Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)

Модные фасоны юбок весны
На модных международных показах были продемонстрированы трендовые модели юбок весны. Они поражают своим разнообразием и демократичностью.
Юбка карандаш
Вновь большую популярность снискала юбка модели карандаш. Универсальный дизайн, уместный практически во всех стилях, представлен моделями разной длины, различными материалами и рисунками тканей.
Бархатные юбки — замечательный наряд для вечернего выхода.
Юбки с молнией
Многих прекрасных представительниц человечества порадуют юбки с молнией. Повседневный лук создают расклешенные кожаные юбки, а также модели из плотных тканей с длинной молнией спереди.
Коротенькие юбочки для девушек и шикарные юбки французской длины для дам, декорированные молнией от поясной зоны до подола, выглядят стильно и стройнят красавиц более старшего возраста.
Стильные юбки лета
Летом хочется свободы, легкости, полета. Поэтому модные дома предлагают модели юбок, вызывающих ощущение воздушности и нежности.
Плиссе и гофреЭти замечательные модели юбок, сделанных из шифона — прекрасная идея для создания романтичного образа. Модели выглядят нарядно. Хорошо сочетаются с блузками, топами, туниками.
Пачка
На девушках стройных и высоких такие юбки, как пачки, смотрятся очаровательно. Модели этого года предлагаются не очень объемными, даже с плиссированным верхом.
Театральность такой фасон уже давно утратил и перекочевал в повседневную жизнь. Пачки удачно сочетаются с укороченными джинсовыми куртками и вязаными свитерами с заниженной линией плеча.
Осенние модели юбок
Универсальность моделей юбок осеннего сезона позволяет использовать их в переходный период от жаркого лета к прохладе осени.
Юбки с запахом
Юбки подходят женщинам любого возраста, роста и комплекции фигуры, помогая им скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.
Использование различных тканей в этих моделях позволяет создавать самые разные образы: от романтического лука, до делового образа.
Юбки с пуговицами спереди
Этот фасон помогает визуально вытянуть фигуру, если расположить их по всей длине юбки. Часто для моделей делового стиля пуговицы располагают в два ряда.
Дополненные кроссовками и свитером, они создают повседневный лук. Достаточно лишь надеть элегантные туфли и блузку, чтобы получить подходящий для похода в кафе или на прогулку образ.
Зимние юбки
Зима требует утепления. Поэтому и фасоны зимних юбок должны предполагать использование для пошива плотных тканей.
Юбка с клиньями
Новостью предстоящего сезона стали юбки с клиньями. Такие фасоны одинаково хороши и для стройных девушек, и для дам с пышными формами.
Наличие клиньев значительно облегчает подол юбки и делает женщин стройными, придавая образу изящество и стиль.
Асимметричная юбка
Такой фасон постоянно в тренде. Для зимних моделей применяют шерстяные или полушерстяные ткани, замшу, кожу, костюмные ткани.
Носят их с водолазками, заправленными внутрь, укороченными вязаными кофточками. Ботильоны или сапоги прекрасно дополнят зимний образ.
В любом сезоне можно выглядеть стильно и красиво. Для этого достаточно лишь правильно подобрать модную юбку и умело сочетать ее с другими элементами гардероба, создавая очаровательные луки.