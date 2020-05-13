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Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)

Смотрите фото (9)
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)
00:32 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как при выборе обуви избежать ошибок?

  • 1

    Массивная платформа

    Обувь на платформе смотрится хорошо только тогда, когда это летняя модель для отпуска с платформой из соломки или подобных материалов. В остальных случаях такая обувь, особенно темная, смотрится слишком массивно и неуклюже.

  • 2

    Дешевый декор

    Избыток декора — часто проблема для обуви невысокой ценовой категории. Так производители стараются замаскировать недостатки кроя или низкое качество использованных материалов. Но из-за того, что на дизайнерах тоже обычно экономят, результат плачевный. Если вы покупаете обувь в бюджетном сегменте, выбирайте модели без декора.

  • 3

    Вырез на носке

    Обувь с открытым носком пользовалась популярностью лет пятнадцать назад. Сегодня большинство подобных моделей выглядят устаревшими, а потому делают свою обладательницу старше.

  • 4

    Закрытый верх у босоножек

    Закрытый плотный верх у летней обуви делает ноги слишком тяжелыми и полнит их. Щиколотка и подъем — часто самые изящные зоны, не стоит их закрывать и дополнительно утяжелять.

  • 5

    Платформа в сочетании со шпилькой

    Такие туфли, и в частности со скрытой платформой, делают ноги неуклюжими. Да и в целом мода на подобные модели уже давно прошла. Сегодня дизайнеры чаще совмещают платформу с устойчивым каблуком квадратной или полукруглой формы в стиле семидесятых.

  • 6

    Балетки с круглым носом

    Такие балетки, особенно мягкие и не держащие форму, способны делают образ неряшливым. Выбирайте модели с четко очерченным и слегка заостренным носком.

  • 7

    Неудачная линия подъема

    Каблук необязательно должен быть высоким. Но непременное условие — в любых туфлях ваши ноги и подъем должны выглядеть изящно. Если в туфлях ступни кажутся тяжелыми, эта модель вам не подходит.

  • 8

    Бесформенные туфли

    Закрытость, незамысловатые линии, литая подошва, невнятная линия носка — это характеристики неправильной обуви. Если вы хотите носить туфли без каблука, выбирайте модель с четким силуэтом и сложными линиями кроя.

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Мода, Обувь, Мода 2020, Не модная обувь, Что сейчас не в моде.
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