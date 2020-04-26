Маникюр 2020: яркие идеи дизайна с фруктами (Фото)

Летний маникюр не может обойтись без декора с фруктами.
С помощью современных техник рисунки выглядят довольно реалистично.
Сочный и сладкий дизайн с вишней на ногтях уже пользуется популярностью.
При создании нейл-арта с фруктами нужно учитывать несколько важных моментов:
Популярностью пользуются рисунки с лимончиками, ананасами, сладкой малиной и сочным нежным арбузом.
С разными фруктами на ноготках получим фруктовый коктейль.
Киви заслуживает особого внимания, так как пользуется наибольней популярностью у клиенток.
Очень эффектно выглядят фрукты в разрезе, но здесь важно учитывать все, даже мелкие детали.
Если идея украсить ногти фруктами понравилась, а идти к мастеру совершенно не хочется, можно воспользоваться специальными наклейками с изображением фруктов, которые называются слайдеры.
Многие девушки не ограничиваются рисунками фруктов на ногтях, они дополняют их еще и ягодами. Такой нейл-арт смотрится ярко и гармонично, особенно на длинных ноготках.
Маникюр с фруктами – это отличный способ сделать ногти более привлекательными, эффектными и, не обязательно, для этого ждать лето.