные модели из натуральных тканей, которые можно подчеркнуть широким ремнем. В результате и акцент в виде пояса появится, и талия будет казаться тонкой, даже если на самом деле она не такая.
Платья на запах
Платья на запах всегда в моде
На улице уже настоящая весна: вовсю цветут абрикосы, опьяняя прохожих своим ароматом, а яркие солнечные лучи согревают своим теплом и поднимают настроение. В такую погоду грех не создавать легкие и свежие образы. Помочь в решении данного вопроса смогут платья на запах. Приятным бонусом является то, что дизайнеры предлагают не только вечерние, но и повседневные варианты таких нарядов. Если в вашем регионе все еще прохладно, можете комбинировать платья с теплыми вещами и колготами в тон, чтобы не замерзнуть.
Юбка + кожаная рубашка
Сочетание юбки и кожаной рубашки - беспроигрышный вариант для тех, кто хочет добавить в образ дерзости
Смелый и дерзким элементом модного гардероба 2020 является кожаная рубашка. Ее можно сочетать с чем угодно, но самым беспроигрышным вариантом для стройной талии является комбинация с поясом и юбкой. Так что смело доставайте из шкафа вещи, в которых вы стеснялись ходить из-за недостатков фигуры, и создавайте стильные и дерзкие образы! Кожаная рубашка отлично контрастирует на фоне романтической плиссированной юбки и делает талию стройной.
Юбка А-силуэта
Юбки А-силуэта характеризуются расклешенным низом
Юбка А-силуэта должна быть в гардеробе каждой девушки. За счет своего кроя она прекрасно скрывает бедра, а также делает талию более стройной и выразительной, к чему мы, собственно, и стремимся. Примером для вдохновения могут стать образы американской актрисы Хлои Грейс Морец. Несмотря на то, что у девушки прямоугольный тип фигуры, то есть слабо выражены грудь, талия и бедра, юбка помогает ей выглядеть очень хрупко и женственно. Отдавать предпочтение стоит моделям с посадкой строго на талии, расклешенным книзу.
Одежда с баской
Баска на одежде выполняет множество функций
Баска является очень актуальным на сегодняшний день элементом декора. Она способна грамотно подчеркнуть изгибы тела, сделать фигуру изящной, женственной выразительной. Баска выполняет множество функций, в частности, зрительно сужает талию, скрывает живот, отвлекает внимание от крупных бедер. Совершенно не важно, какой предмет гардероба будет иметь баску – платье, юбка, пояс. Любой вариант будет удачным.
Однако не стоит забывать, что данный декор нужно подбирать в соответствии с типом фигуры. Если животик ярко выражен, подойдет широкая или ассиметричная баска, располагать которую нужно чуть выше уровня талии. Если талия плохо выражена, обратите внимание на классические варианты, которые размещаются на талии. А вот баска-ушки может сыграть на руку лишь в том случае, если вы хотите придать бедрам округлости и сделать их более женственными.