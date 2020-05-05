Обувь под брюки: как выбрать идеальную пару (Фото)

Немного о длине брюк
Прежде чем приступить к поиску оптимальной модели обуви, стоит разобраться с длиной брючин. Она способствует тому, что фигуру можно сделать стройнее, а ноги — длиннее. Либо неправильная длина способна визуально прибавить килограммы и сантиметры. Существует несколько советов, которыми стоит руководствоваться при выборе длины брючин:
классические модели должны достигать примерно начала каблука обуви;
расклешённые брючины могут достигать середины каблука;
а вот модели палаццо и вовсе могут касаться земли и полностью закрывать каблук.
Брюки скинни
Это современная модель брюк — любимица многих молоденьких девушек со стройной фигуркой. Штаны плотно облегают ноги и бедра, будто вторая кожа. Скинни требуют идеально красивой формы ног.
В противном случае они визуально подчеркивают малейшие недостатки. Совместно со скинни рекомендуется носить такую обувь:
сапоги с высоким или широким голенищем;
босоножки на каблуке с застежкой вокруг щиколотки;
обувь на платформе;
лоферы;
балетки;
туфли лодочки на шпильке, которые также в тренде независимо от сезона;
сабо;
босоножки с открытым или закрытым носком на толстом каблуке:
мокасины и эспадрильи.
Брюки палаццо
Эта модель отличается высокой посадкой на талии и максимально расклешенными от бедра штанинами. Модель имеет длину брючин в пол. Именно эти брюки принято носить так, чтобы они полностью закрывали обувь и высоту каблука.
Стилисты рекомендуют сочетать палаццо с такими типами обуви:
открытые сандалии на плоской подошве. Особенно подходят моделям брюк, выполненным из натуральных легких тканей — шелка, хлопка, льна.
Босоножки на шпильке также являются модной тенденцией в сочетании с брюками подобного типа.
Сабо на массивной платформе.
Брюки в спортивном стиле
Здесь возникает закономерный вопрос: какую обувь носить с брюками с лампасами. Поскольку часто штаны имеют такой декор. Спортивный стиль категоричен. Поэтому к брюкам таких моделей и фасонов желательно обувать и обувь в соответствующем стиле. Здесь подойдут кеды, кроссовки, эспадрильи, шлепанцы.
Однако обратите внимание, что в нынешнем сезоне в моду вошел новый тренд — сочетание спортивных штанов с обувью на каблуке. Не стоит спешить. Совершенно дисгармонично будут смотреться домашние спортивки с привычной обувью на каблуке. А вот интересная модель спортивных брюк с нарядными босоножками на каблуке-шпильке, соответствующими аксессуарами и общим восприятием стиля будет смотреться очень даже интересно. Если вы готовы рискнуть, пробуйте!
Моветоном считается сочетание спортивных брюк с туфлями на каблуке-столбике, сабо, сникерсами, лоферами и обувью на низком каблуке.
На фото хорошо видно, какую обувь носить с брюками разных моделей. Поэтому подбирайте свой стиль и оставайтесь красивой!
Завышенная линия талии прекрасно скрывает выступающий животик, удлиняет силуэт и маскирует короткие ноги.