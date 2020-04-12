Как скрыть живот и бока с помощью одежды? (Фото)

1 Пальто-халат вместо пуховика Пальто-халат с поясом выглядит очень женственно Пуховики и объемные куртки являются любимчиками многих девушек, благодаря своей практичности, удобству и комфорту. В комплекте с уггами или сапогами без каблука они создают очень милый и обаятельный образ, который является идеальным вариантом для поздней осени, зимы и ранней весны. Однако у такой верхней одежды есть один существенный минус – визуально она полнит и превращает девушек, у которых есть лишние килограммы, в эдаких Колобков. Именно поэтому дизайнеры советуют отказаться от массивной верхней одежды в пользу аккуратных пальто. Чтобы вещь сидела идеально, фасон необходимо подбирать в соответствии с типом фигуры: • тип "груша" – подходят модели с завышенной линией талии или объемным меховым воротником; • тип "песочные часы" – стоит обратить внимание на пальто-халат с поясом, модель с приталенным силуэтом; • тип "прямоугольник" – подходит пальто-халат, модели прямого кроя; • тип "круг" – хорошо смотрится пальто-трапеция, а также однотонные и лаконичные экземпляры прямого кроя. Образы с лаконичными пальто в форме трапеции. Чтобы подчеркнуть талию, обязательно нужно подпоясываться. Можно использовать как пояс, идущий в комплекте, так и обычный кожаный ремень, контрастный по цвету. Получится нежный и красивый образ с оригинальной изюминкой.

2 Вещи-оверсайз в комплекте с ремнем Свитер и пиджак в стиле оверсайз можно дополнить ремнем Если в вашем шкафу много вещей оверсайз, но вы замечаете, что выглядите в них не хрупко и нежно, а объемно, не торопитесь избавляться от одежды. Попробуйте надевать ее в комплекте с ремнем. Подчеркивать талию при помощи такого аксессуара – модный и актуальный прием, который используют многие дизайнеры. Можете каждый день использовать разные ремни либо надевать один и тот же, но завязывать оригинальным способом. Еще один замечательный вариант – надеть вместо ремня поясную сумку. Таким образом вы убьете сразу двух зайцев: одежда в стиле оверсайз скроет живот и бока, а ремень или сумка поможет сделать талию визуально уже. Только не переусердствуйте – если слишком сильно затянуть аксессуар, то можно добиться абсолютно противоположного результата и создать объем в ненужных местах. Мнение эксперта: Стилист имиджмейкер Вера Солохина считает, что скрывать лишние килограммы в области талии под слоями одежды оверсайз не имеет никакого смысла. Наоборот, нужно подобрать подходящий фасон и при помощи различных аксессуаров, например, того же ремня "нарисовать" красивую фигуру, даже если в действительности она далека от идеала.

3 Высокая посадка Юбки и джинсы с высокой посадкой скрывают бока Эта настоящая палочка-выручалочка для девушек с лишними килограммами в области талии. Брюки, джинсы и юбки с высокой посадкой выполняют сразу несколько функций: во-первых, они обтягивают бедра и ягодицы, делая их более подтянутыми и соблазнительными, а, во-вторых, утягивают живот. Чтобы сделать акцент на талии, обязательно заправляйте верх. Можно делать это традиционным образом, а можно заправлять только перед – лучше всего для этого приема подходят свободные рубашки. Дополняем образ каблуками и, вуаля, – красотка на миллион готова покорять публику.

4 Теплые платья с широким ремнем Теплое платье, дополненное ремнем, заставляет талию казаться тоньше. Теплые платья длины миди и макси весьма популярны зимой и весной 2020 года. Чтобы получить от этой одежды максимум, выбирайте свободные модели из натуральных тканей, которые можно подчеркнуть широким ремнем. В результате и акцент в виде пояса появится, и талия будет казаться тонкой, даже если на самом деле она не такая.

5 Платья на запах Платья на запах всегда в моде На улице уже настоящая весна: вовсю цветут абрикосы, опьяняя прохожих своим ароматом, а яркие солнечные лучи согревают своим теплом и поднимают настроение. В такую погоду грех не создавать легкие и свежие образы. Помочь в решении данного вопроса смогут платья на запах. Приятным бонусом является то, что дизайнеры предлагают не только вечерние, но и повседневные варианты таких нарядов. Если в вашем регионе все еще прохладно, можете комбинировать платья с теплыми вещами и колготами в тон, чтобы не замерзнуть.

6 Юбка + кожаная рубашка Сочетание юбки и кожаной рубашки - беспроигрышный вариант для тех, кто хочет добавить в образ дерзости Смелый и дерзким элементом модного гардероба 2020 является кожаная рубашка. Ее можно сочетать с чем угодно, но самым беспроигрышным вариантом для стройной талии является комбинация с поясом и юбкой. Так что смело доставайте из шкафа вещи, в которых вы стеснялись ходить из-за недостатков фигуры, и создавайте стильные и дерзкие образы! Кожаная рубашка отлично контрастирует на фоне романтической плиссированной юбки и делает талию стройной.

7 Юбка А-силуэта Юбки А-силуэта характеризуются расклешенным низом Юбка А-силуэта должна быть в гардеробе каждой девушки. За счет своего кроя она прекрасно скрывает бедра, а также делает талию более стройной и выразительной, к чему мы, собственно, и стремимся. Примером для вдохновения могут стать образы американской актрисы Хлои Грейс Морец. Несмотря на то, что у девушки прямоугольный тип фигуры, то есть слабо выражены грудь, талия и бедра, юбка помогает ей выглядеть очень хрупко и женственно. Отдавать предпочтение стоит моделям с посадкой строго на талии, расклешенным книзу.