Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
В Минздраве назвали новые даты ослабления карантина
День памяти Валерия Лобановского
День памяти Валерия Лобановского
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 мая

Топ коротких стрижек для обладательниц густых волос (Фото)

Смотрите фото (10)
Топ коротких стрижек для обладательниц густых волос (Фото)
10:44 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Существует огромное количество удивительных коротких стрижек для обладательниц густых волос, которые подчеркнут их красоту и блеск.

  • 1

    Вы можете быть недовольны своими волосами и своей стрижкой, но, на самом деле, тысячи женщин, у которых от природы тонкие и лишённые объёма волосы, мечтают о такой шевелюре, как у вас. Вам не нужно беспокоиться об объёме. Густые волосы — это подарок, главное научиться правильно за ними ухаживать, и тогда ваши волосы не будут казаться тяжелыми и непослушными.

    Если вы находитесь в поиске стильной и элегантной стрижки для густых волос, которая подчеркнёт их достоинства и сделает главным украшением, вы попали по адресу.

    Короткая стрижка всегда была и остаётся невероятно популярной среди женщин любого возраста и с любым типом волос. В зависимости от стрижки, вы сможете экспериментировать над образами и сочетать их между собой.

    Ниже вы можете ознакомиться с некоторые из самых любимых образов многими женщинами с густыми волосами.

  • 2

    Волнистая короткая стрижка боб

    Симпатичная стрижка боб — это самая подходящая стрижка для обладательниц густых волос. Для создания более романтичного образа, вы можете завить волосы, в то время как передние пряди будут обрамлять ваши черты и овал лица, делая его более удлинёнными.

  • 3

    Короткая стрижка пикси

    Если вы находитесь в поисках стрижки, которая сделает ваш образ изысканным и лаконичным, обратите внимание на стрижку пикси. Стрижка была и остаётся одной и самых популярных стрижек среди женщин любого возраста. Она дополнит любой образ, будь то повседневный или вечерний.

  • 4

    Асимметричная короткая стрижка

    Эта современная стрижка как никогда подходит для обладательниц густых волос. Она подчеркнёт их красоту, сделает образ элегантным и ярким, а также сделает акцент на скулы и глаза.

  • 5

    Многослойная стрижка боб

    Если вы хотите поэкспериментировать с цветом, но не хотите выбирать слишком яркие оттенки, выбирайте пастельные тона, а многослойная стрижка средней длины продемонстрирует их красоту.

  • 6

    Стрижка боб в сочетании с чёлкой

    Стрижка боб с чёлкой подчеркнёт овал вашего лица, визуально корректируя его. Чёлка — яркий элемент образа, который подходит не всем, поэтому, перед тем, как пойти на кардинальные перемены, проконсультируйтесь у профессионала, который сможет дать вам совет, какую стрижку лучше всего выбрать, в соответствии с типом вашей внешности.

  • 7

    Классическая стрижка каре

    Классическая стрижка каре популярна уже на протяжении нескольких десятилетий и до сих пор является одной из самых популярных коротких стрижек для женщин.

    Это простая и лёгкая стрижка, которая отлично подойдёт на каждый день, однако, для создания вечернего образа, вам понадобится всего лишь щипцы и лак для завивки волос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Мода, Прически, Стиль, Образ, Густые волосы, Модные прически, Мода 2020, Стильный стрижки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
02 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
03 Замглавы Одесской ОГА о своем увольнении: Поставлена задача "сверху" убрать всех "порошенковских"
04 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
05 Ермак пообщался с политическими советниками глав стран "нормандии"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
Пандемия COVID-19: В ООН назвали число жителей планеты, которых затронет голод
ООН: Голод из-за COVID-19 может затронуть 250 млн человек
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая COVID-19
Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предвидеть будущее
Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предвидеть будущее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь