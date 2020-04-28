Индивидуальность: С чем носить юбку этой весной (Фото)

Юбка с жакетом
Модные в этом сезоне жакеты прекрасно сочетаются с юбками длины миди. В теплую погоду под жакет можно одеть белый топ, футболку или легкую блузку. В прохладную — водолазку или свитшот из тонкого кашемира.
Придаст образу женственности контрастный ремень поверх жакета и сумочка в тон. Обувь подбирайте в соответствии со стилем. Скорее всего, это должны быть ботильоны на невысоком каблучке или стильные лоферы.
Юбка со свитером
Свободного кроя юбка шикарно смотрится с широким свитером или кофточкой с длинным рукавом. Погода весной переменчива, поэтому длина до середины бедра и до колен будет в самый раз.
Обувь выбирайте удобную, на плоской подошве или небольшом каблуке. Большинство модных домов представили в своих коллекциях образы, дополненные стильными кроссовками на рифленой подошве.
Юбка с футболкой
Для особо теплых деньков подойдет такое идеальное сочетание, как юбка макси, белая футболка и ваши любимые белоснежные кроссовки. Юбки уже давно вошли в состав спортивного образа и смотрятся превосходно именно в таком сочетании.
Если вы — поклонница неординарного стиля, любите разнообразие и просто не выносите монотонность, яркие футболки со стильными принтами этой весной будут как нельзя кстати.
На вершине стиля яркие топы и футболки. Для полноты образа используйте соответствующего цвета яркие шнурки. Неоновые оттенки, светящиеся в темноте, — бесспорный тренд.
Юбка с блузой или рубашкой
Деловой стиль требует от женщин строгости во всем. Юбка-карандаш, блуза или рубашка — все строго по дресс-коду. К такому наряду вы можете себе позволить туфли на шпильке или ботильоны не каблуке.
В прохладную погоду возьмите с собой жакет или кардиган, подходящий по цветовой гамме к юбке. Идеальным этой весной будет наряд в бежевом, бордовом и темно-синем оттенках.
Для повседневного ношения, если тому не противоречит дресс-код, приобретите клетчатую рубашку или ярко-желтую блузку. Именно желтый цвет знаменует приход солнышка в нашу жизнь.
Юбка с кроссовками или кедами
Настоящий хит этой весны — плиссированная юбка со свободно заправленной футболкой. Такой наряд сочетается исключительно с кроссовками.
Современная мода любит удобство и комфорт, поэтому кроссовки плотно вошли в основу большинства стильных образов. Короткие, длинные, всевозможных фасонов юбки прекрасно смотрятся в сочетании со спортивной обувью на платформе или плоской подошве.
Юбка в горох и кеды в полоску — казалось бы, совершенно несочетаемые принты, — смотрятся вместе просто невероятно. Футболка или рубашка в данном случае должны быть более нейтральной расцветки. Ни в коем случае не в цветочек!
Фасонов юбок этой весной великое множество. К каждому образу можно подобрать несколько моделей. Имея в гардеробе пару юбок и две-три блузки, вы сможете создавать новый облик, по разному их сочетая.