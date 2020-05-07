Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)

1 Модные фасоны юбок весны На модных международных показах были продемонстрированы трендовые модели юбок весны. Они поражают своим разнообразием и демократичностью. Юбка карандаш Вновь большую популярность снискала юбка модели карандаш. Универсальный дизайн, уместный практически во всех стилях, представлен моделями разной длины, различными материалами и рисунками тканей. Бархатные юбки — замечательный наряд для вечернего выхода.

2 Юбки с молнией Многих прекрасных представительниц человечества порадуют юбки с молнией. Повседневный лук создают расклешенные кожаные юбки, а также модели из плотных тканей с длинной молнией спереди. Коротенькие юбочки для девушек и шикарные юбки французской длины для дам, декорированные молнией от поясной зоны до подола, выглядят стильно и стройнят красавиц более старшего возраста.

3 Стильные юбки лета Летом хочется свободы, легкости, полета. Поэтому модные дома предлагают модели юбок, вызывающих ощущение воздушности и нежности. Плиссе и гофреЭти замечательные модели юбок, сделанных из шифона — прекрасная идея для создания романтичного образа. Модели выглядят нарядно. Хорошо сочетаются с блузками, топами, туниками.

4 Пачка На девушках стройных и высоких такие юбки, как пачки, смотрятся очаровательно. Модели этого года предлагаются не очень объемными, даже с плиссированным верхом. Театральность такой фасон уже давно утратил и перекочевал в повседневную жизнь. Пачки удачно сочетаются с укороченными джинсовыми куртками и вязаными свитерами с заниженной линией плеча.

5 Осенние модели юбок Универсальность моделей юбок осеннего сезона позволяет использовать их в переходный период от жаркого лета к прохладе осени.

6 Юбки с запахом Юбки подходят женщинам любого возраста, роста и комплекции фигуры, помогая им скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Использование различных тканей в этих моделях позволяет создавать самые разные образы: от романтического лука, до делового образа.

7 Юбки с пуговицами спереди Этот фасон помогает визуально вытянуть фигуру, если расположить их по всей длине юбки. Часто для моделей делового стиля пуговицы располагают в два ряда. Дополненные кроссовками и свитером, они создают повседневный лук. Достаточно лишь надеть элегантные туфли и блузку, чтобы получить подходящий для похода в кафе или на прогулку образ.

8 Зимние юбки Зима требует утепления. Поэтому и фасоны зимних юбок должны предполагать использование для пошива плотных тканей.

9 Юбка с клиньями Новостью предстоящего сезона стали юбки с клиньями. Такие фасоны одинаково хороши и для стройных девушек, и для дам с пышными формами. Наличие клиньев значительно облегчает подол юбки и делает женщин стройными, придавая образу изящество и стиль.