Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна на короткие ноготки (Фото)

1 Выбирая дизайн своим ноготкам, в первую очередь мы должны определиться с цветом.

2 В 2020 году самыми стильными решениями для коротких ноготков считается: натуральная палитра, броские лаки и благородные оттенки.

3 В этом году неизменной тенденцией остается натуральная палитра цветов для маникюра.

4 Можете смело отдать предпочтение пастельным цветам, холодным и теплым оттенкам розового или зеленого цвета, бледно-бирюзовому и бледно-голубому, приглушенно-сиреневому и синему. Также не обойтись без бежевого, кремового, ванильного и карамельного тона.

5 Несомненно, самыми распространенными и актуальными цветами также есть броская и сочная палитра оттенков. Используйте яркие тона зеленого, желтого, розового, синего или фиолетового цвета.

6 Не стоит забывать о коралловом и морковном тоне, их популярность ничуть не иссякла.

7 В независимости от времени года самыми изысканными, неотразимыми и умопомрачительными цветами считаются: темно-синий, изумрудный, кофейный, белый бордовый, вишневый и баклажанный цвет.

8 Неизменным стильным элементом каждого года можно смело считать классический и невероятно привлекательный дизайн французского маникюра. Для того, чтоб разнообразить маникюр, мастера предлагают вносить изюминку.

9 В 2020 году таким элементом считается линия улыбочки в ярком цветовом решении.

10 Заменить классическую белую улыбку можно и на броские блестки, ярки стразы или выполнить френч при помощи зеркальной втирки. Подобный маникюр можно смело сочетать со спокойным однотонным покрытием. Очень привлекательно на коротких ноготках смотрится два ногтя, выполненные с помощью техники французского маникюра, а остальные пальчики покрываются любым тоном лака.

11 Многие девушки очень любят отблески и переливы страз на ноготках. При этом для коротких ноготков данный элемент декора не является исключением. Такое украшение пользуется невероятной популярностью при выполнении маникюра для торжественных выходов и праздников.

12 Очень важно при использовании данного декора не переборщить, ведь в таком случае маникюр приобретет грубый и неаккуратный вид. Лучше всего использовать стразы небольшого размера, так блеск будет более естественным.

13 Разместить стразы можно в любом порядке, очень привлекательно смотрятся узоры из камней или хаотичное размещение.

14 Непревзойденный маникюр с полосками и линиями выглядит очень привлекательно и аккуратно на коротких ноготках. Такой дизайн уже не первый год привлекает внимание большинства девушек. Его главным преимуществом считается универсальность.

15 Данный маникюр можно смело сочетать с нарядами в романтическом стиле, деловым дресс-кодом и даже с грациозными вечерними одеяниями. На коротких ноготках данный дизайн выглядит очень нежно, спокойно и ненавязчиво.

16 Для того чтоб придать дизайну коротких ноготков разнообразие и яркость, используйте стразы или яркие блестки.

17 В 2020 году горох проявляется не только в сфере одежды и обуви, но и в нейл-арт искусстве. Такой декор приятно порадует модниц своим разнообразием и привлекательностью. Данный вид украшения для коротких ноготков выполняется очень просто.

18 Для этого необходимо всего лишь использовать дотс нужного "калибра". Существует множество разнообразных дизайнов с таким элементом, потому следует всего лишь выбрать понравившийся дизайн, и ноготки будут привлекать невероятное внимание окружающих.

19 Например, очень красиво выглядит один ноготок, заполненный горохом, небольшая лунка или небольшие узоры.

20 Для более яркого нейл-арта используйте горох разного цвета.

21 Аппетитные фрукты станут невероятным и привлекательным акцентом на ноготках.

22 Для того чтоб рисунок был ненавязчивым, выполните его в маленьком размере в уголке пластины.

23 Самыми распространенными фруктами есть киви, бананы, арбуз или апельсин.