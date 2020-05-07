Маникюр 2020: потрясающие идеи дизайна с фольгой (Фото)

Маникюр с фольгой является одним из самых популярных вариантов дизайна для ногтей.
Данный способ не слишком сложный в исполнении, поэтому широко используется в разных маникюрных решениях, прекрасно сочетаясь с остальными элементами декора.
Маникюр с фольгой придется по душе практически всем модницам, ведь он смотрится просто великолепно, но при этом насчитывает множество вариаций исполнения, позволяя сохранять индивидуальность.
Фольга используется и в качестве базового покрытия, и для выделения акцентных пальчиков, ею выполняют объемные орнаменты, абстрактные рисунки, применяют для повседневного и вечернего дизайна.
Интересный и стильный получается маникюр, если одновременно использовать несколько приемов.
Модный маникюр с фольгой в сочетании с рисунками смотрится оригинально и современно.
На первый взгляд кажется, что маникюр с фольгой 2020 и минимализм просто несовместимы. Но это не так! Прекрасным примером будет использование рисунков, фольги и прозрачного лака.
Маникюр с использованием фольги является одной из последних модных тенденций, с каждым днем становящейся все более популярной и востребованной.
Применение данного материала помогает буквально преобразовать ногти.
Можно использовать разные цветовые решения, наносить рисунки или картинки, стразы и другие декоративные элементы.
2020 дает нам возможность использовать практически всю цветовую палитру, начиная от самых светлых красок – оттенков белого, и заканчивая темными выразительными тонами.
Золотая фольга создает более торжественный образ, потому ее часто применяют для вечерних вариантов.
Она отлично раскрывает свою красоту на черном фоне, дарит праздничное веселое настроение в сочетании с синим, красным, зеленым, а на белом фоне смотрится благородно и стильно.
Лаконичный и стильный дизайн получают ноготки, украшенные полосками фольги одинаковой или разной толщины.
Прекрасная идея – матовый маникюр с фольгой. Такой вариант просто не сможет никого оставить равнодушным.
Матовый маникюр – несомненный фаворит 2020. Матовые поверхности смотрятся невероятно роскошно, напоминая дорогой бархат, но особенно заметными их достоинства становятся в том случае, если их подчеркнуть блестящим декором, и фольга для этого подходит идеально.
Одним из модных девизов 2020 могла бы стать фраза "Блеска много не бывает", поэтому фольгу активно используют и в классических дизайнах ноготков.
Французский маникюр можно дополнить фольгой, выполнив ею абстрактный рисунок на паре ноготков.
Какой бы вариант маникюра с фольгой 2020 вам не приглянулся, в одном вы можете быть уверены на все сто процентов – ваши ручки будут привлекать восхищенные взгляды окружающих.
Главное, найти для себя наиболее оптимальный вариант, который будет подчеркивать ваши достоинства и дарить хорошее настроение.