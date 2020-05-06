Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)

Для повседневного образа можно выбрать элегантные классические укороченные брюки в нюдовом оттенке и подобрать к ним топ на пару тонов темнее. Чтобы образ был полноценным и роскошным, а также подчеркивал красоту женщины, стоит уделить внимание аксессуарам и обуви. К такому луку подойдут простые и неброские босоножки в светлом тоне и небольшая сумочка.
Для рабочего стиля обязательно стоит приобрести брючный стильный костюм в нюдовом цвете. Под пиджак можно подобрать как обычную блузку, так и трикотажные водолазки, майки или неброскую футболку.
Летом просто не обойтись без нежного и легкого платья. В нюдовом оттенке такое платье будет подчеркивать элегантность, стройность и изысканность женщины. Благодаря цвету даже самое короткое платье с прозрачными вставками будет смотреться сдержанно и невероятно романтично.
Для официального вечера или торжественного события выбирайте платья с длиной миди в свежем и естественном нюдовом тоне. Если выбрать модель платья, в котором будет отрыта спина и добавлены вставки с рюшами, то образ самой красивой и нежной дамы будет закреплен за вами.
Монохромные луки смотрятся просто великолепно в нюдовом цвете. Также гармонично натуральные цвета выглядят с базовыми оттенками: белый, черный или серый. К примеру, для городского стиля или простой прогулки в летние дни подойдет юбка мини с нюдовом принтом и однотонная футболка в белом цвете.
Нюдовый цвет очень нежный и невероятно изысканный. Гардероб в таких оттенках всегда будет самым стильным и привлекательным. Этим летом нюдовый тон – самый трендовый и популярный цвет.