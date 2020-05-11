Какие бывают челки: оригинальные и классические варианты для каждой (Фото)

Самым простым и эффективным способом изменить свою внешность является решение сделать челку. В текущем году стилисты назвали ее модным элементом прически. Каждый ее вид по-своему влияет на преображение женщины.
Чтобы попасть точно "в десятку" и добиться желаемого эффекта, необходимо знать какому типу лица целесообразнее применять нужный вид челки.
Прямая
Такой тип челки добавит прическе объем и поможет акцентировать внимание на глаза. Женщины с волнистыми или вьющимися волосами отдают предпочтение филированному виду. Лицо визуально заостряется и приобретает четкий овал.
Классический вариант - это прямая челка средней длины. Она подходит для любой внешности. В сочетании со стрижкой каре творит просто чудеса.
Косая или асимметричная
Это универсальный вид челки. Выполняется по косой линии, идущей от виска к уху. Она невероятным образом корректирует форму лица в лучшую сторону, скрывая недостатки и возрастные изменения.
Длинная асимметричная челка, слегка прикрывающая один глаз - лучший способ зрительно удлинить ее. Беспроигрышным вариантом она окажется для женщин, экспериментирующих с моделью стрижки.
Короткая
Обладательница крупных выразительных глаз выбирает короткую челку. Она акцентирует внимание на открытом взгляде и придает лицу молодость и свежесть. Возрастным женщинам такие челки не подходят, они будут демонстрировать посторонним морщинки на лбу. Молодым девушкам рекомендуется носить их с короткими стрижками.
Длинная
Филированная длинная челка замечательно маскирует высокий лоб. Женщины с сильно вытянутым овалом лица получают прекрасную возможность несколько расширить его. Круглолицым дамам такой вид категорически запрещен.
Челка набок
Умело уложенная набок челка может украсить любую прическу. В повседневной жизни они не требуют тщательного ухода. Небрежность в стиле "ветер - лучший парикмахер" подчеркивает неординарность стрижки каре на волосы средней длины.
Женщин с крупным носом или очень коротким лицом такие челки не украшают.
Рваная
Такой вид придется по душе девушкам, предпочитающим активный образ жизни. За "рваной" челкой не требуется долгий уход, они универсальны. Любая стрижка хорошо сочетается с ней. Ее делают очень короткой, длинной и средней длины. Многие считают рваную челку универсальной. Женщин среднего возраста она прекрасно молодит.
Разделенная
Женственность и романтизм придают облику разделенные на пробор или расправленные на стороны челки. Они идут для длинных и коротких волос, несколько изменяя овал лица.
Дугообразная
Выстриженная в виде дуги от виска до виска челка сочетается с прической средней длины или незначительно удлиненной.
У женщин с вытянутым лицом она очень популярна, хорошо корректирует его и скрывает недостатки. Круглолицым красавицам она удлиняет визуально овал лица.
Дамам с треугольным и квадратным типом такой вид не подходит.
Объемная
Такой вид челки особо хорош для женщин с пышной и густой шевелюрой. Если вы - обладательница редких волос, то не расстраивайтесь. Она придаст зрительно пышность и объем вашей прическе.
Многослойная
Длинные и средние слои этого вида челки помогают дамам придать лицу утонченный вид. Широкое же корректируется волшебным образом. Женщины любят сочетать такой вид челки со стрижками боб и каре.
Экспериментируйте с видами челок. Учитывайте советы ведущих стилистов по сочетанию видов с типом лица и формой прически. Это поможет скрыть все недостатки и сделать вас неотразимой.