Модные тренды весна-лето 2020: что носить в этом сезоне (Фото)

1 Палитра Ключевым цветом летних коллекций стала белая гамма, которая отлично молодит и освежает внешность. Ее используют в монохроме или в комбинации с темными или яркими акцентами. Помимо светлой палитры можно отметить актуальность фуксии, золотистых, красных, оранжевых, лазурных и горчичных оттенков. С приходом лета никто не собирается прощаться с денимом, ведь вечернюю прохладу никто не отменял. С джинсами все понятно – на пике популярности завышенная посадка, прямой и широкий крой. С поправкой на лето можно сделать ставку на светлый деним — голубой, молочный или любой пастельный. Практичной инвестицией в летний гардероб, которая прослужит много лет, служит джинсовая куртка. Беспроигрышное решение – это модель оверсайз в укороченном или удлиненном крое. В качестве незаменимой базы может выступать юбка из практичного денима. Главный фаворит сезона – это длина миди, которая отлично подходит женщинам любого возраста. Универсальный ход – это модель карандаш с необработанным краем, разрезом или пуговицами. Выбрав такую юбку, вы сможете составить множество стильных комбинаций, которых хватит на все лето. Так, джинсовая юбка подружится со свитшотом, худи, футболкой, рубашкой, блузой или топом.

2 Сафари Этим летом также можно взять на вооружение стилистику сафари, которой дизайнеры дали множество возможностей для проявления. Классическими решениями являются платья-рубашки, удлиненные шорты и одежда характерной палитры – песочных, терракотовых и оливковых тонов. Интересной новинкой 2020 сезона стали куртки в стиле сафари с накладными карманами и поясом на талии. Интересуясь, что будет модно летом 2020 сезона в стиле сафари, многие модницы старательно подбирают обувь. Главным хитом в этот раз стали гладиаторские сандалии, которые сами по себе выглядят неординарно и преображают любой образ из лаконичных вещей.

3 Этно Многие читательницы наверняка обрадуются тому факту, что стилистика этно триумфально возвращается в позиции актуальных тенденций. Каждая женщина сможет найти что-то свое в этом направлении. Например, выбор может пасть на свободный крой одежды, плотное кружево, характерные орнаменты, декор из вышивки, кисточек или бахромы. Совсем необязательно составлять образы полностью из элементов стилистики бохо. Для того чтобы придать изюминку повседневному сочетанию, можно ограничиться всего одной деталью для создания настроения. Например, это может быть яркий шелковый платок, сережки, необычная сумка или кольцо с крупным камнем.

4 Открытые плечи или глубокое декольте В 2020 сезоне многие дизайнеры с большим удовольствием дополняют летнюю одежду открытыми элементами. Женщины могут на волне такой тенденции создать чувственный и изящный образ с открытыми плечами или глубоким вырезом, или разрезом. Конечно, подобные детали требуют соблюдения баланса в образе – открытые элементы должны сочетаться со сдержанной длиной или длинными рукавами.

5 Палаццо Летняя мода 2020 для женщин предоставляет лавры первенства и брюкам палаццо. Многие модницы, предпочитая летящие штаны из легкой ткани, ничуть не жалеют о таком стильном приобретении. Подобная модель при условии актуальной завышенной посадки прекрасно вытягивает силуэт, то есть стройнит и добавляет роста. Самый топовый образ с такими брюками легко создать, если сделать дополнение в виде кроп-топа и босоножек с длинными ремешками.

6 Бермуды Если вы хотите помодничать этим летом, предпочтите привычным обтягивающим джинсовым шортам удлиненный фасон бермуды. К слову, такая модель может быть исполнена не только из костюмной ткани, но и из практичного денима (в этом случае шорты практически всегда дополняет необработанный край). На актуальность бермудов могут в первую очередь обратить те модницы, которые планируют создавать городские летние сеты. Сдержанная длина и свободный крой идеально впишутся в такие рамки. Кроме того, стильный дизайн бермудов не имеет строгих возрастных ограничений – данную новинку могут примерить и женщины за 50. При сочетании бермудов у вас точно не возникнет сложностей, ведь к ним можно подобрать любой летний верх, будь то топ, футболка или рубашка с коротким рукавом. Можно сразу убить двух зайцев и предпочесть костюм с модным удлиненным жакетом и бермудами.