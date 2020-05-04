Модные образы с футболкой 2020 (Фото)

Нюансы выбора
Модные тенденции 2020 сезона вносят некоторые поправки в то, какой должна быть универсальная и стильная футболка. Эти преобразования в первую очередь касаются кроя – на первый план выходит свободный фасон, будто снятый с мужского плеча. Рукава могут быть подчеркнуто увеличены или же подогнуты на краях.
Самые универсальные варианты – это белая и черная футболка, которые никогда не выходят из моды и радуют отменной сочетаемостью. В тренде и другие цветные модели – яркие и пастельные расцветки.
Современной женщине для полного счастья может понадобиться как минимум несколько футболок. Базовые однотонные вариации выручат при создании любого модного образа. Футболку с принтом также можно взять на вооружение – сейчас в тренде надписи, горошек, анималистичные и флористические мотивы.
С джинсами
Иконический образ, буквально пропитанный парижским шиком, является сочетанием джинсов, футболки и плетеной корзинки. Француженки еще очень любят приправлять такой образ изящной обувью на каблуке и шелковым платочком. Так у вас получится невероятно комфортный лук, который при этом не лишен обаяния и женственности.
Добавить такому аутфиту трендового прочтения можно с помощью актуальных деталей – это могут быть мюли с квадратным мысом, массивная цепь, кожаный ремень, крупные минималистичные серьги. Словом, на основе такой базы можно смело подключать фантазию, и стильный образ соберется как пазл.
Сделать привычный лук в разы интереснее позволяет игра с цветом или фасоном. Например, можно выбрать ультрамодные широкие джинсы или фасон клеш, или футболку небанальной расцветки. Выбор обуви на каблуке также считается удачной идеей.
С денимом
Если вы хотите составить стильный и комфортный образ, можете подключать к делу джинсовую фактуру. Сейчас в моде тотал лук, созданный на основе одной ткани. Например, можно выбрать джинсы и рубашку или куртку из соответствующей фактуры. При этом вовсе необязательно использовать единый цвет для верха и низа.
С велосипедками
Любите неординарные комбинации? Тогда вы можете подхватить модный тренд и воплотить сочетание с велосипедками. В паре с данным низом выигрышно будет смотреться футболка формата оверсайз. Этот лук получится стильным и с поясной сумкой, и со свободным жакетом в качестве верхнего слоя. В роли обуви для этого образа лучше подобрать ультрамодные объемные кроссовки.
Впрочем, многие модницы выходят за привычные правила и осмеливаются на новые свежие комбинации. Например, они выбирают вместо кроссовок лодочки или босоножки и выглядят потрясающе.
С бермудами
Ориентируясь на модные тенденции, можно отметить актуальность бермудов. Это удлиненные и свободные шорты, которые придают привычным образам свежее и стильное звучание. В качестве верхнего слоя можно выбрать кардиган или жакет.
С брючным костюмом
Современная мода допускает сочетание брючного комплекта не только с привычной рубашкой, но и с футболкой. Базовый слой может быть, как однотонным, так и принтованным.
С жакетом
Если носить белую футболку с джинсами кажется вам довольно скучной перспективой, вы можете разнообразить это сочетание жакетом. Выбор может пасть на универсальный клетчатый или неожиданно яркий верхний слой. Такой стильный лук – это беспроигрышное решение для любого случая: как для работы, так и для вечеринки. Задать нужное настроение позволят грамотно подобранные аксессуары.
С кардиганом
Базовая футболка – это незаменимая основа, которую можно носить и под кардиган. Сейчас на пике популярности свободные вязаные модели с крупными пуговицами, которые невероятно комфортны и удобны на практике.
С жилетом
Мода 2020 сезона прекрасно относится к многослойным комбинациям, которые позволяют взглянуть на привычную футболку под другим углом. Например, ее можно использовать в качестве базового слоя. Самые продвинутые модницы уже заметили, что на подиумы триумфально вернулись вязаные оверсайз-жилеты. С ними, к слову, также можно носить футболку поло.
С сарафаном
Большой простор для фантазии предполагает сочетание сарафана с футболкой. Можно подобрать актуальную модель из денима или из трикотажа. В роли сарафана может выступать и любое платье с тонкими лямками.
Модные фишки
Даже самые простые образы с футболками могут выглядеть достаточно неординарно и стильно. Для этого стоит подключить фантазию и не бояться экспериментов. Сейчас мы приведем несколько демонстративных приемов. Например, можно подключить к созданию аутфита свитер. Только его не нужно надевать, а стоит просто накинуть на плечи и завязать рукава. Этот нехитрый прием сделает будничный лук более интересным.
Над выбором аксессуаров также стоит поиграть. Например, можно подобрать не только кожаную сумку, но и плетеную, джинсовую или вязаную модель. В качестве модного акцента могут выступать многослойные тонкие цепи, крупные деревянные бусы, подвески или лаконичные браслеты.
Как носить футболку – тоже распространенный вопрос, который интересует многих девушек. Довольно небанально смотрится изделие, завязанное узлом на талии. Также можно обычную модель превратить в укороченную с помощью простой обрезки подола.
Также можно носить футболку навыпуск – этот нетривиальный трюк позволит создать расслабленный трендовый образ.
Вот мы и выяснили, как и с чем носить футболку в 2020 сезоне. Надеемся, эта подборка образов подтолкнула вас на собственные ультрамодные комбинации!
Стилисты рекомендуют полным женщинам создавать в образе не только впечатление стройности. В их гардеробе также должна быть одежда и обувь, которая визуально добавляет роста, тем самым делая фигуру более пропорциональной.