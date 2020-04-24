Летняя мода для полных женщин (Фото)

1 Ключевые тренды Дамам с параметрами plus size не стоит участвовать в гонке за сиюминутными трендами. Гораздо разумней будет выборочный подход к современным тенденциям. Мы выбрали самые важные новинки моды, которые точно стоит взять на вооружение женщинам с пышными формами. Ход конем любой модницы в 2020 сезоне – это одежда с завышенной линией талии. Такой фасон мастерски вытягивает силуэт, скрадывает рельеф и создает женственные и изящные очертания фигуры. Единственное исключение для такого покроя – это девушки с объемом груди, превышающего объем бедер.

2 Для полных модниц подходит мода носить верх костюма полузаправленным. Обычно обладательницы пышной фигуры могут похвастаться шикарным декольте. Не видим повода это скрывать! Не стесняйтесь выбирать верх костюма с модными открытыми плечами или вырезом нестандартной формы.

3 Сегодня в тренде комбинация костюма с акцентом в виде пояса или поясной сумки. Такой аксессуар снизит градус стройности образа и создаст женственную линию талии. Смело добавляйте эту деталь не только к брючному комплекту, но и к ансамблю юбки и пиджака.

4 Лето богато на яркие и сочные краски в одежде. Полным женщинам позитивная палитра не противопоказана, но им рекомендуется дополнять ее нейтральным цветом. Например, модно и гармонично будет выглядеть салатовый жакет в дуэте с серыми брюками или желтый верх+белый низ.

5 Не проходите мимо тренда на различные принты. Ваш выбор – это неброские и небольшие рисунки. Очаровательный горошек, деликатный этнический мотив, аккуратные цветы на неброском фоне будут весьма кстати.

6 Отдельно хотим отметить актуальный принт в вертикальную полоску. Пожалуй, это самый выигрышный вариант для модниц с пышными параметрами.

7 При создании летних образов можно вдохновляться картинами в стиле pin-up – их создавали именно с «пышечек». Девушки на таких изображениях представлены в стильных костюмах с юбкой-солнце или полусолнце с завышенной талией. Спустя столько лет подобные ансамбли по-прежнему в тренде!

8 Костюм для будней В ансамбле для повседневной носки на смену строгому жакету приходят туники, топы, рубашки и блузы. При выборе такого костюма следует придерживаться простого правила. Если вы хотите скрыть несовершенства в верхней части тела, делайте ставку на сочетание просторной туники или удлиненной рубашки с узкими брюками. Модный свободный фасон штанов, напротив, требует приталенного и изящного верха. Все просто!

9 Пляжные костюмы Пляжные ансамбли в 2020 сезоне характеризуются летящими силуэтами, кокетливыми оборками или открытыми плечами, а также завышенной линией талии. Если линия плеч и декольте – это ваше достоинство, смело выбирайте кроп-топ с декором. А летящая юбка-макси позаботится о том, чтобы все лишние объемы на ногах и бедрах были скрыты. На пляже уместны и стильные летние брючные костюмы для полных женщин. В почете у модниц свободные полупрозрачные брюки в паре с верхом, подчеркивающим фигуру.