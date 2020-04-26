Маникюр 2020: яркие идеи дизайна с фруктами (Фото)

1 Летний маникюр не может обойтись без декора с фруктами.

2 С помощью современных техник рисунки выглядят довольно реалистично.

3 Сочный и сладкий дизайн с вишней на ногтях уже пользуется популярностью.

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5 При создании нейл-арта с фруктами нужно учитывать несколько важных моментов:

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8 Популярностью пользуются рисунки с лимончиками, ананасами, сладкой малиной и сочным нежным арбузом.

9 С разными фруктами на ноготках получим фруктовый коктейль.

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11 Киви заслуживает особого внимания, так как пользуется наибольней популярностью у клиенток.

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14 Очень эффектно выглядят фрукты в разрезе, но здесь важно учитывать все, даже мелкие детали.

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16 Если идея украсить ногти фруктами понравилась, а идти к мастеру совершенно не хочется, можно воспользоваться специальными наклейками с изображением фруктов, которые называются слайдеры.

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18 Многие девушки не ограничиваются рисунками фруктов на ногтях, они дополняют их еще и ягодами. Такой нейл-арт смотрится ярко и гармонично, особенно на длинных ноготках.