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Маникюр 2020: стильные идеи френча на весну (Фото)

Маникюр 2020: стильные идеи френча на весну (Фото)
13:34 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ногтевые дизайнеры относят френч к одним из наиболее актуальных идей маникюра, который на протяжении долгого времени не сдаёт своих лидирующих позиций.

  • 1

    Полюбившаяся очень многим дамам классика французского дизайна в весеннем маникюре предстанет в более усложнённой технике. Вы можете смело использовать блёстки и камни, экспериментировать с оригинальными цветовыми сочетаниями и фактурами, дополнять дизайн геометрическими или цветочными мотивами, а также применять многие другие интересные идеи, которые обязательно придутся вам по вкусу.

  • 2

    Варианты полосок френча порадует не только классическим способом исполнения. Треугольные и квадратные улыбки, скошенные кончики очень актуальны для этого модного сезона.

  • 3

    Можно выделять акцентные пальчики рисунком или элементами декора, совмещать лунный и французский маникюр одновременно, покрывать ноготки ярким лаком или останавливать выбор на матовом дизайне. Главное – не перестараться и сохранить нотки женственности и естественности, что является основой всех модных веяний этой весны.

  • 4

    Помимо невероятного изящества французский маникюр обладает просто уникальной способностью идеально смотреться на ногтевых пластинах любой длины и формы. Исключением могут стать только очень коротенькие ноготочки, на которых очень сложно и кропотливо выполнять окантовку. А вот кончик ногтя, выступающий на 2 мм из-за края пальчика, считается мастерами оптимальной.

  • 5

    Ноготки средней длины квадратной или овальной формы – идеальный вариант для маникюра френч, но не стоит спешить прощаться с острыми или длинными ногтями. Один из вариантов интересного весеннего французского дизайна чудесно украсит ваши пальчики.

  • 6

    Мастера маникюра предлагают нежные персиковые, абрикосовые, розовые и бежевые полутона с классической овальной улыбкой для маникюра коротких ногтевых пластин. Средняя длина благодаря своей универсальности разрешает смело использовать самые разнообразные формы и расцветки.

  • 7

    Длинные и острые ноготочки требуют особого подхода к себе и соответственно повышенного внимания. Отдайте предпочтение такому дизайну, который способен сгладить некую агрессивность и сделать маникюр мягче и нежнее.

  • 8

    Сочетание полупрозрачного лака пастельной цветовой гаммы с белым кончиком ногтя является классическим французским маникюром, универсально подходящим к любому образу. Для весны 2020 дизайнеры рекомендуют не только дополнять ноготки блестящими элементами декора и использовать рисунки.

  • 9

    Вы можете оформить линию улыбки чётким полукругом, сделать её V-образной или вовсе идеально прямой. Также очень актуально сделать полосу на кончиках пластин слегка размытой, выполнив её в плавных переходах техник градиент или омбре.

  • 10

    Вариант цветного французского дизайна отлично порадует тех, кто любит френч, но слегка устал от строгости и однообразия. Яркие ноготки прекрасно дополнят весенний образ. Радужные кончики, раскрашенные яркими цветами, на нейтральной ногтевой пластине станут прекрасным вариантом.

    Также очень оригинально украсит ручки стальной отблеск ноготков, которого можно добиться при помощи обилия блёсток или фольги. А экспериментальное сочетание контрастных цветов отныне совсем не дурной тон, а отличная модная идея!

  • 11

    Такой френч прекрасно сочетается с разнообразными рисунками и декором. Ограничений в этом случае просто нет. Главное не перегрузите ноготки и наслаждайтесь эффектом.

  • 12

    Многие барышни отдают предпочтение блёсткам в маникюре. Очень эффектно смотрится линия улыбки, выполненная глиттером, металлизированным оттенком лака, украшенная стразами или блестящими рисунками.

  • 13

    Разнообразные блёстки красиво смотрятся на основании ногтевой пластины, удачно сочетаются с основным покрытием и украшают акцентные пальчики. Такой дизайн станет не только дополнением праздничного образа, но и чудесной идеей маникюра на каждый день.

  • 14

    Применение разнообразного декора позволит не только подчеркнуть свежесть весенних красок, но и изысканно украсят пальчики праздничными нотками и поднимут настроение. Аккуратные полоски с металлическим эффектом прекрасно выделят улыбку или украсят основное покрытие.

    Бусины и стразы можно выложить небольшим узором, применить на нескольких пальчиках, подчеркнуть ими лунку или дополнить ажурный рисунок. Очень эффектно выделит ноготки акриловая крошка или нежная лепнина, что является очень востребованным вариантом свадебного маникюра френч. Вам остаётся только озвучить опытному мастеру свои пожелания.

  • 15

    Смелые дамы могут этой весной подобрать для себя очень оригинальные и необычные варианты френча. Можно не только сочетать яркие цвета, но и выполнить линию улыбки "новым" способом. Попробуйте сделать френч в виде зубцов или волнами, примените ассиметричный дизайн, и результат вас приятно удивит.

  • 16

    Вместо чётких линий можно применить плавный переход омбре, создать эффект битого стекла на прозрачной основе или выполнить на каждом пальчике различную технику. Вам остаётся только немного пофантазировать и результат не заставит себя долго ждать!

  • 17

    Новинки весенних идей французского маникюра способны подчеркнуть любой стиль и придать уверенности в себе каждой женщине. С таким маникюром любая модница будет выглядеть свежо и надолго останется на волне модных идей 2020.

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