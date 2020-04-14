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Блузки весна-лето 2020 года: модные тенденции (Фото)

Смотрите фото (8)
Блузки весна-лето 2020 года: модные тенденции (Фото)
11:45 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Блузка – это неотъемлемый предмет модного женского гардероба.

  • 1

    Вечерние блузки

    Шелку в этом сезоне принадлежит главенствующая роль в вечерних блузах. Модные модели изобилуют декором: рюши, оборки, объемные банты. Цветовая палитра ярких сочных цветов будет доминировать в вечерних блузах.

    На пике моды вышивки блестками и пайетками. Выбрав одну из таких блуз, вы будите в центре внимания на любой вечеринке.

  • 2

    Блузки с коротким рукавом

    Блузы с коротким рукавом есть в гардеробе каждой женщины. Сегодня в тренде модели всех оттенков розового цвета. Они будут прекрасно освежать цвет лица, молодить, подчеркивать статус и элегантность женщины. Сочетаются как с юбками, так и с брюками.

  • 3

    Блузки с длинным рукавом

    Весной, да и прохладными летними вечерами, уместно создавать стильные образы, используя в гардеробе модные блузы с длинными рукавами. Фасоны совершенно различны.

    Остаются востребованными несколько сезонов подряд белые блузы, а также блузы типа мужских сорочек. Цветовая гамма яркая, порой кричащая.

    Черная классика в блузах не возбраняется, но предпочтение будет отдано прозрачным тканям.

  • 4

    Блузки и рубашки свободного кроя

    Жарким летним днем хочется прохлады, чего не дает одежда "в обтяжку". Дизайнеры, заботясь о женщинах, разработали модели свободного кроя, которые не сковывают движения.

    Модели "Морской бриз" и "Цветочный принт" вызвали бурю восторга на показе мировой моды 2020.

  • 5

    Блузки для офиса

    Одежда для офиса должна быть стильной и удобной, одновременно. В этом сезоне, на пике офисной моды, будут комплекты, состоящие из брючного костюма, дополненного блузой с баской.

    Офисные блузы ярких цветов добавят настроения в весеннюю палитру.

  • 6

    Кружевные блузки и рубашки

    И снова в моде романтический стиль, подчеркивающий женственность и хрупкость. Нежные кружева и ажурное полотно, несомненно, в тренде. Такие модели, безусловно, порадует романтических прелестниц.

    Модные модели блузок весна-лето 2020 помогут женщинам создавать образы, неповторимые по изяществу и элегантности. В то же время, они имеют удобный и комфортный крой.

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Мода, Стиль, Образ, Летняя мода, Мода 2020, Женский образ, Модные женские блузки, Блузки весна-лето 2020, Что будет модно летом.
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