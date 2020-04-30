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Маникюр 2020: модные идеи дизайна ногтей в технике паутинка (Фото)

Маникюр 2020: модные идеи дизайна ногтей в технике паутинка (Фото)
12:02 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Женщины, которые предпочитают видеть на своих ручках минималистичный и при этом стильный нейл-арт, будут в восторге от однотонного маникюра с гелем паутинкой.

  • 1

    Маникюр с паутинкой набрал популярность в начале этого года. Это, пожалуй, один из самых простых дизайнов, которые можно сделать быстро и результат всегда будет понятным и красивым.

  • 2

    Подобный материал невероятно легок в использовании, имеет тягучую консистенцию, совсем не растекается и гарантирует четкость линий и 3D-эффект.

  • 3

    Прекрасно на ноготках смотрится маникюр с черной паутинкой, который прекрасно подходит для создания повседневного нейл-арта.

  • 4

    Маникюр с белой паутинкой сделает ваш образ более нежным и воздушным, в то время как с золотой паутинкой вы можете создать более праздничный или вечерний нейл-арт.

  • 5

    Модный маникюр 2020 года с паутинкой может быть выполнен в разных вариациях. Самые популярные на сегодняшний день направления nail-дизайна – это комбинированные рисунки, стиль минимализм, геометрия и различные сезонные дизайны.

  • 6

    Сейчас модно соединять в одном дизайне несколько разных рисунков, материалов или техник маникюра. В тренде многослойные дизайны, к примеру, цветочный принт на текстуре. Удачно комбинируются с паутинкой разнообразные наклейки, леопардовый принт и даже вензеля.

  • 7

    Маникюр паутинкой на ногтях может быть выполнен в виде классического френча. Также есть необычные френч-дизайны, в которых на кончиках ногтей нанесена и растушевана обычная гель-краска, а поверх нее нарисованы хаотичные круги из паутинки.

  • 8

    Подобные дизайны отлично смотрятся на ногтях овальной или миндалевидной формы.

  • 9

    Невероятную естественность в ваш образ принесет нежный нюдовый маникюр с гелем паутинка. Женщины привыкли украшать такой цвет покрытия стразами или рисунками.

  • 10

    Но в этом году невероятно модным является нанесение геля паутинки на оттенки розового и бежевого цвета. При этом за счет такой техники нанесения узора, маникюр получается еще более нежным и женственным.

  • 11

    Невероятно элегантный и даже, можно сказать, богатый маникюр можно создать, если украсить ноготки гелем паутинкой, а после вплести в узор нежные камушки. Такой нейл-арт прекрасно подойдет как для повседневных будней, так и для вечерних выходов в свет.

  • 12

    Как сделать стильный глянцевый маникюр за несколько минут. Натереть ногти втиркой, затем нанести узор из паутинки и завершить всё это великолепие топом. Как правило, используют черную паутинку, она сочетается с металлическими покрытиями лучше всего.

  • 13

    Также можно встретить дизайны, в которых на безымянном пальчике переливается втирка, а кончики остальных дополняются узором из паутинки.

  • 14

    TOP-1 среди дизайнов ногтей с паутинкой – это комбинация спайдер-геля и фольги. Смотрится шикарно, подходит даже на короткие ногти, выполняется очень просто.

  • 15

    Эти три преимущества сделали этот вариант оформления ногтей очень популярным в начале этот года. В зависимости от цветовой гаммы, можно делать дизайны под любой сезон.

  • 16

    А почему бы вам не попробовать матовый маникюр с паутинкой 2019-2020? Благодаря такому сочетанию вы можете получить невероятно благородный нейл-арт. Но отметим, что интереснее всего узор гелем паутинкой будет смотреться на насыщенных цветах покрытия.

  • 17

    Вы подготавливаете свой образ для предстоящего торжества? Почему бы вам не присмотреться к блестящему маникюру паутинка, выполненному с помощью глиттера?

  • 18

    Поверьте такая комбинация превратит ваши ручки в центр внимания. Ведь выглядит блестящий маникюр с паутинкой 2020 невероятно ярко, стильно и современно.

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