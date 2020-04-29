Модные образы, которые молодят в 2020 году (Фото)

1 Палитра Весна 2020 диктует свои модные правила, в том числе и в актуальной палитре. После серой и мрачной зимы на модную арену выходят светлые оттенки. Бежевые, белые и молочные расцветки прекрасно освежают внешность модницы. Самым точным попаданием в тренды будет создание монохромного образа в светлой гамме. Привнести в свой образ ярких ноток и сочности помогут акцентные оттенки весенней палитры. Фаворитами 2020 сезона стали оранжевые, алые, кораллово-розовые, голубые и желтые тона. Не стоит бояться таких доминантных расцветок – в дуэте с базовыми вещами они создадут современные стильные образы. Не сдают своих позиций и пастельные оттенки, которые великолепно подходят женщинам старше 40 лет. Ваш выбор может пасть на лавандовые, лимонные, пудрово-розовые и голубые колеры. Их главная фишка кроется в удачной комбинаторике друг с другом. Сочетая между собой разные пастельные цвета, легко создавать женственные и изящные образы. Темные расцветки прекрасно стройнят, но они также имеют свойство визуально прибавлять возраст. Чтобы нивелировать второе нежелательное действие, стоит разбавлять темные аутфиты светлыми акцентами. Актуальные принты можно взять на вооружение в качестве стильных акцентов образа. Анималистичные, геометрические и цветочные мотивы вносят в любой аутфит стильную изюминку. Правда, чтобы они не исключали омолаживающий эффект лука, стоит следить, чтобы принт был сдержанным и не слишком контрастным.

2 Тренч Весна известна своей переменчивой погодой, поэтому у каждой модницы в арсенале должна быть стильная верхняя одежда на случай модного утепления. Стилисты рекомендуют женщинам в элегантном возрасте обратить внимание на светлый тренч в актуальной длине миди. Приятная расцветка будет омолаживающе действовать на внешность модницы. Двойной эффект гарантирован, если вы будете применять на практике современные стильные комбинации. Например, сейчас чрезвычайно модно носить тренч с кроссовками.

3 Деним Весенние образы 2020, которые молодят, могу включать в себя джинсовую фактуру. Даже обычные прямые или слегка объемные джинсы мастерски освежают образ и сбрасывают несколько лет. Таким же эффектом обладают и другие трендовые новинки из денима – это куртки, платья, юбки миди, сарафаны и бермуды.

4 Жакеты Структурированные силуэты и актуальные фасоны – это два известных приема, которые великолепно сбрасывают года. Именно поэтому многие стилисты рекомендуют женщинам не игнорировать актуальность жакетов. Самые модные экземпляры в 2020 сезоне будут обладать свободным и удлиненным кроем.

5 Яркие брюки Стилисты настоятельно рекомендуют к весеннему сезону многим модницам обзавестись прямыми брюками с завышенной посадкой. Чтобы выбор был удачным, следует предварительно свериться с актуальной палитрой. Прекрасно, если в качестве своего фаворита вы подберете яркий или пастельный оттенок – это куда более нетривиальное и стильное решение, нежели привычные черные брюки.

6 Плиссированная юбка По прогнозам стилистов, плиссированная юбка продолжает быть в тренде, поэтому ее можно активно использовать в женственных весенних образах. Носить ее можно буквально с чем угодно, будь то свитер, джемпер, водолазка или футболка. Выбор обуви также может подтолкнуть к экспериментам.

7 Монохром Монохром в 2020 году по-прежнему остается стильной и актуальной задумкой. Такой прием отлично подходит женщинам в элегантном возрасте, особенно при выборе светлой палитры.

8 Спортшик Образы в стиле спортшик смотрятся актуально и динамично, и за счет этого омолаживают свою хозяйку на несколько лет как минимум. Базовый атрибут данного направления – это комфортные и трендовые белые кроссовки. Согласно моде 2020 сезона, их следует комбинировать не только с джинсами. Весной можно составить актуальный тандем с платьем или с брюками и джемпером. В ход может идти и прием многослойности – для его воплощения актуально использовать дуэт водолазки и толстовки. Не стоит забывать и про спортивный костюм, только теперь его модно сочетать не с курткой, а с базовым прямым пальто. Такие образы отлично подойдут для стильных будней, и позволят почувствовать себя молодой и активной девушкой.