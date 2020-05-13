Топ коротких стрижек для обладательниц густых волос (Фото)

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Вы можете быть недовольны своими волосами и своей стрижкой, но, на самом деле, тысячи женщин, у которых от природы тонкие и лишённые объёма волосы, мечтают о такой шевелюре, как у вас. Вам не нужно беспокоиться об объёме. Густые волосы — это подарок, главное научиться правильно за ними ухаживать, и тогда ваши волосы не будут казаться тяжелыми и непослушными.

Если вы находитесь в поиске стильной и элегантной стрижки для густых волос, которая подчеркнёт их достоинства и сделает главным украшением, вы попали по адресу.

Короткая стрижка всегда была и остаётся невероятно популярной среди женщин любого возраста и с любым типом волос. В зависимости от стрижки, вы сможете экспериментировать над образами и сочетать их между собой.

Ниже вы можете ознакомиться с некоторые из самых любимых образов многими женщинами с густыми волосами.