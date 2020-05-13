Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)

1 Массивная платформа Обувь на платформе смотрится хорошо только тогда, когда это летняя модель для отпуска с платформой из соломки или подобных материалов. В остальных случаях такая обувь, особенно темная, смотрится слишком массивно и неуклюже.

2 Дешевый декор Избыток декора — часто проблема для обуви невысокой ценовой категории. Так производители стараются замаскировать недостатки кроя или низкое качество использованных материалов. Но из-за того, что на дизайнерах тоже обычно экономят, результат плачевный. Если вы покупаете обувь в бюджетном сегменте, выбирайте модели без декора.

3 Вырез на носке Обувь с открытым носком пользовалась популярностью лет пятнадцать назад. Сегодня большинство подобных моделей выглядят устаревшими, а потому делают свою обладательницу старше.

4 Закрытый верх у босоножек Закрытый плотный верх у летней обуви делает ноги слишком тяжелыми и полнит их. Щиколотка и подъем — часто самые изящные зоны, не стоит их закрывать и дополнительно утяжелять.

5 Платформа в сочетании со шпилькой Такие туфли, и в частности со скрытой платформой, делают ноги неуклюжими. Да и в целом мода на подобные модели уже давно прошла. Сегодня дизайнеры чаще совмещают платформу с устойчивым каблуком квадратной или полукруглой формы в стиле семидесятых.

6 Балетки с круглым носом Такие балетки, особенно мягкие и не держащие форму, способны делают образ неряшливым. Выбирайте модели с четко очерченным и слегка заостренным носком.

7 Неудачная линия подъема Каблук необязательно должен быть высоким. Но непременное условие — в любых туфлях ваши ноги и подъем должны выглядеть изящно. Если в туфлях ступни кажутся тяжелыми, эта модель вам не подходит.