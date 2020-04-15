Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна на короткие ноготки (Фото)

Выбирая дизайн своим ноготкам, в первую очередь мы должны определиться с цветом.
В 2020 году самыми стильными решениями для коротких ноготков считается: натуральная палитра, броские лаки и благородные оттенки.
В этом году неизменной тенденцией остается натуральная палитра цветов для маникюра.
Можете смело отдать предпочтение пастельным цветам, холодным и теплым оттенкам розового или зеленого цвета, бледно-бирюзовому и бледно-голубому, приглушенно-сиреневому и синему. Также не обойтись без бежевого, кремового, ванильного и карамельного тона.
Несомненно, самыми распространенными и актуальными цветами также есть броская и сочная палитра оттенков. Используйте яркие тона зеленого, желтого, розового, синего или фиолетового цвета.
Не стоит забывать о коралловом и морковном тоне, их популярность ничуть не иссякла.
В независимости от времени года самыми изысканными, неотразимыми и умопомрачительными цветами считаются: темно-синий, изумрудный, кофейный, белый бордовый, вишневый и баклажанный цвет.
Неизменным стильным элементом каждого года можно смело считать классический и невероятно привлекательный дизайн французского маникюра. Для того, чтоб разнообразить маникюр, мастера предлагают вносить изюминку.
В 2020 году таким элементом считается линия улыбочки в ярком цветовом решении.
Заменить классическую белую улыбку можно и на броские блестки, ярки стразы или выполнить френч при помощи зеркальной втирки. Подобный маникюр можно смело сочетать со спокойным однотонным покрытием. Очень привлекательно на коротких ноготках смотрится два ногтя, выполненные с помощью техники французского маникюра, а остальные пальчики покрываются любым тоном лака.
Многие девушки очень любят отблески и переливы страз на ноготках. При этом для коротких ноготков данный элемент декора не является исключением. Такое украшение пользуется невероятной популярностью при выполнении маникюра для торжественных выходов и праздников.
Очень важно при использовании данного декора не переборщить, ведь в таком случае маникюр приобретет грубый и неаккуратный вид. Лучше всего использовать стразы небольшого размера, так блеск будет более естественным.
Разместить стразы можно в любом порядке, очень привлекательно смотрятся узоры из камней или хаотичное размещение.
Непревзойденный маникюр с полосками и линиями выглядит очень привлекательно и аккуратно на коротких ноготках. Такой дизайн уже не первый год привлекает внимание большинства девушек. Его главным преимуществом считается универсальность.
Данный маникюр можно смело сочетать с нарядами в романтическом стиле, деловым дресс-кодом и даже с грациозными вечерними одеяниями. На коротких ноготках данный дизайн выглядит очень нежно, спокойно и ненавязчиво.
Для того чтоб придать дизайну коротких ноготков разнообразие и яркость, используйте стразы или яркие блестки.
В 2020 году горох проявляется не только в сфере одежды и обуви, но и в нейл-арт искусстве. Такой декор приятно порадует модниц своим разнообразием и привлекательностью. Данный вид украшения для коротких ноготков выполняется очень просто.
Для этого необходимо всего лишь использовать дотс нужного "калибра". Существует множество разнообразных дизайнов с таким элементом, потому следует всего лишь выбрать понравившийся дизайн, и ноготки будут привлекать невероятное внимание окружающих.
Например, очень красиво выглядит один ноготок, заполненный горохом, небольшая лунка или небольшие узоры.
Для более яркого нейл-арта используйте горох разного цвета.
Аппетитные фрукты станут невероятным и привлекательным акцентом на ноготках.
Для того чтоб рисунок был ненавязчивым, выполните его в маленьком размере в уголке пластины.
Самыми распространенными фруктами есть киви, бананы, арбуз или апельсин.
Безусловно, для такого нейл-арта необходимо использовать только самые яркие и сочные лаковые тона.