Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для мужчин на короткие волосы (Фото)

В современном мире хорошая и ухоженная прическа - это далеко не прихоть, а неотъемлемый атрибут образа для уверенного в себе, успешного человека. Устоявшиеся годами взгляды и желание придерживаться одного стиля в современной моде просто недопустимо. Известные стилисты утверждают, что вершины модного Олимпа, уже который год занимают простота и элегантность, достигаемые ценой небольших усилий. Все зависит от образа мужчины и варианта стрижки. В 2020 году четко прослеживаются определенные различия, благодаря чему на первый план выходит лаконичная индивидуальность. Самое главное правильно подобрать тип стрижки, которая дополнит образ мужчины и сделает его более уверенным.