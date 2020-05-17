Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

1 Хвост на короткие волосы Собрать короткие волосы в хвост довольно проблематично. Наиболее популярной прической для такой длины является высокий хвостик, состоящий из прядей на макушке. В него также можно убирать длинную челку. Торчащий кверху, он делает образ несколько забавным и неформальным. Если волосы немного длиннее, можно сделать из прядей хвоста пучок. Такая прическа не менее популярна и среди зрелых женщин, и в молодежных кругах.

2 Хвостики на короткие волосы Молодые девушки предпочитают завязывать два небольших хвостика вверху по бокам. Потом они скручиваются в маленькие гульки, закрепленные шпильками или невидимками. Для особого случая из таких хвостиков формируются ушки или рожки. Появись вы с такой прической на молодежной вечеринке — зависть длинноволосых подруг вам обеспечена.

3 Хвост на средние волосы Средняя длина волос сама по себе универсальна. Вы можете создавать практически любые прически. Но излюбленным вариантом всех без исключения женщин является обыкновенный хвост, собранный на затылке или на макушке. Оформить такую прическу можно, обернув резинку локоном своих же волос. Для этого необходимо из общей массы отделить прядь. Аккуратно, но туго обернуть ее вокруг резинки для волос, конец закрепить невидимкой. Чем ниже завязан хвост, тем проще выглядит прическа. Собираясь на работу или важную встречу, вы можете, не сомневаясь, сделать высокий хвост и обернуть его прядью волос. Такая прическа отлично вписывается и в романтический образ, и в строгий дресс-код. Несмотря на то, что в моде прямые, гладкие волосы, многие женщины, особенно постарше, привыкли немного начесывать волосы возле резинки. Таким образом создается пышный хвост. На длинных волосах такой трюк не работает.

4 Хвост на длинные волосы Длинные волосы имеют некоторое преимущество средними и короткими, если необходимо сделать сложную прическу. Однако, для хвоста эта длина не является столько необходимой. Тем не менее, высокий «конский» хвост из прямых, гладких волос смотрится превосходно. Такая прическа ложится в основу многих стильных образов. Не редко даже на красной дорожке можно увидеть кинодиву с такой, казалось бы, простой прической. Довольно популярен также небрежно завязанный на затылке хвост. Секрет состоит в выбившихся из прически прядях. Смотрится просто шикарно. Не забудьте обернуть хвост прядью волос, чтобы скрыть резинку.