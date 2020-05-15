Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 17 000
Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19
Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Все украинские клубы будут проводить матчи на своих стадионах
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая
Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

Маникюр 2020: яркие идеи красного нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: яркие идеи красного нейл-арта (Фото)
10:04 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Маникюр с красным лаком – это настоящая классика, находящаяся всегда в тренде.

  • 1

    Красный цвет — один из самых популярных классических цветов, который неизменно остается в моде на протяжении многих лет.

  • 2

    И не для кого ни секрет, что красный цвет в маникюре будет лидировать среди остальных цветов.

  • 3

    В таком нейл-арте главное не сам дизайн, а оттенок красного покрытия.

  • 4

    Палитра красных тонов очень разнообразна, и вы сможете выбрать подходящий вариант и для себя.

  • 5

    Немаловажное преимущество этого цвета – это то, что он сочетается с любым другим оттенком, а также подходит для мероприятия любого типа.

  • 6

    Но все же модная индустрия диктует свои правила каждый год.

  • 7

    Давайте рассмотрим, какой маникюр в красном цвете модный в этом году.

  • 8

    Красный — цвет любви и страсти.

  • 9

    Многие женщины просто обожают этот цвет.

  • 10

    И не зря! Красный цвет притягивает к себе внимание.

  • 11

    В таком цвете женщина чувствует себя желанной и роскошной.

  • 12

    В мире нейл-арт моды красный маникюр появился уже очень давно.

  • 13

    Впервые в современной истории красить ногти в красный цвет стали в 60-х годах в Италии.

  • 14

    С тех пор этот цвет — несомненный любимец всех женщин, а с появлением гель-лаков, индустрия ногтевого сервиса радует своих клиенток постоянным разнообразием всевозможных дизайнов в красном цвете.

  • 15

    Существует просто космическое многообразие дизайнов в этой цветовой гамме.

  • 16

    Причем как с глянцевым лаком, так и с матовым.

  • 17

    Красно-черный маникюр потрясающе смотрится в любом дизайне, будь то лунный маникюр, омбре или французский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Гламурный маникюр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
02 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
03 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
04 Шмыгаль: Украина не может себе позволить иметь самую дорогую "зеленую" энергию в Европе
05 В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие
Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие
Словения собирается официально объявить об окончании эпидемии COVID-19
Словения собирается объявить об окончании эпидемии COVID-19
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
В мире выявили уже более 4,5 миллиона больных COVID-19
Рецепт дня: банановый смузи &quot;Полезный завтрак&quot;
Рецепт дня: банановый смузи "Полезный завтрак"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь