Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине разрешили проведение плановых операций
В Украине разрешили проведение плановых операций
Кумана сегодня выпишут из больницы
Кумана сегодня выпишут из больницы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая

Модные образы с футболкой 2020 (Фото)

Смотрите фото (19)
Модные образы с футболкой 2020 (Фото)
12:43 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие девушки недооценивают этот предмет гардероба и, возможно, даже не подозревают, сколько интересных образов с ним можно составить.

  • 1

    Нюансы выбора

    Модные тенденции 2020 сезона вносят некоторые поправки в то, какой должна быть универсальная и стильная футболка. Эти преобразования в первую очередь касаются кроя – на первый план выходит свободный фасон, будто снятый с мужского плеча. Рукава могут быть подчеркнуто увеличены или же подогнуты на краях.

    Самые универсальные варианты – это белая и черная футболка, которые никогда не выходят из моды и радуют отменной сочетаемостью. В тренде и другие цветные модели – яркие и пастельные расцветки.

    Современной женщине для полного счастья может понадобиться как минимум несколько футболок. Базовые однотонные вариации выручат при создании любого модного образа. Футболку с принтом также можно взять на вооружение – сейчас в тренде надписи, горошек, анималистичные и флористические мотивы.

  • 2

    С джинсами

    Иконический образ, буквально пропитанный парижским шиком, является сочетанием джинсов, футболки и плетеной корзинки. Француженки еще очень любят приправлять такой образ изящной обувью на каблуке и шелковым платочком. Так у вас получится невероятно комфортный лук, который при этом не лишен обаяния и женственности.

    Добавить такому аутфиту трендового прочтения можно с помощью актуальных деталей – это могут быть мюли с квадратным мысом, массивная цепь, кожаный ремень, крупные минималистичные серьги. Словом, на основе такой базы можно смело подключать фантазию, и стильный образ соберется как пазл.

    Сделать привычный лук в разы интереснее позволяет игра с цветом или фасоном. Например, можно выбрать ультрамодные широкие джинсы или фасон клеш, или футболку небанальной расцветки. Выбор обуви на каблуке также считается удачной идеей.

  • 3

    С денимом

    Если вы хотите составить стильный и комфортный образ, можете подключать к делу джинсовую фактуру. Сейчас в моде тотал лук, созданный на основе одной ткани. Например, можно выбрать джинсы и рубашку или куртку из соответствующей фактуры. При этом вовсе необязательно использовать единый цвет для верха и низа.

  • 4

    С велосипедками

    Любите неординарные комбинации? Тогда вы можете подхватить модный тренд и воплотить сочетание с велосипедками. В паре с данным низом выигрышно будет смотреться футболка формата оверсайз. Этот лук получится стильным и с поясной сумкой, и со свободным жакетом в качестве верхнего слоя. В роли обуви для этого образа лучше подобрать ультрамодные объемные кроссовки.

    Впрочем, многие модницы выходят за привычные правила и осмеливаются на новые свежие комбинации. Например, они выбирают вместо кроссовок лодочки или босоножки и выглядят потрясающе.

  • 5

    С бермудами

    Ориентируясь на модные тенденции, можно отметить актуальность бермудов. Это удлиненные и свободные шорты, которые придают привычным образам свежее и стильное звучание. В качестве верхнего слоя можно выбрать кардиган или жакет.

  • 6

    С брючным костюмом

    Современная мода допускает сочетание брючного комплекта не только с привычной рубашкой, но и с футболкой. Базовый слой может быть, как однотонным, так и принтованным.

  • 7

    С жакетом

    Если носить белую футболку с джинсами кажется вам довольно скучной перспективой, вы можете разнообразить это сочетание жакетом. Выбор может пасть на универсальный клетчатый или неожиданно яркий верхний слой. Такой стильный лук – это беспроигрышное решение для любого случая: как для работы, так и для вечеринки. Задать нужное настроение позволят грамотно подобранные аксессуары.

  • 8

    С кардиганом

    Базовая футболка – это незаменимая основа, которую можно носить и под кардиган. Сейчас на пике популярности свободные вязаные модели с крупными пуговицами, которые невероятно комфортны и удобны на практике.

  • 9

    С жилетом

    Мода 2020 сезона прекрасно относится к многослойным комбинациям, которые позволяют взглянуть на привычную футболку под другим углом. Например, ее можно использовать в качестве базового слоя. Самые продвинутые модницы уже заметили, что на подиумы триумфально вернулись вязаные оверсайз-жилеты. С ними, к слову, также можно носить футболку поло.

  • 10

    С сарафаном

    Большой простор для фантазии предполагает сочетание сарафана с футболкой. Можно подобрать актуальную модель из денима или из трикотажа. В роли сарафана может выступать и любое платье с тонкими лямками.

  • 11

    Модные фишки

    Даже самые простые образы с футболками могут выглядеть достаточно неординарно и стильно. Для этого стоит подключить фантазию и не бояться экспериментов. Сейчас мы приведем несколько демонстративных приемов. Например, можно подключить к созданию аутфита свитер. Только его не нужно надевать, а стоит просто накинуть на плечи и завязать рукава. Этот нехитрый прием сделает будничный лук более интересным.

    Над выбором аксессуаров также стоит поиграть. Например, можно подобрать не только кожаную сумку, но и плетеную, джинсовую или вязаную модель. В качестве модного акцента могут выступать многослойные тонкие цепи, крупные деревянные бусы, подвески или лаконичные браслеты.

    Как носить футболку – тоже распространенный вопрос, который интересует многих девушек. Довольно небанально смотрится изделие, завязанное узлом на талии. Также можно обычную модель превратить в укороченную с помощью простой обрезки подола.

    Также можно носить футболку навыпуск – этот нетривиальный трюк позволит создать расслабленный трендовый образ.

    Вот мы и выяснили, как и с чем носить футболку в 2020 сезоне. Надеемся, эта подборка образов подтолкнула вас на собственные ультрамодные комбинации!

    Стилисты рекомендуют полным женщинам создавать в образе не только впечатление стройности. В их гардеробе также должна быть одежда и обувь, которая визуально добавляет роста, тем самым делая фигуру более пропорциональной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Мода, Футболка, Модные образы, весенние образы, Мода 2020, Модные образы с футболкой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: украинцев предупреждают об ухудшении погоды
Грозы, град и шквалы: в Украине резко испортится погода
Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь