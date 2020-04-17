Маникюр 2020: идеи для оформления ногтей дома (Фото)

1 Достаточно сделать качественный маникюр, украсив его одним цветом лака, который будет очаровательно смотреться на ногтях.

2 Однако для аккуратной покраски в монохромный дизайн следует использовать правильное количество верхнего слоя. Когда вы достанете кисть из бутылки, протрите ее одну сторону о горлышко бутылки, чтобы убрать лишнее количество лака.

3 Затем поверните кисть на 180 градусов и вновь удалите свисающую капельку красящего вещества. Таким образом, у вас будет необходимое количество слоя для покраски ногтевой пластины.

4 Наконец, нанесите оставшийся лак на ноготь, прикасаясь только кончиком, а не всей кистью. Это позволяет избежать смазывания.

5 Даже если ваши руки дрожат, легко сможете создать изумительный французский маникюр дома.

6 Просто нанесите немного белого или другого выбранного лака на верх ногтя, а затем с помощью тонкой кисти и ацетона создайте идеальную линию, чтобы подправить ту, которую вы сделали.

7 Затем нанесите прозрачную розовую или перламутровую основу, закрепив верхним прозрачным слоем.

8 Используйте наклейки для создания вертикальных и горизонтальных линий, которые можно купить в любом отделе косметики.

9 Приклейте полоску на ногтевую пластину с высохшем лаком, нарисуйте цвет, который вы хотите, подождите, пока он затвердеет, и удалите клейкую полосу. Результат будет впечатляющим.

10 Если вы творческая натура, желаете сделать интересный маникюр, но который достаточно простой в исполнении — примените полимерную глину в разных цветах. Так что сделайте фигурку, которую хотите, испеките ее, а затем наклейте на ноготь. Это может быть цветок или листочек. Сделать такой предмет очень просто, а маникюр получится не хуже, чем после посещения профессионального салона.

11 Сегодня одним из самых модных видов нейл-арта является тот, который имеет матовый эффект. Лак с такой текстурой продается повсеместно, но если вы его еще не успели купить, то можно глянец превратить в неблестящую основу благодаря водяному пару.

12 Окрасьте ногти в нужный цвет, дайте высохнуть, вскипятите воду в кастрюле и подержите пальцы несколько секунд над паром. Вы удивитесь сами, но глянец быстро превратиться в матовый цвет.

13 Используйте специальный термохромный пигмент, то есть цветной порошок, который меняет цвет при нагревании, смешайте его с прозрачным лаком, и ваш специальный маникюр готов. Пигмент позволяет менять цвет в зависимости от температуры тела и химии. Сегодня продаются и готовые лаки с подобным эффектом.

14 Нарисуйте маркерами нужные вам рисунки, чтобы создать эффект водного маникюра. Аккуратные разводы могут смотреться очень правдоподобно, напоминая оригинальную технику водного нейл-арта.

15 Зная основные шаги и секреты правильной и простой покраски ногтей, вы всегда сможете самостоятельно сделать красивый и аккуратный маникюр без помощи мастера.