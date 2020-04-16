Модные плащи 2020: фото трендовых моделей (Фото)

1 Плащи, которые будут в тренде Из всего предложенного дизайнерами ассортимента, мы выделили список моделей, которые будут в топе нынешней весной. С акцентом на рукавах. Если вы хотите привлечь к себе внимание, рекомендуем обратить свой взор на данные модели. Ведь в плаще, в котором рукава имеют головокружительный объем или нестандартный крой вы уж точно не останетесь незамеченной. Ну а если и этого вам покажется мало, тогда можете приобрести более фриковые изделия с разрезами на рукавах.

2 Кожаные. Главным трендом 2020 года является кожа, которую дизайнеры неустанно используют для пошива различной одежды. Плащи не стали тому исключением. Вы можете стать счастливой обладательницей классического черного или бежевого варианта, так и более ярких изделий. Нет ограничений и в выборе фасона. Это могут быть приталенные модели или широкие оверсайз.

3 Принтованные. Плащи, украшенные затейливыми принтами, не только помогут создать броский аутфит, но и здорово поднимут настроение. Как и ранее, наибольшим спросом будут пользоваться клетчатые модели. Модной будет абсолютно любая клетка, начиная от шахматки или шотландки и заканчивая более необычными формами. Цветовой окрас тоже может быть разным. Второе место мы отвели анималистичным принтам, которые неустанно кочуют из сезона в сезон. Вы можете выбрать изделия, декорированные змеиными или крокодильими пятнами, полосками зебры или тигра. И конечно же весной уж никак не обойтись без плащей с флористическими орнаментами.

4 Длинные. Дизайнеры решили в этом году максимально удлинить плащи. Да так, что большинство моделей попросту лежит на полу, напоминая больше королевский шлейф.

5 Виниловые. Популярные в 80-х плащи, сшитые из винила, вновь вернулись в моду. Расцветка данных изделий допустима любая. Вы можете выбрать модели, как классического черного цвета, так и кислотных тонов. Но вот по-настоящему трендовыми будут варианты ярко-красного цвета.

6 Блестящие. Новинкой последних показов стали плащи, сшитые из блестящих материалов. Это могут быть изделия, для изготовления которых использовались ткани с металлизированным напылением или люрексовые. Также уместными будут и модели из плотного атласа.

7 Замшевые. Не менее популярными будут и замшевые плащи, которые прекрасно сочетаются, как с классическими вещами, так и с одеждой в стиле кэжуал.

8 Укороченные. Короткие плащи, которые по длине доходят до уровня бедер уж точно приглянутся дамам, ведущим активный образ жизни. Они также эффектно смотрятся, но при этом не создают дискомфорт, как это бывает с более длинными моделями. К тому же, носить укороченные фасоны можно практически со всеми вещами из базового гардероба.

9 Стеганные. Эти плащи являются отличной альтернативой теплым курткам. В основном они имеют прямой или оверсайз крой. Но при желании, их всегда можно подхватить поясом, дабы создать более утонченный и женственный силуэт.

10 Бежевые. В этом году модными и дальше остаются пальто бежевого цвета. Они универсальны, поскольку прекрасно дополняют образы, выдержанные в различных стилевых направлениях. Что касается кроя, помимо базового приталенного тренча, вы можете также обратить внимание и на оверсайз фасоны.

11 Прозрачные. Защититься от проливного весеннего дождя вам поможет прозрачный плащ-дождевик. Он может иметь прямой или приталенный крой. Дизайн прозрачных моделей минималистичен.

12 Джинсовые. Вершины модных тенденций 2020 года занимают джинсовые плащи, которые идеально подойдут для носки весной. Наиболее популярными будут модели прямого или полуприталенного кроя. Также уместными будут и оверсайз фасоны. Подходят джинсовые варианты больше для создания повседневных луков в стиле спорт-шик или кэжуал. А вот для офисного дресс-кода они не годятся.