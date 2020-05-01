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Маникюр 2020: красивые идеи дизайна в белом цвете (Фото)

Смотрите фото (3)
Маникюр 2020: красивые идеи дизайна в белом цвете (Фото)
13:07 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Белый - это идеальный фон, который подходит абсолютно для любой идеи.

  • 1

    Может показаться, что среди ярких красок и выразительных акцентов белый маникюр теряется в нейл-арте. Но это далеко не так.

  • 2

  • 3

    Универсальный дизайн ногтей часто становится главным героем лучших показов именитых Домов Мод.

  • 4

    Разнообразие идей позволит выбрать наиболее подходящий вариант маникюра для вас.

  • 5

    Белый – чистый лист бумаги, на котором можно творить бесконечно.

  • 6

    Добавлять можно разные краски и украшать декоративными элементами: стразы; блёстки; бульонки; фольга; лента; наклейки; стемпинг; вензеля и узоры; геометрия; градиент; рисунки и символы.

  • 7

    Удачно выглядит маникюр с белым лаком в качестве однотонного покрытия. Но выбирая его, следует помнить некоторые особенности.

  • 8

    Цвет должен равномерно распределяться на ногте. Чтобы избежать"эффекта корректора" необходимо нанести гель-лак в 2-3 слоя.

  • 9

    В дизайне с использованием белого оттенка виден любой дефект ногтя: неровности, шероховатости, волны, впадины. Выровнять и отшлифовать пластину можно специальным мягким бафом, а затем покрыть базой.

  • 10

    Если белый покажется слишком вычурным, заменить его можно на тон слоновой кости, айвори или молочный.

  • 11

    Оттенок изящно смотрится на миндалевидной форме ногте в дуэте с матовым покрытием.

  • 12

    Идеальная подложка любого дизайна, которая позволяет воплощать лучшие идеи белого маникюра. С ним другие оттенки становятся ярче и интенсивнее.

  • 13

    Несмотря на свою простоту и чистоту, существует несколько тонов белого, и с каждым из них можно придумать уникальный дизайн.

  • 14

    Нежный и даже романтичный маникюр всегда в тренде. Он подходит для любого случая. С помощью декоративных элементов, его можно преобразить и сделать более нарядным.

  • 15

  • 16

    Однотонный белый маникюр сейчас встречается довольно редко. Чаще дизайн выполняется с негативным пространством, каким-то цветным рисунком или градиентом.

    Красивый белый маникюр – это показатель вкуса и ухоженности девушки.

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