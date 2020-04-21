Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)

1 Модные образы для полных женщин с платьями Не слишком свободные платья, при этом в них отсутствует утягивающий эффект – это самый лучший вариант для пышек. Из модных фасонов можно выбрать струящиеся платья в пол с крупным принтом. Также подойдет длина до колен с абстракцией или флористической темой. Монохромные решения смотрятся на дамах размера plus size очень элегантно, и также такой образ визуально уменьшает формы.

2 Модные образы для полных женщин с брюками Женщинам с объемными формами прекрасно подходят брюки различных ярких оттенков. В этом сезоне стоит обратить внимание на натуральные оттенки, базовые цвета и приглушенные тона красочной палитры. Цвет хаки способен уменьшать объемы, и подчеркивать достоинства. Брюки в этом цвете будут отличным дополнением к повседневному образу.

3 Модные образы для полных женщин с юбками Весной различные фасоны юбок позволят женщинам размера plus size выглядеть сногсшибательно и элегантно. Мини-юбки точно стоит исключить, а вот вариант чуть ниже колен или миди станет любимой вещью в гардеробе. Юбка со складками или в виде плиссе позволят создать лук, который будет насыщен привлекательностью дамы, несмотря на пышные формы.