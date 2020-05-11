Летний гардероб: как обновить гардероб к лету?

1 Сафари Возможно, самым вдохновляющим образом на вас подействует актуальность стиля сафари. Главный хит такого направления — это куртка с накладными карманами и ремнем на поясе. Но можно пойти и классическим путем и комбинировать базовую одежду характерных для направления сафари оттенков и создавать нужное настроение с помощью аксессуаров.

2 Топ на одно плечо На первый взгляд это достаточно неординарная и креативная вещь, которую не так-то просто комбинировать с остальной одеждой. Но если познакомиться с этим трендом поближе, можно убедиться в универсальности и незаменимости такого топа. Если вы решитесь обновить гардероб на лето 2020 таким трендом, то можете следовать заповедям стилистов и сочетать его с завышенными джинсами или шортами и спортивной обувью. Рукодельниц так могут вдохновить эти примеры, что они превратят в модный крой любые привычные футболки или майки.

3 Открытые плечи Дизайнеры уверены, что кокетливо открытые плечи не повредят ни одной моднице. И этот тренд может проявляться не только в фасоне на одно плечо, но и в платьях и блузах с полностью открытыми ключицами. Такие модели выглядят одновременно нежно и соблазнительно – это и покорит многих модниц. Чтобы воплотить эту тенденцию, необязательно покупать вещи, которые изначально задуманы в крое с открытыми плечами – можно просто надеть достаточно объемную рубашку или блузу, расстегнуть несколько верхних пуговиц и спустить одежду на плечи.

4 Акцентные рукава Важнейшей составляющей моды 2020 сезона стали акцентные рукава, которые могут проявляться в самых разных формах – от скромных фонариков до оригинальных буфов. По прогнозам стилистов, такой фасон с приближением лета только укрепит свои позиции. Многие девушки наверняка не смогут устоять перед романтичностью платьев и блузок с акцентными рукавами.

5 Джинсовая юбка Среди актуальной и практичной летней одежды в моде 2020 сезона особенно выделяется июбка длины миди из комфортного денима. Впрочем, длина может варьироваться в зависимости от личных вкусов – мы лишь обозначили отметку, которая наиболее часто встречалась в топовых коллекциях. Отдать предпочтение джинсовой юбке можно не только по той причине, что она попала в список трендов. Современные стилисты могут бесконечно перечислять возможные комбинации с такой новинкой. Они поделились беспроигрышными формулами и с вами – так, если надеть эту юбку с блузой или рубашкой, получится комфортный комплект для офиса. Для стильной прогулки можно подобрать худи и кроссовки, а для более изящного выхода сделать ставку на модный топ и босоножки. Чтобы обновить свой летний гардероб такой новинкой, можно найти наскучившую джинсовую юбку и придать ей трендового звучания, например, с помощью необработанного кроя. Также можно приложить немного усилий и превратить наскучившие джинсы в ультрамодную юбку.

6 Широкие брюки Если вы до этого лета могли обойтись без широких брюк из тонкой натуральной ткани, то актуальные модные тенденции наверняка изменят ваше мнение и наделят непривычную вещь показателем незаменимости. Согласно трендам, самыми актуальными фасонами в 2020 сезоне считаются кюлоты, палаццо и модели со стрелками с завышенной посадкой. Модный цвет ограничивается светлой и приглушенной природной палитрой. Чтобы гармонично вписать такую модель в расслабленный и удобный лук для лета, стоит попробовать сочетание с майкой, топом, футболкой или рубашкой с коротким рукавом. Любой верх можно не только заправлять в штаны, но и кокетливо завязывать на талии.

7 Костюм Костюм в модной расцветке станет настоящим маст-хэвом не только для бизнес-леди, но и для девушек, которым в теплый сезон посчастливиться забыть про рабочую суету. Дело в том, что актуальные модели с широкими штанами или бермудами легко адаптировать под самое разное настроение. Например, в будни можно составить остромодный образ, если в качестве базового слоя подобрать футболку или укороченную майку. Чтобы не прогадать с такой новинкой, важно понимать, какие расцветки костюмов летом будут наиболее востребованы. Раскрываем все карты: в тренде белые, голубые, лавандовые, лимонные, нежно-розовые и лаймовые оттенки. Согласитесь, модная палитра весьма соответствует сезону – такая же радостная и жизнеутверждающая.

8 Комфортное платье Какой летний гардероб без удобного и стильного платья? Правильно, никакой! Актуальные тренды позволят моднице любого возраста подобрать среди модного ассортимента своего фаворита. Например, выбор может пасть на хлопковый сарафан с пуговицами, платье миди с цветами или горошком, модель на запах, удлиненную рубашку, свободный или приталенный крой. Что касается актуальных расцветок, то пальма первенства в этот раз передана пастельной палитре. Яркие тона также не собираются отставать в популярности – любимчиками дизайнеров в этот раз стали красные, оранжевые, желтые и лазурные оттенки. Если в программу этого лета у вас входят зажигательные танцы и эффектные наряды как безоговорочная составляющая, можете взять на заметку стильные платья с различными сборками. Существует стереотип, что такая модель подходит исключительно для девушек с модельными параметрами. Но на деле все иначе – сборка по длине изделия грамотно замаскирует недостатки, будет стройнить и сформирует женственный силуэт.

9 Кроп-топ Модной новинкой, с помощью которой легко можно обновить гардероб к лету 2020, является топ укороченной длины. Такая вещь представлена в самом разнообразном дизайне, но она всегда верно выполняет свою функцию – подчеркивает стройный живот и женственный силуэт. Но если вы предпочли столь открытый верх, низ должен быть сбалансированно закрытым. Например, отличным выбором будет юбка миди, джинсы или свободные брюки. При любом варианте приветствуется высокая посадка.

10 Оборки Поклонницам романтического стиля дизайнеры советуют особое внимание обратить на рюши и оборки. Среди актуальных воплощений данного декора найдутся стильные идеи для любой возрастной категории. Довольно скромно и сдержанно будут смотреться оборки на подоле блузки или платья – подобные вещи могут занять достойное место в базовом гардеробе. Однако в летних коллекциях 2020 представлены и более неординарные новинки с рюшами – например, одежда с асимметрией или нашумевшая многослойная юбка.

11 Кружево Раскрыть свою женственность и привлекательность легко с помощью новинок с кружевным декором или вещей, полностью исполненных из этой модной фактуры. При выборе расцветок такой романтичной одежды не придется долго сомневаться, ведь абсолютным лидером стал белый цвет и другие светлые оттенки. Стоит признать, что это самый комфортный и красивый выбор для жаркой погоды. Чтобы не прогадать с трендовой моделью одежды, стоит решительно игнорировать тонкое дешевое кружево в виде гипюра. Максимально стильно будет смотреться достаточно плотная узорчатая ткань, которая имитирует изысканное кружево. Обновление летней капсулы с помощью кружевного элемента – это априори отличная идея, ведь он будет комбинировать практически с любыми летними вещами. Например, модный топ или блуза в таком дизайне легко подружится с денимом, различными брюками, шортами и юбками.

12 Прозрачность Если верить прогнозам, то лето 2020 сезона обещает быть очень жарким. Соответственно, многие девушки наверняка решатся на смелые и чувственные тренды, которые до некоторых пор считались для них запретной территорией. Так, модницы наверняка откроют для себя комфорт и эстетичность прозрачной ткани. Первым шагом в осваивании данной тенденции может стать рубашки из органзы. Этап для продвинутых – это игра с силуэтами и многослойностью на основе прозрачного платья или юбки.