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Маникюр 2020: лучшие идеи зеленого нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: лучшие идеи зеленого нейл-арта (Фото)
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Зеленый маникюр стал настоящей модной тенденцией в этом году и продолжает набирать популярность.

  • 1

    Зеленый цвет это символ молодости, обновления и цветения, а считается самым жизнеутверждающим цветом.

  • 2

    Зеленый смело можно отнести к классическим цветам, а символизирует он собой - гармонию и уравновешенность.

  • 3

    От зеленого цвета исходит некая умиротворенность, а наши глаза отдыхают, когда мы созерцаем зеленые расцветки, тона с зелеными цветами.

  • 4

    Для тех из модниц, кто любит красиво одеваться и стремится выглядеть стильно, все делает для того, чтобы быть красивыми, притягательными, изысканными, женственными и элегантными, мы подготовили эту подборку, где они смогут узнать о зеленом дизайне ногтей для нового сезона, посмотреть на них лично, оценить и принять на заметку те из них, которые им больше всего понравятся, чтобы в дальнейшем воспользоваться этими образцами на практике.

  • 5

    Как мы знаем и это общеизвестно и подтверждается многочисленными примерами, новое часто в жизненной практике это что-то из старого, или недавнего прошлого, удачно обновленное или усовершенствованное.

  • 6

    Вот и в случае с зеленым дизайном маникюра ногтей происходит примерно то же самое, что мы сможем увидеть на многочисленных фото и предложенных нами здесь.

  • 7

    Зеленый маникюр завоевал большую популярность в прошлом году.

  • 8

    Множество симпатичных оттенков зеленых гель-лаков появилось в коллекциях известных брендов: изумрудный, травяной, хаки, желтовато-зеленый и это далеко не весь перечень, который нам предлагают производители шеллаков.

  • 9

    Если учесть такую богатую цветовую палитру, то можно придумать зеленый дизайн ногтей не только на лето и весну, но и на сезон осень-зима. 

  • 10

    Зеленый нейл-арт представляет собой колорит оттенков цветущей природы.

  • 11

    С его помощью вам удастся подчеркнуть свое летнее настроение, молодость натуры и желание добиваться новых высот.

  • 12

    Это всегда смелые решения, которые при правильном подборе полутонов отлично подходят представительницам прекрасного пола различных интересов и возрастных групп.

  • 13

    Отдавая предпочтение пастельным оттенкам зеленого, выбирайте гармонирующие элементы среди классических белых и серых колоритов.

  • 14

    Даже если вы нанесли вред выполненным в зеленом цвете ноготкам и у вас нет времени на быструю смену маникюра, отчаиваться не стоит. Зеленые оттенки легко корректируются более темными тонами или дополнительными декоративными элементами.

  • 15

    Так же, как и голубой маникюр, зеленый вариант оформления не требует каких-либо дополнительных навыков в процессе реализации. Достаточно выбрать качественные расходные материалы и воспользоваться стандартной инструкцией по нанесению.

  • 16

    Большинство именитых производителей лаковых покрытий для ноготков имеют в своем ассортименте богатую цветовую палитру с зеленым уклоном. Следовательно, вы без труда подберете оформление под любое свое настроение или гардероб.

  • 17

    Чтобы создать действительно нетривиальный маникюр, вам придется использовать широкий перечень самых разнообразных декоративных изделий. Благо, зеленый окрас отлично подходит для этих целей. Он адаптивен практически к любым вариациям нейл-дизайна с дополнительными украшениями.

  • 18

     Для каждого потребителя одним из основных факторов является цена, и благодаря многообразию вариантов от различных производителей, она имеет плавающие характеристики. Другими словами, рассматривая зеленые лаки, вы обязательно подберете для себя покрытия с наиболее актуальным сочетанием цены и качества.

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