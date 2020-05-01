Маникюр 2020: красивые идеи дизайна в белом цвете (Фото)

1 Может показаться, что среди ярких красок и выразительных акцентов белый маникюр теряется в нейл-арте. Но это далеко не так.

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3 Универсальный дизайн ногтей часто становится главным героем лучших показов именитых Домов Мод.

4 Разнообразие идей позволит выбрать наиболее подходящий вариант маникюра для вас.

5 Белый – чистый лист бумаги, на котором можно творить бесконечно.

6 Добавлять можно разные краски и украшать декоративными элементами: стразы; блёстки; бульонки; фольга; лента; наклейки; стемпинг; вензеля и узоры; геометрия; градиент; рисунки и символы.

7 Удачно выглядит маникюр с белым лаком в качестве однотонного покрытия. Но выбирая его, следует помнить некоторые особенности.

8 Цвет должен равномерно распределяться на ногте. Чтобы избежать"эффекта корректора" необходимо нанести гель-лак в 2-3 слоя.

9 В дизайне с использованием белого оттенка виден любой дефект ногтя: неровности, шероховатости, волны, впадины. Выровнять и отшлифовать пластину можно специальным мягким бафом, а затем покрыть базой.

10 Если белый покажется слишком вычурным, заменить его можно на тон слоновой кости, айвори или молочный.

11 Оттенок изящно смотрится на миндалевидной форме ногте в дуэте с матовым покрытием.

12 Идеальная подложка любого дизайна, которая позволяет воплощать лучшие идеи белого маникюра. С ним другие оттенки становятся ярче и интенсивнее.

13 Несмотря на свою простоту и чистоту, существует несколько тонов белого, и с каждым из них можно придумать уникальный дизайн.

14 Нежный и даже романтичный маникюр всегда в тренде. Он подходит для любого случая. С помощью декоративных элементов, его можно преобразить и сделать более нарядным.

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