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Forbes создал рейтинг дизайнеров масок: украинский бренд в списке
Forbes создал рейтинг дизайнеров масок: украинский бренд в списке

Forbes создал рейтинг дизайнеров масок: украинский бренд в списке

Forbes создал рейтинг дизайнеров масок: украинский бренд в списке
19:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Мировые дома мод приспособили новые коллекции под современные условия пандемии и превратили защитные маски на настоящий тренд.

Учитывая вспышку коронавируса, защитные маски превратились не только в средство защиты от болезни, но и стали незаменимым ежедневным аксессуаром. Модные бренды выпускают защитные костюмы и маски для медиков, однако не забывают и о развитии фэшн-индустрии в условиях пандемии.

Издание Forbes назвало топ дизайнеров, которые создают маски. Среди них и украинка Юлия Перекрестова.

Девушка из Сум основала собственный бренд Juliya Kros, а из-за коронавируса начала шить маски из экокожи и плотного коттона. В дизайне она не использует ярких цветов, однако лаконичные аксессуары не остались без внимания мирового сообщества. Множество из них имеют металлическую застежку или сетчатую подложку.

 
 
 
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SAVE AROUND collection Защитные маски ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Двухслойные Стильные Состав: 100% котон, со сменным фильтром из мельтблауна (нетканый материал, не пропускает воду, антибактериальные свойства, часто используемый материал в хирургических масках) Универсальный размер Цена: 100% котон 140 грн, лаковая экокожа 220 грн Сменный фильтр 1шт/8 грн Листайте карусель и выбирайте ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Для заказа пишите в direct #savemask #savetheplanet #saveus #juliyakros #fashion #ukrainianfashion #ecolather #coton Photo by @bf_shoot Beauty @marykay_beautybar_sumy Place @fotofakturasumy Model @aleksandratsyhanok

Публикация от JULIYA KROS (J.Perekriostova) (@juliyakros_official)

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"Украинский бренд Juliya Kros известный своими асимметричными разрезами и вневременной эстетикой, лишенной каких-либо украшений. Ее вдохновили на создание масок для лица ее клиенты, которые начали массово обращаться с просьбами. Используя ткань, оставшуюся с двух последних коллекций, дизайнер Юлия Перекрестова выпустила ряд масок для лица в рамках своей коллекции Save Around", – говорится в сообщении Forbes.

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Мода, Forbes, Маска, Защитная маска.
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