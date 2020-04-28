Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве - 78 новых случаев заражения коронавирусом
В Киеве - 78 новых случаев заражения коронавирусом
Новый закон о финмониторинге: что важно знать о переводе средств
Новый закон о финмониторинге: что важно знать о переводе средств
Олимпиаду в Токио могут полностью отменить
Олимпиаду в Токио могут полностью отменить
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 апреля

Индивидуальность: С чем носить юбку этой весной (Фото)

Смотрите фото (13)
Индивидуальность: С чем носить юбку этой весной (Фото)
13:30 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Все больше девушек сменяют гардероб на более легкий, весенний. Незаменимым атрибутом становятся юбки всевозможных фасонов.

  • 1

    Юбка с жакетом

    Модные в этом сезоне жакеты прекрасно сочетаются с юбками длины миди. В теплую погоду под жакет можно одеть белый топ, футболку или легкую блузку. В прохладную — водолазку или свитшот из тонкого кашемира.

    Придаст образу женственности контрастный ремень поверх жакета и сумочка в тон. Обувь подбирайте в соответствии со стилем. Скорее всего, это должны быть ботильоны на невысоком каблучке или стильные лоферы.

  • 2

    Юбка со свитером

    Свободного кроя юбка шикарно смотрится с широким свитером или кофточкой с длинным рукавом. Погода весной переменчива, поэтому длина до середины бедра и до колен будет в самый раз.

    Обувь выбирайте удобную, на плоской подошве или небольшом каблуке. Большинство модных домов представили в своих коллекциях образы, дополненные стильными кроссовками на рифленой подошве.

  • 3

    Юбка с футболкой

    Для особо теплых деньков подойдет такое идеальное сочетание, как юбка макси, белая футболка и ваши любимые белоснежные кроссовки. Юбки уже давно вошли в состав спортивного образа и смотрятся превосходно именно в таком сочетании.

    Если вы — поклонница неординарного стиля, любите разнообразие и просто не выносите монотонность, яркие футболки со стильными принтами этой весной будут как нельзя кстати.

    На вершине стиля яркие топы и футболки. Для полноты образа используйте соответствующего цвета яркие шнурки. Неоновые оттенки, светящиеся в темноте, — бесспорный тренд.

  • 4

    Юбка с блузой или рубашкой

    Деловой стиль требует от женщин строгости во всем. Юбка-карандаш, блуза или рубашка — все строго по дресс-коду. К такому наряду вы можете себе позволить туфли на шпильке или ботильоны не каблуке.

    В прохладную погоду возьмите с собой жакет или кардиган, подходящий по цветовой гамме к юбке. Идеальным этой весной будет наряд в бежевом, бордовом и темно-синем оттенках.

    Для повседневного ношения, если тому не противоречит дресс-код, приобретите клетчатую рубашку или ярко-желтую блузку. Именно желтый цвет знаменует приход солнышка в нашу жизнь.

  • 5

    Юбка с кроссовками или кедами

    Настоящий хит этой весны — плиссированная юбка со свободно заправленной футболкой. Такой наряд сочетается исключительно с кроссовками.

    Современная мода любит удобство и комфорт, поэтому кроссовки плотно вошли в основу большинства стильных образов. Короткие, длинные, всевозможных фасонов юбки прекрасно смотрятся в сочетании со спортивной обувью на платформе или плоской подошве.

    Юбка в горох и кеды в полоску — казалось бы, совершенно несочетаемые принты, — смотрятся вместе просто невероятно. Футболка или рубашка в данном случае должны быть более нейтральной расцветки. Ни в коем случае не в цветочек!

    Фасонов юбок этой весной великое множество. К каждому образу можно подобрать несколько моделей. Имея в гардеробе пару юбок и две-три блузки, вы сможете создавать новый облик, по разному их сочетая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Мода, Стиль, Образ, весенние образы, Мода 2020, С чем носить юбку этой весной, Весенний стиль, Наряды на весну.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Пудов день: приметы и обряды на 28 апреля
03 Радоница 2020: что категорически запрещено делать в родительский день
04 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
05 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Польша хочет арестовать активы &quot;Газпрома&quot; в Европе
Польша хочет арестовать активы "Газпрома" в Европе
Кличко озвучил план первого этапа выхода из карантина
Кличко озвучил план первого этапа выхода из карантина
Карта коронавируса в Украине и мире 28 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.04 – 26.04.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь