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Обувь под брюки: как выбрать идеальную пару (Фото)

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Обувь под брюки: как выбрать идеальную пару (Фото)
12:27 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Современные женщины часто не знают, какую обувь носить с брюками разного фасона.

  • 1

    Немного о длине брюк

    Прежде чем приступить к поиску оптимальной модели обуви, стоит разобраться с длиной брючин. Она способствует тому, что фигуру можно сделать стройнее, а ноги — длиннее. Либо неправильная длина способна визуально прибавить килограммы и сантиметры. Существует несколько советов, которыми стоит руководствоваться при выборе длины брючин:

    классические модели должны достигать примерно начала каблука обуви;

    расклешённые брючины могут достигать середины каблука;

    а вот модели палаццо и вовсе могут касаться земли и полностью закрывать каблук.

    Брюки скинни

    Это современная модель брюк — любимица многих молоденьких девушек со стройной фигуркой. Штаны плотно облегают ноги и бедра, будто вторая кожа. Скинни требуют идеально красивой формы ног.

  • 2

    В противном случае они визуально подчеркивают малейшие недостатки. Совместно со скинни рекомендуется носить такую обувь:

    сапоги с высоким или широким голенищем;

    босоножки на каблуке с застежкой вокруг щиколотки;

    обувь на платформе;

    лоферы;

    балетки;

    туфли лодочки на шпильке, которые также в тренде независимо от сезона;

    сабо;

    босоножки с открытым или закрытым носком на толстом каблуке:

    мокасины и эспадрильи.

  • 3

    Брюки палаццо

    Эта модель отличается высокой посадкой на талии и максимально расклешенными от бедра штанинами. Модель имеет длину брючин в пол. Именно эти брюки принято носить так, чтобы они полностью закрывали обувь и высоту каблука.

  • 4

    Стилисты рекомендуют сочетать палаццо с такими типами обуви:

    открытые сандалии на плоской подошве. Особенно подходят моделям брюк, выполненным из натуральных легких тканей — шелка, хлопка, льна.

    Босоножки на шпильке также являются модной тенденцией в сочетании с брюками подобного типа.

    Сабо на массивной платформе.

  • 5

    Брюки в спортивном стиле

    Здесь возникает закономерный вопрос: какую обувь носить с брюками с лампасами. Поскольку часто штаны имеют такой декор. Спортивный стиль категоричен. Поэтому к брюкам таких моделей и фасонов желательно обувать и обувь в соответствующем стиле. Здесь подойдут кеды, кроссовки, эспадрильи, шлепанцы.

    Однако обратите внимание, что в нынешнем сезоне в моду вошел новый тренд — сочетание спортивных штанов с обувью на каблуке. Не стоит спешить. Совершенно дисгармонично будут смотреться домашние спортивки с привычной обувью на каблуке. А вот интересная модель спортивных брюк с нарядными босоножками на каблуке-шпильке, соответствующими аксессуарами и общим восприятием стиля будет смотреться очень даже интересно. Если вы готовы рискнуть, пробуйте!

  • 6

    Моветоном считается сочетание спортивных брюк с туфлями на каблуке-столбике, сабо, сникерсами, лоферами и обувью на низком каблуке.

    На фото хорошо видно, какую обувь носить с брюками разных моделей. Поэтому подбирайте свой стиль и оставайтесь красивой!

    Завышенная линия талии прекрасно скрывает выступающий животик, удлиняет силуэт и маскирует короткие ноги.

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