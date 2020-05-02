Модные сумки 2020-2021 – тенденции и тренды (Фото)

1 Круглая сумка Трендом предстоящего сезона будут круглые сумки небольших размеров. Знаменитые «таблеточки» вновь возвращаются в моду. Эта модель молодежная, помогает создать девушкам романтический лук. Такие сумочки — идеальный аксессуар для летнего образа. В зависимости от материала, из которого изготовлена сумка, определяется ее назначение. Кожаные, строгие сумки классических цветов подчеркивают повседневность и деловой стиль. В дополнении к повседневному и спортивному стилю, они прекрасно смотрятся, освежая образ. Вдохновленные такой формой модели сумки, многие модные дизайнеры создали необыкновенно изысканные варианты, которые подходят для эффектных вечерних нарядов.

2 Сумка оверсайз Эти модели объемных сумок, прекрасно выполняют функции «чемоданчиков» в туристических поездках. Выполненные из дорогих качественных материалов, они указывают на высокий статус путешествующих дам. Сумки-мешки этих моделей востребованы у деловых женщин, которым приходится часто посещать деловые встречи, привозя на них большие пакеты документов. Стильные и элегантные сумки таких размеров хорошо вписываются в деловой образ стильной дамы.

3 Сумка тоут Эта модель сумок, пожалуй, самая популярная у женщин. Она хорошо держит форму, размеры ее не маленькие, что позволяет использовать ее для поездки в офис, размещая в ней даже ноутбук. Дизайнеры предлагают большой выбор вариантов этих сумок: разных размеров, цветов и декоров. Такие сумки удачно гармонируют и с выходными вечерними образами, и с деловыми костюмами, и просто с повседневной одеждой, представленной джинсами и футболками.

4 Поясная сумка Поясные сумки очень популярны у девушек, ведущих активный образ жизни. Для них важно, чтобы руки были всегда свободны для переговоров по мобильнику. В сумочке поместится и мобильник, и необходимый минимум косметики. Ушли в прошлое времена, когда такую модель поясной сумки использовали челноки для поездок за рубеж. Дизайнеры предлагают элегантные варианты, которые уместно совмещать с объемными рубашками мужского типа на выпуск. Деловые костюмы, украшенные поясными ремнями с несколькими кошельками, выглядят стильно и изящно.

5 Модные клатчи Сумки клатчи предпочитают женщины возраста 40+. Такие сумки не обременительны на рандеву, а богато декорированные стразами, указывают на высокий статус своей владелицы. Модными станут такие сумочки, украшенные большими вытянутыми бантами из того же материала, что и сам аксессуар. Они замечательно подходят для коктейльных нарядов и вечерних прогулок. Уместно выглядят в качестве дополнения к летним образам, с пальто и шубами смотрятся не менее эффектно.