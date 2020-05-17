Модные цвета весна лето 2020 года (Фото)

1 Актуальные палитры Летняя цветовая гамма буквально пестрит яркими оттенками, которые помогут создать вам поистине эффектные и запоминающиеся образы. “Пылающий” алый. Насыщенный оттенок алого подходит больше для решительных и уверенных в себе женщин, которые не боятся привлекать внимание окружающих.

2 Синий. Классическая гамма, которая уже в течение нескольких лет держится в моде. А всё потому, что эта палитра прекрасно смотрится не только в повседневных, но и вечерних образах. К тому же, синий цвет довольно универсален и подходит даже для женщин, которым уже за 50.

3 Шафрановый. Приятный оттенок жёлтого с небольшим подтоном коричневого поможет разнообразить ваш аутфит и внести в него пряные нотки Востока.

4 Ментоловый. Легкий освежающий цвет, который идеально подойдет для жаркого летнего сезона.

5 Светлый деним. Смотря на этот оттенок голубого, создается впечатление, что это просто выцветший деним. Поэтому, вы можете смело уже приобретать наряды, сшитые из светлого джинса, поскольку они однозначно будут в тренде.

6 Зелёный. Этому оттенку зелёного, больше напоминающему цвет луговой травы, сотрудники института pantone почему-то дали название “зубчик чеснока”. Но несмотря на столь необычное наименование, данная палитра является довольно носибельной и презентабельной.

7 Апельсиновый. Яркий оттенок оранжевого настолько красиво смотрится, что в готовом аутфите вещи, выдержанные в данной гамме, станут настоящей изюминкой, от которой буквально нельзя будет глаз оторвать.

8 “Синяя мозаика”. Это что-то среднее между голубым и классическим синим. Особенность данного цвета в том, что он легко вписывается в любой стиль в одежде и подходит для всех девушек, невзирая на их цветотип внешности.

9 “Солнечный блик”. Один из самых модных цветов лета 2020 года, который, по мнению сотрудников института Пантон, должен присутствовать в гардеробе у каждой модницы. Ведь именно этот оттенок молочного с легким бежевым подтоном не только преобразит внешность, но и поможет защититься от жаркого зноя.

10 Розово-коралловый. Этот цвет плавно перекочевал из 2019 в 2020 год. Разница заключается лишь в том, что в этом летнем сезоне он слегка поубавил в яркости, став более нежным и легким.

11 Виноградный. Оригинальная гамма, в которой присутствуют не только оттенки винограда, но и других спелых ягод.

12 Цвет корицы. Необычный цвет, который придаст вашим образам сладкие пряные нотки корицы.

13 Базовая гамма Не следует забывать и о модных в 2020 году базовых палитрах. Темно-синий. Поистине, аристократический цвет, который подойдет для женщин, знающих себе цену.

14 Бежевый. Светлый оттенок бежевого с легким жёлтым подтоном уж точно приглянется поклонницам классического стиля в одежде. Ведь он как нельзя лучше демонстрирует элегантность и утонченный вкус своей обладательницы.

15 Пепельный. По мнению стилистов, сдержанная пепельная гамма символизирует стойкость и твердость. За счет этого пепельный цвет многие дизайнеры признали унисекс вариантом и использовали его, как в женских, так и в мужских коллекциях.

16 Белоснежный. Кристально-чистый белый цвет уже на протяжении нескольких лет не теряет свои позиции. Всё потому, что он зрительно преображает образ, делая его более нарядным. Кроме того, он обладает омолаживающим эффектом.

17 Модные принты Гуру фэшн-индустрии позаботились и о любительницах принтованной одежды, предложив им грядущим летом носить вещи, украшенные нижеприведенными орнаментами. Горох. Хаотичная “россыпь” гороха на одежде до сих пор не потеряла своей популярности. Поэтому, на последних показах дизайнеры представили изделия, украшенные чёрно-белым горохом, а также более красочные варианты красного, коричневого и зелёного цвета.

18 Тай-дай. Относительно новый принт, изюминка которого состоит в рисунках, создающих эффект размытых пятен от краски. Располагаться такие художества могут не только на футболках, но и на брюках, юбках, платьях и сарафанах.

19 Цветочный. Флористические орнаменты — это неизменный элемент каждого летнего сезона. Как и ранее, модными всё также остаются изделия, украшенные небольшими цветочными бутонами или веточками, так и буйной тропической растительностью.

20 Анималистичный. Ещё одним подиумным “долгожителем” является звериный окрас. Это могут быть вещи, декорированные змеиными или леопардовыми пятнышками, полосками зебры или тигра. В готовом образе анималистические орнаменты можно использовать в качестве одиночного акцента, так и составлять с ними целый монолук.