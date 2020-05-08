Скачать
Пятница, 08.05.2020
Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для мужчин на короткие волосы (Фото)
1 / 52

Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для мужчин на короткие волосы (Фото)

В современном мире хорошая и ухоженная прическа - это далеко не прихоть, а неотъемлемый атрибут образа для уверенного в себе, успешного человека. Устоявшиеся годами взгляды и желание придерживаться одного стиля в современной моде просто недопустимо. Известные стилисты утверждают, что вершины модного Олимпа, уже который год занимают простота и элегантность, достигаемые ценой небольших усилий. Все зависит от образа мужчины и варианта стрижки. В 2020 году четко прослеживаются определенные различия, благодаря чему на первый план выходит лаконичная индивидуальность. Самое главное правильно подобрать тип стрижки, которая дополнит образ мужчины и сделает его более уверенным.
Фото: novafashion.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мужчины, Волосы, Мужские стрижки, Стрижки, Модные стрижки, Короткие волосы, Стильные стрижки, Мужские прически, Прически для мужчин, Стрижки для мужчин, Мода 2020, Стрижки на короткие волосы, Прически 2020.
04:07 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь