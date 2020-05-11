Какие бывают челки: оригинальные и классические варианты для каждой (Фото)

1 Самым простым и эффективным способом изменить свою внешность является решение сделать челку. В текущем году стилисты назвали ее модным элементом прически. Каждый ее вид по-своему влияет на преображение женщины. Чтобы попасть точно "в десятку" и добиться желаемого эффекта, необходимо знать какому типу лица целесообразнее применять нужный вид челки. Прямая Такой тип челки добавит прическе объем и поможет акцентировать внимание на глаза. Женщины с волнистыми или вьющимися волосами отдают предпочтение филированному виду. Лицо визуально заостряется и приобретает четкий овал. Классический вариант - это прямая челка средней длины. Она подходит для любой внешности. В сочетании со стрижкой каре творит просто чудеса.

2 Косая или асимметричная Это универсальный вид челки. Выполняется по косой линии, идущей от виска к уху. Она невероятным образом корректирует форму лица в лучшую сторону, скрывая недостатки и возрастные изменения. Длинная асимметричная челка, слегка прикрывающая один глаз - лучший способ зрительно удлинить ее. Беспроигрышным вариантом она окажется для женщин, экспериментирующих с моделью стрижки.

3 Короткая Обладательница крупных выразительных глаз выбирает короткую челку. Она акцентирует внимание на открытом взгляде и придает лицу молодость и свежесть. Возрастным женщинам такие челки не подходят, они будут демонстрировать посторонним морщинки на лбу. Молодым девушкам рекомендуется носить их с короткими стрижками.

4 Длинная Филированная длинная челка замечательно маскирует высокий лоб. Женщины с сильно вытянутым овалом лица получают прекрасную возможность несколько расширить его. Круглолицым дамам такой вид категорически запрещен.

5 Челка набок Умело уложенная набок челка может украсить любую прическу. В повседневной жизни они не требуют тщательного ухода. Небрежность в стиле "ветер - лучший парикмахер" подчеркивает неординарность стрижки каре на волосы средней длины. Женщин с крупным носом или очень коротким лицом такие челки не украшают.

6 Рваная Такой вид придется по душе девушкам, предпочитающим активный образ жизни. За "рваной" челкой не требуется долгий уход, они универсальны. Любая стрижка хорошо сочетается с ней. Ее делают очень короткой, длинной и средней длины. Многие считают рваную челку универсальной. Женщин среднего возраста она прекрасно молодит.

7 Разделенная Женственность и романтизм придают облику разделенные на пробор или расправленные на стороны челки. Они идут для длинных и коротких волос, несколько изменяя овал лица.

8 Дугообразная Выстриженная в виде дуги от виска до виска челка сочетается с прической средней длины или незначительно удлиненной. У женщин с вытянутым лицом она очень популярна, хорошо корректирует его и скрывает недостатки. Круглолицым красавицам она удлиняет визуально овал лица. Дамам с треугольным и квадратным типом такой вид не подходит.

9 Объемная Такой вид челки особо хорош для женщин с пышной и густой шевелюрой. Если вы - обладательница редких волос, то не расстраивайтесь. Она придаст зрительно пышность и объем вашей прическе.