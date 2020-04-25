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Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)

Смотрите фото (5)
Маникюр 2020: красивые идеи дизайна на миндальную форму ноготков (Фото)
11:33 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Классическая миндальная форма ногтей считается самой удачной и универсальной.

  • 1

    Миндальная форма никогда не выходит из моды, ведь это настоящая классика, которая подчеркивает красоту и изящность женских рук.

  • 2

    Дизайн на таких ногтях будет смотреться изысканно и красиво.

  • 3

    Конечно для ногтей миндальной формы самым гармоничным считается френч, но он не обязательно должен быть стандартным.

  • 4

    Миндалевидный маникюр подходит женщинам абсолютно любого возраста и статуса. Стоит только отметить, что миндальные ноготки не особо подходят дамам постоянно занимающимся какими-либо домашними делами, либо ведущим активный образ жизни.

  • 5

    Это связано с тем, что миндалевидный маникюр не может быть выполнен на коротких ногтях. Это маникюр обязательно на длинные ногти.

  • 6

    Миндалевидный маникюр идеально подойдет женщинам, обладающим короткими пальцами, так как он зрительно удлиняет их.

  • 7

    Сегодня гель-лаки могут комбинироваться с необычными втирками, дающие потрясающий эффект, также очень мило смотрится эффект "кошачьего глаза". Он сам по себе выглядит самодостаточно и совершенно не нуждается в дополнительном декоре.

  • 8

    Омбре, градиент – остаются на пике популярности, причем цвета не обязательно подбирать из одной оттеночной линейки. Они могут быть контрастными.

  • 9

    Еще один интересный вариант оформления ногтей формы миндаль – геометрия. Это могут быть фигуры, полоски, кружки, комбинация из различных элементов.

  • 10

    Мраморный дизайн получил особую популярность совсем недавно. Однако в виду своей эффектности девушки не устают повторять его на своих ноготках снова и снова. Выполняется такой маникюр посредством смешения двух цветов и рисования на белой основе разводов, напоминающих по структуре мрамор.

  • 11

    Еще один мега популярный дизайн ноготков — маникюр с негативным пространством.

  • 12

    Пастельные тона, матовое покрытие будет за владелицу говорить о её спокойном нраве и темпераменте.

  • 13

    Если же это яркие узоры, сочетание контрастных цветов, замысловатых извилин будет означать, что носитель таких ногтей любит выделяться, привлекать к себе внимание.

  • 14

    Ещё один плюс носки ногтей миндалевидной формы это то, что она очень выгодно корректирует форму пальцев: они выглядят более длинными и худыми, а значит изящными и аккуратными на вид.

  • 15

    Кольца и браслеты на таких руках выглядят очень выигрышно, а жесты приковывают взгляд.

  • 16

    На любой из выбранных цветов можно нанести матовое покрытие. Выигрышно смотрится на более тёмных ногтях. На светлых с течением носки создаёт эффект грязи.

  • 17

    Уже второй год в моде на ногтях объёмные украшения – стразы, блестки, фигурные наклейки, кусочки фольги. Чем объёмнее и ярче, тем лучше.

  • 18

    Главное, не переборщить: достаточно одного или двух ногтей на руку для акцента.

  • 19

    Явное преимущество «миндаля» это, конечно же, универсальность.

  • 20

    Настроение и стиль маникюра полностью задаётся дизайном на самих ногтях.

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