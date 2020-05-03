Вещи которых не должно быть в гардеробе красивой женщины (Фото)

Предметы одежды, которые есть почти у каждого
В этом мире, где преобладает массовый рынок, многие модные тенденции становятся настоящей эпидемией. Мы все помним угги, кружевные сапожки и туфли "копыта", которые были повсюду. Эти предметы не имеют индивидуальности и, кроме того, быстро выходят из моды.
Одежда, которая действительно не подходит вашему телу
Одежда должна скрывать недостатки фигуры, а не подчеркивать их. Мини-платье может быть в моде, но если оно не идет вам, вы будете выглядеть, как минимум, глупо. То же правило применяется к тем предметам одежды, которые плохо вписываются в ваш стиль.
Некачественная одежда и обувь
Стразы, леопардовые принты и яркие неоновые цвета, которые появляются в списках анти-трендов, все же могут выглядеть хорошо. Но при одном условии: этот вид одежды должен быть из материала хорошего качества. Но костюмы и платья с катышками точно не добавят вам шарма.
Откровенная одежда
Одежда, которая открывает миру все, что должно быть скрыто, уместны, но только для похода на пляж. В последнее время такие наряды считаются вульгарными.
Сувенирные футболки
Вам нравится путешествовать по миру? Отлично! Должна ли ваша одежда показывать всем, чем вы увлекаетесь? Такую одежду лучше надевать, когда вы ходите по магазинам или гуляете по дому.
Одежда, которую вы носите более года
Платье, для которого вы не находите подходящего случая, туфли, в которых вы не чувствуете себя комфортно, скучная рубашка, которую вы купили на распродаже — все эти вещи могут годами валяться в шкафу. Их время, скорее всего, не придет никогда.
Изношенная одежда и обувь
Белая футболка уже далека от белого, свитер растянут, к тому же раньше был покрыт бисером, а края сумки разорваны в клочья? Все это лишь подлинный признак того, что пришло время избавиться от всего этого. Изношенная одежда и обувь выглядят неряшливо и могут испортить любой образ, даже самый продуманный и изысканный.
Одежда, не соответствующая вашему возрасту
Толстовки с провокационными лозунгами и оборками на взрослой женщине совершенно неуместны, а также бархатное платье с вырезом на 16-летней девочке. Никто не принуждает вас носить только строгие костюмы, когда вам исполнится 30 лет. Однако, если ваш гардероб можно легко принять за гардероб вашей дочери-подростка, пришло время что-то менять.
Несоответствующее нижнее белье
Каждая женщина должна овладеть искусством выбора правильного бюстгальтера . Во-первых, качественное и со вкусом выбранное белье заставляет вас чувствовать себя увереннее. Во-вторых, это намного удобнее, чем то, что вам не подходит по форме или размеру.
Скучная одежда
Белая рубашка с черной юбкой, кроссовки с платьем, обувь, которая соответствует тону сумки — все эти правила вы можете найти в модных журналах середины прошлого века.
Не бойтесь экспериментировать со своей внешностью, выйдите за пределы привычного образа, и вы увидите, что результат не заставит себя долго ждать.