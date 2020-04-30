Маникюр 2020: модные идеи дизайна ногтей в технике паутинка (Фото)

1 Маникюр с паутинкой набрал популярность в начале этого года. Это, пожалуй, один из самых простых дизайнов, которые можно сделать быстро и результат всегда будет понятным и красивым.

2 Подобный материал невероятно легок в использовании, имеет тягучую консистенцию, совсем не растекается и гарантирует четкость линий и 3D-эффект.

3 Прекрасно на ноготках смотрится маникюр с черной паутинкой, который прекрасно подходит для создания повседневного нейл-арта.

4 Маникюр с белой паутинкой сделает ваш образ более нежным и воздушным, в то время как с золотой паутинкой вы можете создать более праздничный или вечерний нейл-арт.

5 Модный маникюр 2020 года с паутинкой может быть выполнен в разных вариациях. Самые популярные на сегодняшний день направления nail-дизайна – это комбинированные рисунки, стиль минимализм, геометрия и различные сезонные дизайны.

6 Сейчас модно соединять в одном дизайне несколько разных рисунков, материалов или техник маникюра. В тренде многослойные дизайны, к примеру, цветочный принт на текстуре. Удачно комбинируются с паутинкой разнообразные наклейки, леопардовый принт и даже вензеля.

7 Маникюр паутинкой на ногтях может быть выполнен в виде классического френча. Также есть необычные френч-дизайны, в которых на кончиках ногтей нанесена и растушевана обычная гель-краска, а поверх нее нарисованы хаотичные круги из паутинки.

8 Подобные дизайны отлично смотрятся на ногтях овальной или миндалевидной формы.

9 Невероятную естественность в ваш образ принесет нежный нюдовый маникюр с гелем паутинка. Женщины привыкли украшать такой цвет покрытия стразами или рисунками.

10 Но в этом году невероятно модным является нанесение геля паутинки на оттенки розового и бежевого цвета. При этом за счет такой техники нанесения узора, маникюр получается еще более нежным и женственным.

11 Невероятно элегантный и даже, можно сказать, богатый маникюр можно создать, если украсить ноготки гелем паутинкой, а после вплести в узор нежные камушки. Такой нейл-арт прекрасно подойдет как для повседневных будней, так и для вечерних выходов в свет.

12 Как сделать стильный глянцевый маникюр за несколько минут. Натереть ногти втиркой, затем нанести узор из паутинки и завершить всё это великолепие топом. Как правило, используют черную паутинку, она сочетается с металлическими покрытиями лучше всего.

13 Также можно встретить дизайны, в которых на безымянном пальчике переливается втирка, а кончики остальных дополняются узором из паутинки.

14 TOP-1 среди дизайнов ногтей с паутинкой – это комбинация спайдер-геля и фольги. Смотрится шикарно, подходит даже на короткие ногти, выполняется очень просто.

15 Эти три преимущества сделали этот вариант оформления ногтей очень популярным в начале этот года. В зависимости от цветовой гаммы, можно делать дизайны под любой сезон.

16 А почему бы вам не попробовать матовый маникюр с паутинкой 2019-2020? Благодаря такому сочетанию вы можете получить невероятно благородный нейл-арт. Но отметим, что интереснее всего узор гелем паутинкой будет смотреться на насыщенных цветах покрытия.

17 Вы подготавливаете свой образ для предстоящего торжества? Почему бы вам не присмотреться к блестящему маникюру паутинка, выполненному с помощью глиттера?