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Маникюр 2020: стильные идеи бежевого дизайна ногтей (Фото)

Маникюр 2020: стильные идеи бежевого дизайна ногтей (Фото)
11:48 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Натуральность и естественность снова в моде, а это значит, что бежевый будет одним из самых популярных оттенков сезона.

  • 1

    Бежевый цвет нейтрален и в этом его основное преимущество.

  • 2

    Бежевый цвет отлично сочетается со светлыми и темными тонами. На бежевом фоне красиво смотрятся геометрические узоры, флористика, надписи и другой декор. Бежевый маникюр станет лучшей идеей для повседневных будней и выхода "в свет".

  • 3

    Сложно найти более лаконичный и нежный нейл-арт, чем матовый бежевый. Дизайн пропитан женственностью и мягкостью. Матовый бежевый маникюр отлично смотрится на длинных квадратных и миндальных ногтях, на коротких ноготках с длиной свободного края от 5 мм.

  • 4

    Что касается декора, то на матовом фоне великолепно смотрятся глянцевые узоры в этом же оттенке. Такое сочетание выглядит объемно и красиво. На бежевом матовом фоне отлично выглядят темные узоры с геометрией, флористикой, надписями.

  • 5

    Геометрические узоры давно используются в дизайне ногтей. Разнообразие узоров настолько огромно, что модницы по-прежнему добавляют полоски, треугольники, ромбы в свои нейл-арты.

  • 6

    Что касается бежевого маникюра, то здесь красиво смотрятся узоры в черном цвете, дополненные белым и серебряным гель-лаками. Используйте для декора ровные линии, ромбы и треугольники, расположив их на безымянном пальце. Бежевый маникюр с геометрией отлично смотрится на коротких ногтях. При этом геометрический узор помогает визуально вытянуть ноготки, сделать их аккуратнее и изящнее.

  • 7

    Черный цвет часто используется для создания контрастных нейл-артов. Черный в сочетании с бежевым выглядит очень объемно и красиво. Если вы хотите разнообразить свой бежевый дизайн, то черный цвет будет кстати.

  • 8

    При создании бежевого маникюра с черным стоит учитывать, что темный декор смотрится на светлом фоне гораздо насыщенее и ярче. Поэтому не стоит нагромождать нейл-арт сложным черным узором, иначе дизайн будет смотреться громоздко и слишком объемно.

  • 9

    Бежевый цвет относится к пастельной цветовой палитре, которая как известно отлично выглядит именно на коротких ноготках. Для обладательниц коротких ногтей бежевый цвет настоящая находка.

  • 10

    Чтобы бежевый маникюр выглядел интереснее и ярче, достаточно добавить в него серебряный глиттер. В тренде однотонное окрашивание ногтей бежевым и серебряным цветом. Такой дизайн можно считать универсальным. Он отлично впишется в деловые и повседневные нейл-арты.

  • 11

    Глиттер также используется для частичного декорирования ногтей. Интересно выглядят нейл-арты с флористикой и геометрией, украшенными серебряным глиттером.

  • 12

    Еще одна новинка сезона – бежевый маникюр в сочетании с золотым декором. Такой нейл-арт выглядит по-королевски благородно и изысканно. В тренде также однотонное поочередное покрытие ногтей бежевым и золотым цветом, флористика, россыпь золотых блесток в прикорневой зоне.

  • 13

    Совместно с бежевым можно использовать белый гель-лак. Он применяется в создании геометрических нейл-артов, с флористикой, с абстракцией. Бежевый и золотой – схожие по колористике оттенки, поэтому любые сочетания этих цветов будут выглядеть на ногтях стильно и аккуратно.

  • 14

    Белый и бежевый цвета используются для создания французского дизайна. Это классическое сочетание, которое гарантированно будет выглядеть аккуратно и красиво на ногтях любой длины.

  • 15

    В тренде матовые нейл-арты в бежевом цвете, френч с необычной формой улыбки, сочетание френча и лунного маникюра. Если хотите, чтобы бежевый френч смотрелся ярче и насыщенее, тогда добавьте к нему декор стразами, глиттером, слайдерами и т.д.

  • 16

    Бежевый маникюр – универсальное решение для большинства женщин. Он отлично вписывается в образ молодых девушек, которые спешат дополнить его интересными надписями, слайдерами и другим веселым декором.

  • 17

    Бежевый маникюр – настоящее спасение для женщин 40+, которые не всегда могут выбрать подходящий цвет для маникюра.

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