Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)

Для повседневного образа можно выбрать элегантные классические укороченные брюки в нюдовом оттенке и подобрать к ним топ на пару тонов темнее. Чтобы образ был полноценным и роскошным, а также подчеркивал красоту женщины, стоит уделить внимание аксессуарам и обуви. К такому луку подойдут простые и неброские босоножки в светлом тоне и небольшая сумочка.

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Для рабочего стиля обязательно стоит приобрести брючный стильный костюм в нюдовом цвете. Под пиджак можно подобрать как обычную блузку, так и трикотажные водолазки, майки или неброскую футболку.

Летом просто не обойтись без нежного и легкого платья. В нюдовом оттенке такое платье будет подчеркивать элегантность, стройность и изысканность женщины. Благодаря цвету даже самое короткое платье с прозрачными вставками будет смотреться сдержанно и невероятно романтично.