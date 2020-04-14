Блузки весна-лето 2020 года: модные тенденции (Фото)

На пике моды вышивки блестками и пайетками. Выбрав одну из таких блуз, вы будите в центре внимания на любой вечеринке.

Шелку в этом сезоне принадлежит главенствующая роль в вечерних блузах. Модные модели изобилуют декором: рюши, оборки, объемные банты. Цветовая палитра ярких сочных цветов будет доминировать в вечерних блузах.

Блузы с коротким рукавом есть в гардеробе каждой женщины. Сегодня в тренде модели всех оттенков розового цвета. Они будут прекрасно освежать цвет лица, молодить, подчеркивать статус и элегантность женщины. Сочетаются как с юбками, так и с брюками.

Черная классика в блузах не возбраняется, но предпочтение будет отдано прозрачным тканям.

Остаются востребованными несколько сезонов подряд белые блузы, а также блузы типа мужских сорочек. Цветовая гамма яркая, порой кричащая.

Весной, да и прохладными летними вечерами, уместно создавать стильные образы, используя в гардеробе модные блузы с длинными рукавами. Фасоны совершенно различны.

Жарким летним днем хочется прохлады, чего не дает одежда "в обтяжку". Дизайнеры, заботясь о женщинах, разработали модели свободного кроя, которые не сковывают движения.

Одежда для офиса должна быть стильной и удобной, одновременно. В этом сезоне, на пике офисной моды, будут комплекты, состоящие из брючного костюма, дополненного блузой с баской.

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Кружевные блузки и рубашки

И снова в моде романтический стиль, подчеркивающий женственность и хрупкость. Нежные кружева и ажурное полотно, несомненно, в тренде. Такие модели, безусловно, порадует романтических прелестниц.

Модные модели блузок весна-лето 2020 помогут женщинам создавать образы, неповторимые по изяществу и элегантности. В то же время, они имеют удобный и комфортный крой.