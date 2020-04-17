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Маникюр 2020: идеи для оформления ногтей дома (Фото)

Смотрите фото (24)
Маникюр 2020: идеи для оформления ногтей дома (Фото)
11:39 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Приятно иметь прекрасную и профессиональную роспись ногтей, не обращаясь к специалисту.

  • 1

    Достаточно сделать качественный маникюр, украсив его одним цветом лака, который будет очаровательно смотреться на ногтях.

  • 2

    Однако для аккуратной покраски в монохромный дизайн следует использовать правильное количество верхнего слоя. Когда вы достанете кисть из бутылки, протрите ее одну сторону о горлышко бутылки, чтобы убрать лишнее количество лака.

  • 3

    Затем поверните кисть на 180 градусов и вновь удалите свисающую капельку красящего вещества. Таким образом, у вас будет необходимое количество слоя для покраски ногтевой пластины.

  • 4

    Наконец, нанесите оставшийся лак на ноготь, прикасаясь только кончиком, а не всей кистью. Это позволяет избежать смазывания.

  • 5

    Даже если ваши руки дрожат, легко сможете создать изумительный французский маникюр дома.

  • 6

    Просто нанесите немного белого или другого выбранного лака на верх ногтя, а затем с помощью тонкой кисти и ацетона создайте идеальную линию, чтобы подправить ту, которую вы сделали.

  • 7

    Затем нанесите прозрачную розовую или перламутровую основу, закрепив верхним прозрачным слоем.

  • 8

    Используйте наклейки для создания вертикальных и горизонтальных линий, которые можно купить в любом отделе косметики.

  • 9

    Приклейте полоску на ногтевую пластину с высохшем лаком, нарисуйте цвет, который вы хотите, подождите, пока он затвердеет, и удалите клейкую полосу. Результат будет впечатляющим.

  • 10

    Если вы творческая натура, желаете сделать интересный маникюр, но который достаточно простой в исполнении — примените полимерную глину в разных цветах. Так что сделайте фигурку, которую хотите, испеките ее, а затем наклейте на ноготь. Это может быть цветок или листочек. Сделать такой предмет очень просто, а маникюр получится не хуже, чем после посещения профессионального салона.

  • 11

    Сегодня одним из самых модных видов нейл-арта является тот, который имеет матовый эффект. Лак с такой текстурой продается повсеместно, но если вы его еще не успели купить, то можно глянец превратить в неблестящую основу благодаря водяному пару.

  • 12

    Окрасьте ногти в нужный цвет, дайте высохнуть, вскипятите воду в кастрюле и подержите пальцы несколько секунд над паром. Вы удивитесь сами, но глянец быстро превратиться в матовый цвет.

  • 13

    Используйте специальный термохромный пигмент, то есть цветной порошок, который меняет цвет при нагревании, смешайте его с прозрачным лаком, и ваш специальный маникюр готов. Пигмент позволяет менять цвет в зависимости от температуры тела и химии. Сегодня продаются и готовые лаки с подобным эффектом.

  • 14

    Нарисуйте маркерами нужные вам рисунки, чтобы создать эффект водного маникюра. Аккуратные разводы могут смотреться очень правдоподобно, напоминая оригинальную технику водного нейл-арта.

  • 15

    Зная основные шаги и секреты правильной и простой покраски ногтей, вы всегда сможете самостоятельно сделать красивый и аккуратный маникюр без помощи мастера.

  • 16

    Выбирайте качественный лак, создавая любой простой узор посредством рисования, благодаря наклейкам или штампам для привлекательного и модного декорирования своих ноготков.

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