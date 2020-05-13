Топ коротких стрижек для обладательниц густых волос (Фото)

Вы можете быть недовольны своими волосами и своей стрижкой, но, на самом деле, тысячи женщин, у которых от природы тонкие и лишённые объёма волосы, мечтают о такой шевелюре, как у вас. Вам не нужно беспокоиться об объёме. Густые волосы — это подарок, главное научиться правильно за ними ухаживать, и тогда ваши волосы не будут казаться тяжелыми и непослушными.
Если вы находитесь в поиске стильной и элегантной стрижки для густых волос, которая подчеркнёт их достоинства и сделает главным украшением, вы попали по адресу.
Короткая стрижка всегда была и остаётся невероятно популярной среди женщин любого возраста и с любым типом волос. В зависимости от стрижки, вы сможете экспериментировать над образами и сочетать их между собой.
Ниже вы можете ознакомиться с некоторые из самых любимых образов многими женщинами с густыми волосами.
Волнистая короткая стрижка боб
Симпатичная стрижка боб — это самая подходящая стрижка для обладательниц густых волос. Для создания более романтичного образа, вы можете завить волосы, в то время как передние пряди будут обрамлять ваши черты и овал лица, делая его более удлинёнными.
Короткая стрижка пикси
Если вы находитесь в поисках стрижки, которая сделает ваш образ изысканным и лаконичным, обратите внимание на стрижку пикси. Стрижка была и остаётся одной и самых популярных стрижек среди женщин любого возраста. Она дополнит любой образ, будь то повседневный или вечерний.
Асимметричная короткая стрижка
Эта современная стрижка как никогда подходит для обладательниц густых волос. Она подчеркнёт их красоту, сделает образ элегантным и ярким, а также сделает акцент на скулы и глаза.
Многослойная стрижка боб
Если вы хотите поэкспериментировать с цветом, но не хотите выбирать слишком яркие оттенки, выбирайте пастельные тона, а многослойная стрижка средней длины продемонстрирует их красоту.
Стрижка боб в сочетании с чёлкой
Стрижка боб с чёлкой подчеркнёт овал вашего лица, визуально корректируя его. Чёлка — яркий элемент образа, который подходит не всем, поэтому, перед тем, как пойти на кардинальные перемены, проконсультируйтесь у профессионала, который сможет дать вам совет, какую стрижку лучше всего выбрать, в соответствии с типом вашей внешности.
Классическая стрижка каре
Классическая стрижка каре популярна уже на протяжении нескольких десятилетий и до сих пор является одной из самых популярных коротких стрижек для женщин.
Это простая и лёгкая стрижка, которая отлично подойдёт на каждый день, однако, для создания вечернего образа, вам понадобится всего лишь щипцы и лак для завивки волос.