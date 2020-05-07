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Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)

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Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)
01:18 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Юбки — это самый востребованный элемент женского гардероба. Какой бы лук не создавала дама, юбка прекрасно вписывается в любой стиль.

  • 1

    Модные фасоны юбок весны

    На модных международных показах были продемонстрированы трендовые модели юбок весны. Они поражают своим разнообразием и демократичностью.

    Юбка карандаш

    Вновь большую популярность снискала юбка модели карандаш. Универсальный дизайн, уместный практически во всех стилях, представлен моделями разной длины, различными материалами и рисунками тканей.

    Бархатные юбки — замечательный наряд для вечернего выхода.

  • 2

    Юбки с молнией

    Многих прекрасных представительниц человечества порадуют юбки с молнией. Повседневный лук создают расклешенные кожаные юбки, а также модели из плотных тканей с длинной молнией спереди.

    Коротенькие юбочки для девушек и шикарные юбки французской длины для дам, декорированные молнией от поясной зоны до подола, выглядят стильно и стройнят красавиц более старшего возраста.

  • 3

    Стильные юбки лета

    Летом хочется свободы, легкости, полета. Поэтому модные дома предлагают модели юбок, вызывающих ощущение воздушности и нежности.

    Плиссе и гофреЭти замечательные модели юбок, сделанных из шифона — прекрасная идея для создания романтичного образа. Модели выглядят нарядно. Хорошо сочетаются с блузками, топами, туниками.

  • 4

    Пачка

    На девушках стройных и высоких такие юбки, как пачки, смотрятся очаровательно. Модели этого года предлагаются не очень объемными, даже с плиссированным верхом.

    Театральность такой фасон уже давно утратил и перекочевал в повседневную жизнь. Пачки удачно сочетаются с укороченными джинсовыми куртками и вязаными свитерами с заниженной линией плеча.

  • 5

    Осенние модели юбок

    Универсальность моделей юбок осеннего сезона позволяет использовать их в переходный период от жаркого лета к прохладе осени.

  • 6

    Юбки с запахом

    Юбки подходят женщинам любого возраста, роста и комплекции фигуры, помогая им скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

    Использование различных тканей в этих моделях позволяет создавать самые разные образы: от романтического лука, до делового образа.

  • 7

    Юбки с пуговицами спереди

    Этот фасон помогает визуально вытянуть фигуру, если расположить их по всей длине юбки. Часто для моделей делового стиля пуговицы располагают в два ряда.

    Дополненные кроссовками и свитером, они создают повседневный лук. Достаточно лишь надеть элегантные туфли и блузку, чтобы получить подходящий для похода в кафе или на прогулку образ.

  • 8

    Зимние юбки

    Зима требует утепления. Поэтому и фасоны зимних юбок должны предполагать использование для пошива плотных тканей.

  • 9

    Юбка с клиньями

    Новостью предстоящего сезона стали юбки с клиньями. Такие фасоны одинаково хороши и для стройных девушек, и для дам с пышными формами.

    Наличие клиньев значительно облегчает подол юбки и делает женщин стройными, придавая образу изящество и стиль.

  • 10

    Асимметричная юбка

    Такой фасон постоянно в тренде. Для зимних моделей применяют шерстяные или полушерстяные ткани, замшу, кожу, костюмные ткани.

    Носят их с водолазками, заправленными внутрь, укороченными вязаными кофточками. Ботильоны или сапоги прекрасно дополнят зимний образ.

    В любом сезоне можно выглядеть стильно и красиво. Для этого достаточно лишь правильно подобрать модную юбку и умело сочетать ее с другими элементами гардероба, создавая очаровательные луки.

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