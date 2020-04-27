Как носить наряды в горошек: лучшие идеи (Фото)

1 Юбка. Присмотрись к макси-юбкам в гороховом рисунке. Наряд с горошком подойдет для светской вечеринки, романтического свидания или просто для прогулки в парке.

2 Блуза. Лучше всего блуза в горошек смотрится под светлые брюки или юбку. В сезон весна-лето выбирай яркие или нейтральных оттенков "гороховые" блузы.

3 Пальто. Хочешь выглядеть стильно весной? Тогда присмотрись к яркому пальто. Чем стройнее девушка, тем больше должны быть горошки на пальто.

4 Свободные брюки. На жаркую погоду выбирай легкие и воздушные брюки в горошек. Под такой образ выбирай футболку с логотипом или вовсе однотонную.

5 Расклешенное платье. Для высоких девушек стилисты рекомендуют выбирать длинное расклешенное платье в горошек. Под такое платье будет уместно надеть массивные серьги и яркий кулончик.

6 Комбинезон. Если ты любишь комфорт, на сезон весна-лето выбирай комбинезоны с принтом в виде горошка.

7 Обувь. Не менее эффектно будет смотреться обувь в горошек. С таким принтом выбирай лодочки либо балетки. Обувь с горошком хорошо подойдет под ретрообраз.

8 Рубашка. Строгую рубашку в горошек лучше всего сочетать с укороченными брюками. Под такой образ стилисты рекомендуют подобрать яркие босоножки.

9 Топ. Такой наряд лучше всего надевать на романтическое свидание. Собранные волосы, яркий топ в сочетании с макси-юбкой или светлыми брюками - вуаля, нежный и женственный образ готов.