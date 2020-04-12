Маникюр 2020: изысканный белый дизайн (Фото)

1 Белый маникюр создает нежный и романтический образ. Особенно выразительно смотрится сочетание светлого лака с одеждой того же цвета.

2 Новинки белого маникюра удивят и порадуют модниц разнообразными идеями декора и нейл-арта.

3 Если вы решили сделать маникюр в белых тонах, то должны знать, что такой маникюр хорошо смотрится на контрасте. Если у вас загорелая кожа рук, то белый маникюр идеально вам подойдет.

4 Если же цвет кожи бледный, то на ноготках следует использовать яркий дизайн. Один существенный недостаток белого маникюра — это недолговечность. Через несколько дней у вас могут появиться трещинки и сколы на ногтях.

5 Для более длительного ношения такого маникюра мастера нейл-дизайна используют белый шеллак. Если у вас короткие ногти, то выбирайте белый лак, который визуально удлинит пластину и сделает ее более изящной.

6 Белый цвет — идеальный для французского маникюра. Отлично сочетается этот цвет с золотом или серебром. Мастера нейл-дизайна часто используют контраст, т.е. на белой основе рисуют черный горох или линии.

7 Белый цвет в маникюре — это хорошая платформа для идей и экспериментов.

8 Однотонный маникюр никогда не выходит из моды. Это маникюр, который подойдет для любого случая и к любому наряду. Для создания интересных текстур часто используют трафареты.

9 Чтобы у вас был идеальный маникюр, используйте качественный лак. В противном случае ожидаемого эффекта не получится.

10 Главное помните, что при использовании в маникюре белого лака видны все неровности и изъяны ногтевой пластины. Если не удаётся сделать ровный тон, воспользуйтесь блестящим лаком, который скроет все неровности.

11 И снова поговорим о классике. Белый френч — это дизайн маникюра, которому не подвластно время. Такой маникюр создает нежный и романтический образ. Дизайн все чаще выбирают невесты.

12 Модницам, которым классический французский маникюр кажется однотипным и скучным, мастера нейл-дизайна предлагают украсить ноготки блестками, стразами или же рисунками.

13 Классический френч состоит из нежно-розовой, персиковой, прозрачной основы. Кончик ногтя при этом прорисовывают белоснежным лаком.

14 Оригинальный и универсальный вид маникюра — лунный. Если вы выбрали белый цвет, то вариантов маникюра может быть два: белоснежное покрытие с прозрачной зоной улыбки или же прозрачное покрытие с белой улыбкой.

15 Дизайн такого маникюра также можно разнообразить и украсить стразами, блестками или лепкой.

16 Выбрали белый лак, но хотите чем-то его разбавить и придать дорогой вид? Тогда выбирайте в качестве декора стразы. Они в таком маникюре могут быть однотонные либо разного цвета.

17 Стразами покрывают ноготь полностью или отдельную его часть. Такое же правило касается и ноготков. Вы можете украсить стразами один или несколько пальцев.