Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)

1 Джинсы Начнем, пожалуй, с джинсов – самого очевидного и любимого многими девушками представителя джинсовой моды. Чтобы выглядеть стильно в этой практичной одежде, следует непременно учесть последние тенденции. Специально для вас мы составили шпаргалку по ключевым трендам! Самый модный силуэт – это прямой крой и завышенная посадка. Такие джинсы могут быть константой в любом женском гардеробе, ведь они легко впишутся в лук любого стиля. Днем можно практиковать сочетание с рубашками, футболками и толстовками, а ближе к вечеру перевоплощаться в романтические блузы и объемные жакеты. В 2020 сезоне следует отложить скинни на дальнюю полку и присмотреться к широким джинсам. Это могут быть бойфренды, палаццо, джоггеры или кюлоты. Большинство моделей были выдержаны в однородной голубой или синей расцветке с намеком на стиль ретро. Модным акцентом на фоне такой базовой модели могут стать трендовые цепи или яркие ремни. Что касается актуального декора, то тут на первый план выходит асимметричная застежка, необработанный край, техника пэчворк, защипы, стрелки и декоративные отстрочки. Для полных женщин оптимально подойдут контрастные вертикальные элементы, которые визуально вытягивают силуэт и добавляют ногам стройности.

2 Сарафан Модные тенденции 2020 сезона среди актуальной джинсовой одежды выделяют и сарафаны. Многие стилисты уверены, что это незаменимая покупка для весны и лета, ведь она легко найдет себе применение в модных повседневных образах. Фасон может быть любым – как свободным, так и приталенным. В топе и широкие ремни вместо лямок, и изящные тонкие бретельки.

3 Платья Остается неизменной и огромная популярность платьев из денима. Ассортимент 2020 сезона радует многообразием – тут и классические рубашки, свободный и прямой крой, модели с бретельками и фасоны с акцентом на талии. В теплый сезон джинсовые платья хороши сами по себе, а в случае похолодания они выручат в многослойных ансамблях – например, в комбинации с однотонной водолазкой. В джинсовых платьях фигурируют две длины – дерзкая мини и элегантная миди.

4 Юбка Джинсовая мода 2020 сезона также объявила юбки из денима как горячий тренд на протяжении всего года. Самое модное приобретение – это прямой крой, трапеция или фасон с запахом длины миди. Из декоративных элементов приветствуются пуговицы, разрезы, контрастные строчки, бахрома и асимметрия. Дизайнеры различных брендов во всем многообразии продемонстрировали универсальность этого предмета гардероба. Если вы любите вдохновляться самыми свежими образами с топовых показов, воплощайте комбинацию с укороченным топом и строгим жакетом, романтичной блузой в викторианском стиле, трикотажным поло, шифоновой рубашкой или худи. Такой богатый выбор «верхов» гарантирует, что джинсовая юбка точно не будет печально лежать без дела в шкафу.

5 Комбинезоны Если вы хотите иметь в своем гардеробе палочку-выручалочку, которая без малейших усилий будет составлять стильные образы, берите на вооружение джинсовые комбинезоны. Самая актуальная модель представлена с завышенной посадкой, ремнем на талии и накладными карманами. Такой крой одинаково выигрышно смотрится как с кроссовками, так и с обувью на каблуке. Подкупает и самодостаточный стильный вид – комбинезон из денима великолепен даже без дополнительных аксессуаров.

6 Верхняя одежда Влияние денима напрямую коснулось и верхней одежды. Как итог – выполнение практически всех моделей из этой модной фактуры. Выбирайте, что вам больше по душе – джинсовый тренч, плащ, косуха, куртка с ремнем, анорак или ветровка. В 2020 году одинаково востребованы все перечисленные варианты! Джинсовая куртка – это отдельный вид искусства у современных дизайнеров. Они берут в расчет универсальность и базовый характер данной вещи, но при этом здорово экспериментируют с актуальными трендами. Классика жанра – это удлиненная свободная джинсовая куртка. Но в числе новинок значатся и более нетривиальные модели, например, с декором из оборок, с акцентными рукавами, укороченным необработанным краем, ремнем на талии, вставками контрастных фактур и прочими дизайнерскими изысками.

7 Жакет У поклонниц джинсовых жакетов в 2020 сезоне есть 2 основных направления. Одни примкнут к лагерю мужского кроя со свободным фасоном и двубортным воротником. Другие сделают ставку на женственность и предпочтут модели с ремнем на талии. Цветовые расцветки жакетов радуют своим многообразием – палитра начинается с классических голубых, синих и черных оттенков, а заканчивается неординарными неоновыми тонами.

8 Рубашка Самый главный критерий актуальности джинсовой рубашки в 2020 сезоне – это достаточно свободный крой. Такая характеристика может тесно сотрудничать с удлиненной отметкой длины, ремнем на талии и различным декором. Рубашка из денима теперь может не только представлять направление кэжуал, но и быть вполне романтичным атрибутом женского гардероба. За такое настроение будут отвечать открытые плечи, акцентные рукава, укороченный крой или кружевной декор. В модных коллекциях были представлены и джинсовые рубашки с намеком на стиль милитари. Такие модели сложно представить без накладных карманов, крупных пуговиц, импровизированных погонов и свободного прямого кроя. Расцветки подобных рубашек в 2020 сезоне далеко вышли за рамки голубой и синей палитры – каждая модница сможет подобрать вариант по душе.

9 Шорты Незаменимым атрибутом летнего гардероба давно стали джинсовые шорты. В 2020 сезоне они поддерживают два основных модных направления – это завышенная посадка с акцентом на талии и достаточно свободный крой. Фасоны разнообразны – от сдержанных бермудов (в качестве альтернативы велосипедкам) до дерзких микрошорт.

10 Топ Неординарным представителем летней капсулы 2020 сезона может стать джинсовый топ. Несмотря на оригинальный дизайн, такая новинка обладает отличным практичным потенциалом и обещает комбинироваться с различной одеждой. Точное попадание в тренды в этот раз – это укороченный топ с широкими или тонкими лямками, который можно сочетать не только с джинсами.