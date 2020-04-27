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Как носить наряды в горошек: лучшие идеи (Фото)

Смотрите фото (11)
Как носить наряды в горошек: лучшие идеи (Фото)
11:55 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Горошек. Милый и банальный, он снова занимает лидирующее место в модной индустрии.

  • 1

    Юбка. Присмотрись к макси-юбкам в гороховом рисунке. Наряд с горошком подойдет для светской вечеринки, романтического свидания или просто для прогулки в парке.

  • 2

    Блуза. Лучше всего блуза в горошек смотрится под светлые брюки или юбку. В сезон весна-лето выбирай яркие или нейтральных оттенков "гороховые" блузы.

  • 3

    Пальто. Хочешь выглядеть стильно весной? Тогда присмотрись к яркому пальто. Чем стройнее девушка, тем больше должны быть горошки на пальто.

  • 4

    Свободные брюки. На жаркую погоду выбирай легкие и воздушные брюки в горошек. Под такой образ выбирай футболку с логотипом или вовсе однотонную.

  • 5

    Расклешенное платье. Для высоких девушек стилисты рекомендуют выбирать длинное расклешенное платье в горошек. Под такое платье будет уместно надеть массивные серьги и яркий кулончик.

  • 6

    Комбинезон. Если ты любишь комфорт, на сезон весна-лето выбирай комбинезоны с принтом в виде горошка.

  • 7

    Обувь. Не менее эффектно будет смотреться обувь в горошек. С таким принтом выбирай лодочки либо балетки. Обувь с горошком хорошо подойдет под ретрообраз.

  • 8

    Рубашка. Строгую рубашку в горошек лучше всего сочетать с укороченными брюками. Под такой образ стилисты рекомендуют подобрать яркие босоножки.

  • 9

    Топ. Такой наряд лучше всего надевать на романтическое свидание. Собранные волосы, яркий топ в сочетании с макси-юбкой или светлыми брюками - вуаля, нежный и женственный образ готов.

  • 10

    Короткое платье. Классическое платье в горошек будет смотреться одинаково хорошо как в деловом стиле, так и в повседневном.

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Одежда, Платья, Наряды, Модные наряды, Мода 2020, Платья в горошек.
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