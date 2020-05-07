Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна с фольгой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Мода на золотую фольгу в маникюре пришла довольно давно, и спускаться с верхушки чарта популярности вообще не собирается.

Маникюр с фольгой является одним из самых популярных вариантов дизайна для ногтей.

Данный способ не слишком сложный в исполнении, поэтому широко используется в разных маникюрных решениях, прекрасно сочетаясь с остальными элементами декора.

Маникюр с фольгой придется по душе практически всем модницам, ведь он смотрится просто великолепно, но при этом насчитывает множество вариаций исполнения, позволяя сохранять индивидуальность.

Фольга используется и в качестве базового покрытия, и для выделения акцентных пальчиков, ею выполняют объемные орнаменты, абстрактные рисунки, применяют для повседневного и вечернего дизайна.

Интересный и стильный получается маникюр, если одновременно использовать несколько приемов.

Модный маникюр с фольгой в сочетании с рисунками смотрится оригинально и современно.

На первый взгляд кажется, что маникюр с фольгой 2020 и минимализм просто несовместимы. Но это не так! Прекрасным примером будет использование рисунков, фольги и прозрачного лака.

Маникюр с использованием фольги является одной из последних модных тенденций, с каждым днем становящейся все более популярной и востребованной.

Применение данного материала помогает буквально преобразовать ногти.

Можно использовать разные цветовые решения, наносить рисунки или картинки, стразы и другие декоративные элементы.

2020 дает нам возможность использовать практически всю цветовую палитру, начиная от самых светлых красок – оттенков белого, и заканчивая темными выразительными тонами.

Золотая фольга создает более торжественный образ, потому ее часто применяют для вечерних вариантов.

Она отлично раскрывает свою красоту на черном фоне, дарит праздничное веселое настроение в сочетании с синим, красным, зеленым, а на белом фоне смотрится благородно и стильно.

Лаконичный и стильный дизайн получают ноготки, украшенные полосками фольги одинаковой или разной толщины.

Прекрасная идея – матовый маникюр с фольгой. Такой вариант просто не сможет никого оставить равнодушным.

Матовый маникюр – несомненный фаворит 2020. Матовые поверхности смотрятся невероятно роскошно, напоминая дорогой бархат, но особенно заметными их достоинства становятся в том случае, если их подчеркнуть блестящим декором, и фольга для этого подходит идеально.

Одним из модных девизов 2020 могла бы стать фраза "Блеска много не бывает", поэтому фольгу активно используют и в классических дизайнах ноготков.

Французский маникюр можно дополнить фольгой, выполнив ею абстрактный рисунок на паре ноготков.

Какой бы вариант маникюра с фольгой 2020 вам не приглянулся, в одном вы можете быть уверены на все сто процентов – ваши ручки будут привлекать восхищенные взгляды окружающих.

Главное, найти для себя наиболее оптимальный вариант, который будет подчеркивать ваши достоинства и дарить хорошее настроение.