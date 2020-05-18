Лучшая обувь на лето 2020: модные тренды и новинки (Фото)

1 Популярные оттенки летней обуви В новом сезоне нас ждет настоящее буйство красок. В моде будут туфли и босоножки самых разнообразных цветов, украшенные интересными рисунками и узорами. Также не утратит свою популярность обувь классических белых, черных и бежевых оттенков. Мы составили для вас список наиболее актуальных цветов женской обуви на лето 2020: Зеленый. В будущем году этот оттенок будет занимать лидирующие позиции. Обувь зеленого цвета будет смотреться очень стильно и интересно в образе в том случае, если под нее подобрана правильная одежда. Одним из преимуществ туфель в этом цвете является то, что они точно привлекут к себе внимание. Изумрудный оттенок отлично подойдет молодым девушкам, а более зрелым женщинам лучше выбрать обувь с более темным подтоном.

2 Коричневый. Этот модный цвет прекрасно сочетается практически с любой одеждой. Коричневые туфли-лодочки или летние босоножки будут смотреться очень лаконично и стильно. Обувь этого оттенка сделает ваш образ спокойным, сдержанным и элегантным. Коричневые туфли можно смело использовать как для создания повседневных луков, так и более строгих офисных вариантов.

3 Розовый. Розовый оттенок обуви — это один из новых трендов летнего сезона 2020. Вы можете использовать туфли нежно-розового цвета для создания женственных и романтичных образов. Этот оттенок практически у всех ассоциируется с нежностью, изяществом и легкостью. Он хорошо комбинируется с одеждой различных цветов.

4 Синий. Это очень яркий и притягательный цвет, который обязательно сможет привлечь к себе внимание. Обувь в синих оттенках больше всего подходит для создания праздничных образов. Также с сандалиями или босоножками такого цвета можно делать интересные ансамбли в морской тематике, поэтому они станут отличным выбором для летнего отдыха на море. Туфли темно-синего оттенка можно одеть на вечеринку, а обувь в более спокойных тонах подойдет для повседневного использования. Также новинкой лета 2020 станут босоножки и туфли оранжевого цвета. В новом сезоне они будут невероятно популярны.

5 Актуальные модели На модных показах лета 2020 было представлено множество моделей стильной женской обуви, которая будет популярна в будущем году: Мэри Джейн. Эти туфли имеют отличительный элемент — тонкий ремешок на подъеме. Обувь такого дизайна в новом сезоне будет невероятно актуально среди представительниц прекрасного пола любых возрастов. Изначально эти туфли выпускались только на плоской подошве, но сейчас можно найти множество вариантов с каблуком. Обувь «Мэри Джейн» лучше всего сочетается с женственными платьями и юбками.

6 Лодочки. Классические туфли-лодочки за последние несколько лет очень полюбились многим модницам, и в 2020 году они также будут на пике популярности. В тренде будут туфли ярких оттенков, а также модели со змеиными, леопардовыми и другими животными принтами. Лодочки могут быть украшены жемчужными бусинами или стразами, такой вариант отлично подойдет для создания вечерних образов. Черные туфли-лодочки являются настоящей классикой, поэтому они обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки.

7 Вьетнамки. Их популярность начала зарождаться еще в 2019 году, а в новом сезоне она приобретет новые обороты. Эта обувь отлично подходит для теплого времени года. Она очень удобно сидит на ногах и не стесняет их. Особенностью вьетнамок является наличие перемычки между большим и указательным пальцем. Эта обувь отлично подойдет для создания пляжных образов. Она хорошо сочетается как с легкими летними платьями и юбками, так и с короткими шортами.

8 Босоножки на платформе. Эта обувь считается одной из наиболее популярных и востребованных в летнем сезоне. Она является универсальной и подходит для создания образов в стиле «кэжуал». Несмотря на свой массивный внешний вид, она отлично сочетается с легкими платьями. Особенно актуальны будут босоножки на сплошной и грубой платформе.

9 Обувь с оригинальным каблуком. Деформированный каблук — это самая модная тенденция летнего сезона 2020. На такой тренд смогут решиться только самые смелые и дерзкие модницы. Если в повседневном наряде подобная обувь будет смотреться неуместно, то для интересных и ярких вечерних образов она подойдет идеально. Туфли с оригинальным каблуком обязательно привлекут к себе внимание.

10 Обувь с завязками, шнурками и плетеными элементами. Мода на сандалии и туфли с тонкими ремешками появилась еще несколько лет назад, но этот тренд не собирается покидать модных олимп и в будущем году. Босоножки с различными завязками и переплетами из замши станут настоящей находкой для любой модницы. Они очень красиво сидят на ноге, а также выглядят невероятно дорого и стильно. Помимо этого, актуальной станет обувь на тонкой подошве с декором из различных плетеных элементов.

11 Мюли и сабо. Они имеют схожий дизайн — полностью закрытая передняя часть и отсутствие задника. Отличить их друг от друга можно только по платформе. Мюли имеют более тонкую подошву и подходят для различных вечерних и праздничных мероприятий. Сабо в свою очередь обладают широкой платформой и подходят для создания повседневных луков. Эту обувь можно носить как с платьями, так и с брюками различных фасонов. Главное достоинство сабо — это их удобство. Даже если вы весь день будете ходить в этой обуви, ваши ноги скорее всего не устанут.

12 Балетки с острым носом. Эта обувь без каблука считается очень практичной и универсальной. Она отлично подходит для создания строгих и деловых луков. Туфли с острым носом смогут подчеркнуть изящность и стройность женской ножки. Такие балетки могут быть выполнены из замши — одного из самых популярных материалов будущего года. Они часто декорируется различными завязками, шнуровкой и бантиками.

13 Туфли и босоножки с квадратным носом. Это самая модная летняя обувь для женщин в 2020 году. Тренд на туфли с квадратным носом вернулся к нам прямиком из 90-х. В новом сезоне дизайнеры очень много вдохновлялись модой тех времен. Особенно стильно выглядят модели на шпильке или толстом устойчивом каблуке. Такие туфли могут быть украшены стеклярусом и различными стразами. Также для повседневных образов подойдут балетки с квадратным носом, которые будут хорошо сочетаться с любой одеждой.