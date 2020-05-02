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Модные сумки 2020-2021 – тенденции и тренды (Фото)

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Модные сумки 2020-2021 – тенденции и тренды (Фото)
12:10 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:В этом году дизайнеры порадовали женщин огромным выбором моделей сумок на модных показах аксессуаров.

  • 1

    Круглая сумка

    Трендом предстоящего сезона будут круглые сумки небольших размеров. Знаменитые «таблеточки» вновь возвращаются в моду. Эта модель молодежная, помогает создать девушкам романтический лук. Такие сумочки — идеальный аксессуар для летнего образа.

    В зависимости от материала, из которого изготовлена сумка, определяется ее назначение. Кожаные, строгие сумки классических цветов подчеркивают повседневность и деловой стиль. В дополнении к повседневному и спортивному стилю, они прекрасно смотрятся, освежая образ.

    Вдохновленные такой формой модели сумки, многие модные дизайнеры создали необыкновенно изысканные варианты, которые подходят для эффектных вечерних нарядов.

  • 2

    Сумка оверсайз

    Эти модели объемных сумок, прекрасно выполняют функции «чемоданчиков» в туристических поездках. Выполненные из дорогих качественных материалов, они указывают на высокий статус путешествующих дам.

    Сумки-мешки этих моделей востребованы у деловых женщин, которым приходится часто посещать деловые встречи, привозя на них большие пакеты документов. Стильные и элегантные сумки таких размеров хорошо вписываются в деловой образ стильной дамы.

  • 3

    Сумка тоут

    Эта модель сумок, пожалуй, самая популярная у женщин. Она хорошо держит форму, размеры ее не маленькие, что позволяет использовать ее для поездки в офис, размещая в ней даже ноутбук.

    Дизайнеры предлагают большой выбор вариантов этих сумок: разных размеров, цветов и декоров.

    Такие сумки удачно гармонируют и с выходными вечерними образами, и с деловыми костюмами, и просто с повседневной одеждой, представленной джинсами и футболками.

  • 4

    Поясная сумка

    Поясные сумки очень популярны у девушек, ведущих активный образ жизни. Для них важно, чтобы руки были всегда свободны для переговоров по мобильнику. В сумочке поместится и мобильник, и необходимый минимум косметики.

    Ушли в прошлое времена, когда такую модель поясной сумки использовали челноки для поездок за рубеж.

    Дизайнеры предлагают элегантные варианты, которые уместно совмещать с объемными рубашками мужского типа на выпуск. Деловые костюмы, украшенные поясными ремнями с несколькими кошельками, выглядят стильно и изящно.

  • 5

    Модные клатчи

    Сумки клатчи предпочитают женщины возраста 40+. Такие сумки не обременительны на рандеву, а богато декорированные стразами, указывают на высокий статус своей владелицы.

    Модными станут такие сумочки, украшенные большими вытянутыми бантами из того же материала, что и сам аксессуар. Они замечательно подходят для коктейльных нарядов и вечерних прогулок.

    Уместно выглядят в качестве дополнения к летним образам, с пальто и шубами смотрятся не менее эффектно.

  • 6

    Сумка-сундучок

    Небольшие сумки-сундучки, красиво декорированные для вечерних выходов в свет, снискали популярность у многих дам. Они смотрятся стильно и необычно, удобны в ношении. Длинные ручки позволяют носить сумочку такого фасона на плече.

    Следите за новыми трендами в мире моды, и вы всегда будете на гребне модной волны. Сумки — необходимый и очень важный женский аксессуар. Выбор его должен быть продуман досконально. Неправильно подобранный аксессуар может испортить даже самый шикарный лук.

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