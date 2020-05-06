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Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)

Смотрите фото (6)
Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)
01:17 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Элегантность и изысканная женственность будут всегда в моде.

  • 1

    Для повседневного образа можно выбрать элегантные классические укороченные брюки в нюдовом оттенке и подобрать к ним топ на пару тонов темнее. Чтобы образ был полноценным и роскошным, а также подчеркивал красоту женщины, стоит уделить внимание аксессуарам и обуви. К такому луку подойдут простые и неброские босоножки в светлом тоне и небольшая сумочка.

  • 2

    Для рабочего стиля обязательно стоит приобрести брючный стильный костюм в нюдовом цвете. Под пиджак можно подобрать как обычную блузку, так и трикотажные водолазки, майки или неброскую футболку.

    Летом просто не обойтись без нежного и легкого платья. В нюдовом оттенке такое платье будет подчеркивать элегантность, стройность и изысканность женщины. Благодаря цвету даже самое короткое платье с прозрачными вставками будет смотреться сдержанно и невероятно романтично.

  • 3

    Для официального вечера или торжественного события выбирайте платья с длиной миди в свежем и естественном нюдовом тоне. Если выбрать модель платья, в котором будет отрыта спина и добавлены вставки с рюшами, то образ самой красивой и нежной дамы будет закреплен за вами.

  • 4

    Монохромные луки смотрятся просто великолепно в нюдовом цвете. Также гармонично натуральные цвета выглядят с базовыми оттенками: белый, черный или серый. К примеру, для городского стиля или простой прогулки в летние дни подойдет юбка мини с нюдовом принтом и однотонная футболка в белом цвете.

  • 5

    Нюдовый цвет очень нежный и невероятно изысканный. Гардероб в таких оттенках всегда будет самым стильным и привлекательным. Этим летом нюдовый тон – самый трендовый и популярный цвет.

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