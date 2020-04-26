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Маникюр 2020: яркие идеи дизайна с фруктами (Фото)

Смотрите фото (4)
Маникюр 2020: яркие идеи дизайна с фруктами (Фото)
11:58 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Отложите темные и нейтральные лаки в сторону, ведь теплое время года дано для того, чтобы экспериментировать с цветами и узорами на ваших ноготках.

  • 1

    Летний маникюр не может обойтись без декора с фруктами.

  • 2

    С помощью современных техник рисунки выглядят довольно реалистично.

  • 3

    Сочный и сладкий дизайн с вишней на ногтях уже пользуется популярностью. 

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  • 5

    При создании нейл-арта с фруктами нужно учитывать несколько важных моментов:

  • 6

  • 7

  • 8

    Популярностью пользуются рисунки с лимончиками, ананасами, сладкой малиной и сочным нежным арбузом.

  • 9

    С разными фруктами на ноготках получим фруктовый коктейль.

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  • 11

    Киви заслуживает особого внимания, так как пользуется наибольней популярностью у клиенток.

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  • 14

    Очень эффектно выглядят фрукты в разрезе, но здесь важно учитывать все, даже мелкие детали.

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  • 16

    Если идея украсить ногти фруктами понравилась, а идти к мастеру совершенно не хочется, можно воспользоваться специальными наклейками с изображением фруктов, которые называются слайдеры. 

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  • 18

    Многие девушки не ограничиваются рисунками фруктов на ногтях, они дополняют их еще и ягодами. Такой нейл-арт смотрится ярко и гармонично, особенно на длинных ноготках.

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    Маникюр с фруктами – это отличный способ сделать ногти более привлекательными, эффектными и, не обязательно, для этого ждать лето.

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