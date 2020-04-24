Летняя мода для полных женщин (Фото)

Ключевые тренды
Дамам с параметрами plus size не стоит участвовать в гонке за сиюминутными трендами. Гораздо разумней будет выборочный подход к современным тенденциям. Мы выбрали самые важные новинки моды, которые точно стоит взять на вооружение женщинам с пышными формами.
Ход конем любой модницы в 2020 сезоне – это одежда с завышенной линией талии. Такой фасон мастерски вытягивает силуэт, скрадывает рельеф и создает женственные и изящные очертания фигуры. Единственное исключение для такого покроя – это девушки с объемом груди, превышающего объем бедер.
Для полных модниц подходит мода носить верх костюма полузаправленным.
Обычно обладательницы пышной фигуры могут похвастаться шикарным декольте. Не видим повода это скрывать! Не стесняйтесь выбирать верх костюма с модными открытыми плечами или вырезом нестандартной формы.
Сегодня в тренде комбинация костюма с акцентом в виде пояса или поясной сумки. Такой аксессуар снизит градус стройности образа и создаст женственную линию талии. Смело добавляйте эту деталь не только к брючному комплекту, но и к ансамблю юбки и пиджака.
Лето богато на яркие и сочные краски в одежде. Полным женщинам позитивная палитра не противопоказана, но им рекомендуется дополнять ее нейтральным цветом. Например, модно и гармонично будет выглядеть салатовый жакет в дуэте с серыми брюками или желтый верх+белый низ.
Не проходите мимо тренда на различные принты. Ваш выбор – это неброские и небольшие рисунки. Очаровательный горошек, деликатный этнический мотив, аккуратные цветы на неброском фоне будут весьма кстати.
Отдельно хотим отметить актуальный принт в вертикальную полоску. Пожалуй, это самый выигрышный вариант для модниц с пышными параметрами.
При создании летних образов можно вдохновляться картинами в стиле pin-up – их создавали именно с «пышечек». Девушки на таких изображениях представлены в стильных костюмах с юбкой-солнце или полусолнце с завышенной талией. Спустя столько лет подобные ансамбли по-прежнему в тренде!
Костюм для будней
В ансамбле для повседневной носки на смену строгому жакету приходят туники, топы, рубашки и блузы. При выборе такого костюма следует придерживаться простого правила. Если вы хотите скрыть несовершенства в верхней части тела, делайте ставку на сочетание просторной туники или удлиненной рубашки с узкими брюками. Модный свободный фасон штанов, напротив, требует приталенного и изящного верха. Все просто!
Пляжные костюмы
Пляжные ансамбли в 2020 сезоне характеризуются летящими силуэтами, кокетливыми оборками или открытыми плечами, а также завышенной линией талии. Если линия плеч и декольте – это ваше достоинство, смело выбирайте кроп-топ с декором. А летящая юбка-макси позаботится о том, чтобы все лишние объемы на ногах и бедрах были скрыты.
На пляже уместны и стильные летние брючные костюмы для полных женщин. В почете у модниц свободные полупрозрачные брюки в паре с верхом, подчеркивающим фигуру.
Пижамный стиль
Модные летние костюмы в пижамном стиле идеально подходят для полных женщин, и наша фото-подборка является весомым доказательством этого факта. Если у вас в гардеробе до сих пор нет такого стильного комплекта, самое время — это исправить. Пижамный стиль – это настоящий маст-хэв для городских модниц, который совмещает удобство, универсальность и стиль.
Смело выбирайте такой комплект в светлой гамме с полосатым принтом или в насыщенной однотонной расцветке. Единственное, чего стоит избегать, так это атласных или шелковых тканей, которые сосредотачивают внимание на лишних объемах.
Полным женщинам можно миксовать такой костюм с сандалиями или обувью в спортивном стиле. Для вечерних образов лучше выбирать обувь на каблуке (но не на шпильке) в обязательном тандеме с красивым макияжем. При выборе аксессуаров лучше придерживаться минимализма, ведь пижамный стиль сам по себе выглядит смело и самодостаточно.
2020 сезон богат на разнообразие летних костюмов для полных женщин. Теперь вы знаете все об актуальных фасонах и расцветках – пора отправляться на шоппинг!
У стилистов есть множество приемов, которые всегда действуют безотказно. Один из таких трюков – сочетание бежевого цвета и украшений из розового или желтого золота. Такое комбо будет смотреться максимально дорого и аристократично, если одежда представлена в матовой фактуре.