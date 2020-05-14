Маникюр 2020: лучшие идеи зеленого нейл-арта (Фото)

1 Зеленый цвет это символ молодости, обновления и цветения, а считается самым жизнеутверждающим цветом.

2 Зеленый смело можно отнести к классическим цветам, а символизирует он собой - гармонию и уравновешенность.

3 От зеленого цвета исходит некая умиротворенность, а наши глаза отдыхают, когда мы созерцаем зеленые расцветки, тона с зелеными цветами.

4 Для тех из модниц, кто любит красиво одеваться и стремится выглядеть стильно, все делает для того, чтобы быть красивыми, притягательными, изысканными, женственными и элегантными, мы подготовили эту подборку, где они смогут узнать о зеленом дизайне ногтей для нового сезона, посмотреть на них лично, оценить и принять на заметку те из них, которые им больше всего понравятся, чтобы в дальнейшем воспользоваться этими образцами на практике.

5 Как мы знаем и это общеизвестно и подтверждается многочисленными примерами, новое часто в жизненной практике это что-то из старого, или недавнего прошлого, удачно обновленное или усовершенствованное.

6 Вот и в случае с зеленым дизайном маникюра ногтей происходит примерно то же самое, что мы сможем увидеть на многочисленных фото и предложенных нами здесь.

7 Зеленый маникюр завоевал большую популярность в прошлом году.

8 Множество симпатичных оттенков зеленых гель-лаков появилось в коллекциях известных брендов: изумрудный, травяной, хаки, желтовато-зеленый и это далеко не весь перечень, который нам предлагают производители шеллаков.

9 Если учесть такую богатую цветовую палитру, то можно придумать зеленый дизайн ногтей не только на лето и весну, но и на сезон осень-зима.

10 Зеленый нейл-арт представляет собой колорит оттенков цветущей природы.

11 С его помощью вам удастся подчеркнуть свое летнее настроение, молодость натуры и желание добиваться новых высот.

12 Это всегда смелые решения, которые при правильном подборе полутонов отлично подходят представительницам прекрасного пола различных интересов и возрастных групп.

13 Отдавая предпочтение пастельным оттенкам зеленого, выбирайте гармонирующие элементы среди классических белых и серых колоритов.

14 Даже если вы нанесли вред выполненным в зеленом цвете ноготкам и у вас нет времени на быструю смену маникюра, отчаиваться не стоит. Зеленые оттенки легко корректируются более темными тонами или дополнительными декоративными элементами.

15 Так же, как и голубой маникюр, зеленый вариант оформления не требует каких-либо дополнительных навыков в процессе реализации. Достаточно выбрать качественные расходные материалы и воспользоваться стандартной инструкцией по нанесению.

16 Большинство именитых производителей лаковых покрытий для ноготков имеют в своем ассортименте богатую цветовую палитру с зеленым уклоном. Следовательно, вы без труда подберете оформление под любое свое настроение или гардероб.

17 Чтобы создать действительно нетривиальный маникюр, вам придется использовать широкий перечень самых разнообразных декоративных изделий. Благо, зеленый окрас отлично подходит для этих целей. Он адаптивен практически к любым вариациям нейл-дизайна с дополнительными украшениями.