Вещи которых не должно быть в гардеробе красивой женщины (Фото)

1 Предметы одежды, которые есть почти у каждого В этом мире, где преобладает массовый рынок, многие модные тенденции становятся настоящей эпидемией. Мы все помним угги, кружевные сапожки и туфли "копыта", которые были повсюду. Эти предметы не имеют индивидуальности и, кроме того, быстро выходят из моды.

2 Одежда, которая действительно не подходит вашему телу Одежда должна скрывать недостатки фигуры, а не подчеркивать их. Мини-платье может быть в моде, но если оно не идет вам, вы будете выглядеть, как минимум, глупо. То же правило применяется к тем предметам одежды, которые плохо вписываются в ваш стиль.

3 Некачественная одежда и обувь Стразы, леопардовые принты и яркие неоновые цвета, которые появляются в списках анти-трендов, все же могут выглядеть хорошо. Но при одном условии: этот вид одежды должен быть из материала хорошего качества. Но костюмы и платья с катышками точно не добавят вам шарма.

4 Откровенная одежда Одежда, которая открывает миру все, что должно быть скрыто, уместны, но только для похода на пляж. В последнее время такие наряды считаются вульгарными.

5 Сувенирные футболки Вам нравится путешествовать по миру? Отлично! Должна ли ваша одежда показывать всем, чем вы увлекаетесь? Такую одежду лучше надевать, когда вы ходите по магазинам или гуляете по дому.

6 Одежда, которую вы носите более года Платье, для которого вы не находите подходящего случая, туфли, в которых вы не чувствуете себя комфортно, скучная рубашка, которую вы купили на распродаже — все эти вещи могут годами валяться в шкафу. Их время, скорее всего, не придет никогда.

7 Изношенная одежда и обувь Белая футболка уже далека от белого, свитер растянут, к тому же раньше был покрыт бисером, а края сумки разорваны в клочья? Все это лишь подлинный признак того, что пришло время избавиться от всего этого. Изношенная одежда и обувь выглядят неряшливо и могут испортить любой образ, даже самый продуманный и изысканный.

8 Одежда, не соответствующая вашему возрасту Толстовки с провокационными лозунгами и оборками на взрослой женщине совершенно неуместны, а также бархатное платье с вырезом на 16-летней девочке. Никто не принуждает вас носить только строгие костюмы, когда вам исполнится 30 лет. Однако, если ваш гардероб можно легко принять за гардероб вашей дочери-подростка, пришло время что-то менять.

9 Несоответствующее нижнее белье Каждая женщина должна овладеть искусством выбора правильного бюстгальтера . Во-первых, качественное и со вкусом выбранное белье заставляет вас чувствовать себя увереннее. Во-вторых, это намного удобнее, чем то, что вам не подходит по форме или размеру.