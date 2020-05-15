Маникюр 2020: яркие идеи красного нейл-арта (Фото)

Красный цвет — один из самых популярных классических цветов, который неизменно остается в моде на протяжении многих лет.
И не для кого ни секрет, что красный цвет в маникюре будет лидировать среди остальных цветов.
В таком нейл-арте главное не сам дизайн, а оттенок красного покрытия.
Палитра красных тонов очень разнообразна, и вы сможете выбрать подходящий вариант и для себя.
Немаловажное преимущество этого цвета – это то, что он сочетается с любым другим оттенком, а также подходит для мероприятия любого типа.
Но все же модная индустрия диктует свои правила каждый год.
Давайте рассмотрим, какой маникюр в красном цвете модный в этом году.
Красный — цвет любви и страсти.
Многие женщины просто обожают этот цвет.
И не зря! Красный цвет притягивает к себе внимание.
В таком цвете женщина чувствует себя желанной и роскошной.
В мире нейл-арт моды красный маникюр появился уже очень давно.
Впервые в современной истории красить ногти в красный цвет стали в 60-х годах в Италии.
С тех пор этот цвет — несомненный любимец всех женщин, а с появлением гель-лаков, индустрия ногтевого сервиса радует своих клиенток постоянным разнообразием всевозможных дизайнов в красном цвете.
Существует просто космическое многообразие дизайнов в этой цветовой гамме.
Причем как с глянцевым лаком, так и с матовым.
Красно-черный маникюр потрясающе смотрится в любом дизайне, будь то лунный маникюр, омбре или французский.