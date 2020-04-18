Маникюр 2020: стильный нейл-арт в нежном розовом исполнении (Фото)

1 Розовый — это цвет, который очень легко сочетается практически со всем. Имеет широкий спектр оттенков: от бледно-розового до фуксии. Идеальные комбинации для прекрасных ногтей в розовых тонах создать очень легко, используя все пастельные расцветки.

2 Интересно, однако, что розовые ногти также связаны с более темными цветами, такими как: черный; серый; фиолетовый; синий.

3 Для более ярких образов можно сделать розовые ногти с оттенками золота, серебра, то есть с металлическим эффектом. Или попробуйте розовые ногти с блестками, стразами, Swarovski и 3D-украшениями.

4 Розовые пастельные ногти можно сочетать с другими блеклыми оттенками, такими как: голубой; бежевый; белый.

5 Впечатляют также розовые нюдовые ногти, которые сочетаются как с мягкими, так и с более темными цветами. Самая распространенная комбинация, которую вы можете сделать — это французские розовые ногти.

6 Интересным маникюром также является сочетание разных розовых оттенков с глянцевой, матовой или блестящей текстурой. Вы можете попробовать сделать ногти розовыми, создавая цветовой градиент.

7 Кроме того, можно создать вариант французского розового маникюра с линией фуксии и серебром или сделать косой трехцветный декор.

8 Вы также можете выбрать розовые игривые ногти, которые подходят даже для офиса или школы из-за их мягкой и неброской окраски. Наконец, покрасьте один ноготь ярко-розовым, а остальные оставьте в бледном цвете.

9 Если вы решили делать розово-белые ногти, есть возможность опробовать множество различных рисунков. От розовых французских ногтей до самых сложных и геометрических форм, маникюр в такой комбинации очень впечатляет и идеально подходит для любого случая.

10 Результат сочетания этих двух цветов лака создает нежный и романтичный эффект. Так что играйте с узорами, текстурами и декоративными трехмерными украшения, элегантно дополняя ваш образ.

11 Покрасив ногти в розовый цвет с черным, вы можете создать удивительный маникюр с отличным цветовым контрастом. Сделайте свою основу розовой, распишите узоры или линии с черным лаком. Если вам нравятся оригинальные рисунки, то можете приклеить черные наклейки для ногтей на розовую основу.

12 От полностью монохромного до самого особенного дизайна, вы можете быть уверенными, что розовые ногти — это очень красивый выбор. Существует множество вариаций французского маникюра, ногтей с нюдовым цветом, линейных рисунков, цветочных принтов и многих других идей, которые продемонстрируют всю роскошь этого замечательного нейл-арта на ваших пальчиках.

13 Помимо характерного молочного французского маникюра, многие женщины предпочитают делать розовые ногти в данной технике исполнения. Это более нежная версия французского маникюра, которую можно носить постоянно. Такой вариант нейл-арта также может быть прекрасным выбором для свадебных ногтей.

14 Если вы хотите показать свое романтическое настроение, розовые оттенки — идеальный выбор. Добавив всего лишь маленькое сердечко к одному из ногтей, можете сделать свой нейл-арт еще более нежным и привлекательным. Так что покрасьте ногти в розовый цвет и прикрепите декор в виде сердца. Попробуйте сделать комбинацию с розово-голубым или белым лаком.

15 Еще одна отличная идея для гламурного маникюра — ногти из розового золота. Это блестящий окрас или металлический оттенок цвета розового золота. Его использование создает намного более красивый эффект по сравнению с желтым золотом.

16 Поэтому используйте розово-золотой лак и делайте рисунки на ногтях. Вы также можете покрасить всю их поверхность, создавая монохромный гламурный дизайн.

17 Линии на ногтях являются одним из самых простых и быстрых рисунков. Следуя этой методике, вы можете создать великолепно полосатые когти, легко украшая монохромный маникюр. Рисуйте линии с помощью тонкой кисти или используйте цветные маникюрные ленты, чтобы ваш маникюр был очень аккуратным.

18 Розовые ногти со стразами — отличная идея для гламурного нейл-арта, идеально подходящего для более праздничного вида, но не только. Вы можете использовать Сваровски, чтобы украсить ногтевую пластину и придать сдержанный блеск своему маникюру. В качестве альтернативы, попробуйте нарисовать линии, цветы или любой другой дизайн со стразами одного или нескольких размеров.

19 Гламурный маникюр также можно создать с помощью блестящих лаков. Используйте любой понравившийся вам блеск и украсьте свои розовые ногти разными способами. Нанесите его на кончик или основание ногтя, оформляя омбре.

20 Цветочный мотив — не менее впечатляющая идея украсить ваш маникюр. Раскрасьте свои ногти дизайнерскими цветами любого вида. Такой маникюр напоминает весну и лето, но его можно носить в течение всего года. Розовый цвет ногтей — идеальная основа для узоров и других украшений.

21 Бабочки, цветы, кружева и узоры ацтеков всегда красиво смотрятся на таких ногтях. Рисунки необязательно наносить на каждый палец. Ими часто декорируют только два ноготка. Шаблоны должны быть идентичными, чтобы ссылаться друг на друга с точки зрения правильности формы.

22 Окрашивание розовых ногтей методом омбре предполагает нанесение последовательных слоев лака разных оттенков с помощью специальной губки. Для розового маникюра понадобятся более светлые и темные расцветки.

23 Выбор цветов зависит от интенсивности, которую вы хотите получить. Правильно сделанный маникюр омбре дает эффект перехода цвета, который идеально смотрится на розовых ногтях.