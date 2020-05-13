Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)

Массивная платформа
Обувь на платформе смотрится хорошо только тогда, когда это летняя модель для отпуска с платформой из соломки или подобных материалов. В остальных случаях такая обувь, особенно темная, смотрится слишком массивно и неуклюже.
Дешевый декор
Избыток декора — часто проблема для обуви невысокой ценовой категории. Так производители стараются замаскировать недостатки кроя или низкое качество использованных материалов. Но из-за того, что на дизайнерах тоже обычно экономят, результат плачевный. Если вы покупаете обувь в бюджетном сегменте, выбирайте модели без декора.
Вырез на носке
Обувь с открытым носком пользовалась популярностью лет пятнадцать назад. Сегодня большинство подобных моделей выглядят устаревшими, а потому делают свою обладательницу старше.
Закрытый верх у босоножек
Закрытый плотный верх у летней обуви делает ноги слишком тяжелыми и полнит их. Щиколотка и подъем — часто самые изящные зоны, не стоит их закрывать и дополнительно утяжелять.
Платформа в сочетании со шпилькой
Такие туфли, и в частности со скрытой платформой, делают ноги неуклюжими. Да и в целом мода на подобные модели уже давно прошла. Сегодня дизайнеры чаще совмещают платформу с устойчивым каблуком квадратной или полукруглой формы в стиле семидесятых.
Балетки с круглым носом
Такие балетки, особенно мягкие и не держащие форму, способны делают образ неряшливым. Выбирайте модели с четко очерченным и слегка заостренным носком.
Неудачная линия подъема
Каблук необязательно должен быть высоким. Но непременное условие — в любых туфлях ваши ноги и подъем должны выглядеть изящно. Если в туфлях ступни кажутся тяжелыми, эта модель вам не подходит.
Бесформенные туфли
Закрытость, незамысловатые линии, литая подошва, невнятная линия носка — это характеристики неправильной обуви. Если вы хотите носить туфли без каблука, выбирайте модель с четким силуэтом и сложными линиями кроя.