Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки более полутысячи новых случаев COVID-19: ситуация по регионам
В Украине за сутки более полутысячи новых случаев COVID-19: ситуация по регионам
Надбавка медикам в 300%: Минздрав выяснит, что в регионах пошло не так
Надбавка медикам в 300%: Минздрав выяснит, что в регионах пошло не так
Свитолина в Швейцарии: С понедельника буду играть в теннис
Свитолина в Швейцарии: С понедельника буду играть в теннис
Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера
Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера

Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей в цвете кофе (Фото)

Смотрите фото (3)
Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей в цвете кофе (Фото)
11:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Такой маникюр всегда привлекает к себе внимание людей к очаровательным пальчикам.

  • 1

    Невероятный кофейный маникюр с одной стороны является нейтральным и подчеркивает строгость и трудолюбие своей обладательницы, а с другой окутывает тайной. 

  • 2

    Оттенков и идей кофейного цвета огромное количество.

  • 3

    Тон идеально подходит для естественного природного покрытия ногтей. Он производит благоприятное впечатление и не создает никаких дистанций.

  • 4

    Его палитра достаточно многогранна: кофе с молоком; капучино; темный цвет зерен.

  • 5

    А сочетается он со следующими тонами: белый; черный; темно-коричневый маникюр; оранжевый; фуксия; зеленый; синий дизайн ногтей; васильковый; бирюзовый; красный маникюр; розовый дизайн ногтей.

  • 6

    Любая девушка с таким дизайном будет выглядеть сдержанно, но женственно.

  • 7

    Универсальный цвет подойдет к каждому сезону и будет уместен с одеждой любого цвета и стиля.

  • 8

    Если цвет покажется слишком неброским, то покрытие всегда можно украсить чем-нибудь интересненьким.

  • 9

    Пускай это будут: блестки; стразы; лунки; градиент; горошек; зерна; рисунки; узоры; плавная геометрия; газетный маникюр; водный; вязанный.

  • 10

    В качестве топа можно выбрать матовую и глянцевую поверхность. В обоих вариантах женские пальчики смотрятся неотразимо.

  • 11

    Самое простое, что можно выполнить на ногтях – это чередование оттенков кофе от темного к светлому.

  • 12

    Для любительниц черного крепкого кофе подойдет темный кофейный маникюр. Это идеальный вариант для новогодней вечеринки либо какого-то другого вечернего мероприятия.

  • 13

    Дополнить насыщенный темный кофейный маникюр могут различные рисунки в кофейную тематику, блестки или красивые узоры.

  • 14

    Очень популярен в последнее время маникюр в кофейно-бежевых оттенках. Он выглядит потрясающе нежно и очень изысканно. Смотрится ненавязчиво и при этом стильно.

  • 15

    Дизайн кофейного маникюра может быть абсолютно различным. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений, навыков мастера ногтевого сервиса и совместной фантазии.

  • 16

    Геометрический кофейный маникюр смотрится очень тильно и изысканно. 

  • 17

    Выполняется в основном сочетание кофейных оттенков и всевозможных геометрических узоров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Кофейный маникюр, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
03 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
04 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
05 Психологический тест, который расскажет, что для Вас сейчас важнее всего в жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Сегодня в Украине - День памяти и примирения
Грузия отзывает посла из Украины
Грузия отзывает посла из Украины
Прогноз погоды на выходные: дожди немного стихнут - в Украину идет потепление
Прогноз погоды на выходные: в Украину идет потепление
&quot;Важно помнить свою историю&quot;: Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
"Важно помнить свою историю": Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь