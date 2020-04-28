Индивидуальность: С чем носить юбку этой весной (Фото)

1 Юбка с жакетом Модные в этом сезоне жакеты прекрасно сочетаются с юбками длины миди. В теплую погоду под жакет можно одеть белый топ, футболку или легкую блузку. В прохладную — водолазку или свитшот из тонкого кашемира. Придаст образу женственности контрастный ремень поверх жакета и сумочка в тон. Обувь подбирайте в соответствии со стилем. Скорее всего, это должны быть ботильоны на невысоком каблучке или стильные лоферы.

2 Юбка со свитером Свободного кроя юбка шикарно смотрится с широким свитером или кофточкой с длинным рукавом. Погода весной переменчива, поэтому длина до середины бедра и до колен будет в самый раз. Обувь выбирайте удобную, на плоской подошве или небольшом каблуке. Большинство модных домов представили в своих коллекциях образы, дополненные стильными кроссовками на рифленой подошве.

3 Юбка с футболкой Для особо теплых деньков подойдет такое идеальное сочетание, как юбка макси, белая футболка и ваши любимые белоснежные кроссовки. Юбки уже давно вошли в состав спортивного образа и смотрятся превосходно именно в таком сочетании. Если вы — поклонница неординарного стиля, любите разнообразие и просто не выносите монотонность, яркие футболки со стильными принтами этой весной будут как нельзя кстати. На вершине стиля яркие топы и футболки. Для полноты образа используйте соответствующего цвета яркие шнурки. Неоновые оттенки, светящиеся в темноте, — бесспорный тренд.

4 Юбка с блузой или рубашкой Деловой стиль требует от женщин строгости во всем. Юбка-карандаш, блуза или рубашка — все строго по дресс-коду. К такому наряду вы можете себе позволить туфли на шпильке или ботильоны не каблуке. В прохладную погоду возьмите с собой жакет или кардиган, подходящий по цветовой гамме к юбке. Идеальным этой весной будет наряд в бежевом, бордовом и темно-синем оттенках. Для повседневного ношения, если тому не противоречит дресс-код, приобретите клетчатую рубашку или ярко-желтую блузку. Именно желтый цвет знаменует приход солнышка в нашу жизнь.