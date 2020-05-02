Модные сумки 2020-2021 – тенденции и тренды (Фото)

Круглая сумка
Трендом предстоящего сезона будут круглые сумки небольших размеров. Знаменитые «таблеточки» вновь возвращаются в моду. Эта модель молодежная, помогает создать девушкам романтический лук. Такие сумочки — идеальный аксессуар для летнего образа.
В зависимости от материала, из которого изготовлена сумка, определяется ее назначение. Кожаные, строгие сумки классических цветов подчеркивают повседневность и деловой стиль. В дополнении к повседневному и спортивному стилю, они прекрасно смотрятся, освежая образ.
Вдохновленные такой формой модели сумки, многие модные дизайнеры создали необыкновенно изысканные варианты, которые подходят для эффектных вечерних нарядов.
Сумка оверсайз
Эти модели объемных сумок, прекрасно выполняют функции «чемоданчиков» в туристических поездках. Выполненные из дорогих качественных материалов, они указывают на высокий статус путешествующих дам.
Сумки-мешки этих моделей востребованы у деловых женщин, которым приходится часто посещать деловые встречи, привозя на них большие пакеты документов. Стильные и элегантные сумки таких размеров хорошо вписываются в деловой образ стильной дамы.
Сумка тоут
Эта модель сумок, пожалуй, самая популярная у женщин. Она хорошо держит форму, размеры ее не маленькие, что позволяет использовать ее для поездки в офис, размещая в ней даже ноутбук.
Дизайнеры предлагают большой выбор вариантов этих сумок: разных размеров, цветов и декоров.
Такие сумки удачно гармонируют и с выходными вечерними образами, и с деловыми костюмами, и просто с повседневной одеждой, представленной джинсами и футболками.
Поясная сумка
Поясные сумки очень популярны у девушек, ведущих активный образ жизни. Для них важно, чтобы руки были всегда свободны для переговоров по мобильнику. В сумочке поместится и мобильник, и необходимый минимум косметики.
Ушли в прошлое времена, когда такую модель поясной сумки использовали челноки для поездок за рубеж.
Дизайнеры предлагают элегантные варианты, которые уместно совмещать с объемными рубашками мужского типа на выпуск. Деловые костюмы, украшенные поясными ремнями с несколькими кошельками, выглядят стильно и изящно.
Модные клатчи
Сумки клатчи предпочитают женщины возраста 40+. Такие сумки не обременительны на рандеву, а богато декорированные стразами, указывают на высокий статус своей владелицы.
Модными станут такие сумочки, украшенные большими вытянутыми бантами из того же материала, что и сам аксессуар. Они замечательно подходят для коктейльных нарядов и вечерних прогулок.
Уместно выглядят в качестве дополнения к летним образам, с пальто и шубами смотрятся не менее эффектно.
Сумка-сундучок
Небольшие сумки-сундучки, красиво декорированные для вечерних выходов в свет, снискали популярность у многих дам. Они смотрятся стильно и необычно, удобны в ношении. Длинные ручки позволяют носить сумочку такого фасона на плече.
Следите за новыми трендами в мире моды, и вы всегда будете на гребне модной волны. Сумки — необходимый и очень важный женский аксессуар. Выбор его должен быть продуман досконально. Неправильно подобранный аксессуар может испортить даже самый шикарный лук.