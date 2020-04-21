Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)

Модные образы для полных женщин с платьями
Не слишком свободные платья, при этом в них отсутствует утягивающий эффект – это самый лучший вариант для пышек. Из модных фасонов можно выбрать струящиеся платья в пол с крупным принтом.
Также подойдет длина до колен с абстракцией или флористической темой. Монохромные решения смотрятся на дамах размера plus size очень элегантно, и также такой образ визуально уменьшает формы.
Модные образы для полных женщин с брюками
Женщинам с объемными формами прекрасно подходят брюки различных ярких оттенков. В этом сезоне стоит обратить внимание на натуральные оттенки, базовые цвета и приглушенные тона красочной палитры.
Цвет хаки способен уменьшать объемы, и подчеркивать достоинства. Брюки в этом цвете будут отличным дополнением к повседневному образу.
Модные образы для полных женщин с юбками
Весной различные фасоны юбок позволят женщинам размера plus size выглядеть сногсшибательно и элегантно. Мини-юбки точно стоит исключить, а вот вариант чуть ниже колен или миди станет любимой вещью в гардеробе. Юбка со складками или в виде плиссе позволят создать лук, который будет насыщен привлекательностью дамы, несмотря на пышные формы.
Модные образы для полных женщин с джинсами
Джинсы – это самая практичная вещь. Полные девушки не должны отказываться от столь универсальной и стильной одежды. Правильно подободранный размер джинс позволит создать модный образ в стиле кэжуал. Джинсы можно сочетать с футболками, объемными свитерами, пальто и нежными блузками.
Пышки имеют природную и притягательную красоту. Для того чтобы подчеркнуть их качества, стоит выбирать одежду не только в соответствии с модными тенденциями, но с учетом объемов фигуры.
Среди большого количества фасонов и моделей женщина с пышными формами найдет наряд, который позволит ей почувствовать себя модной и элегантной.