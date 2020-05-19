Мода 2020: новинки женских кроссовок (Фото)

Особенности моделей
Кроссовки на высокой подошве подходят для составления модного образа практически в любом стиле, за исключением вечернего. Они позволяют создать привлекательный аутфит и при этом сделать силуэт более красивым.
Дизайнеры и производители предложили женщинам большой простор для экспериментов, в тренде модели из различных материалов, с интересным декором, оригинальных расцветок. В новом сезоне популярностью будут пользоваться изделия из:
натуральной и искусственной кожи;
замши;
денима;
текстиля.
Для холодного времени года кроссовки утепляют мехом, а для пошива используют специальные морозоустойчивые материалы и технологии, позволяющие долгое время сохранять тепло.
Чтобы образ с массивными кроссовками был более женственным, отдайте предпочтение декорированным моделям, например, украшенным стразами, или принтованным изделиям. Выбирайте флористические или геометрические узоры, позволяющие разнообразить скучный однотонный образ и придать луку элегантности. Такая обувь будет отлично смотреться даже в тандеме с изящными платьями.
На пике популярности в новом сезоне будут модели, выполненные в серебряном или золотом цвете, а также с голограммным эффектом.
Девушкам с хрупким телосложением и очень худыми ногами следует с осторожностью отнестись к массивным кроссовкам, так как подобные модели могут зрительно утяжелить ноги, сделать образ непропорциональным.
Белые
Среди модных тенденций на 2020 год следует особо выделить кроссовки на платформе белого цвета. Подобные модели являются классикой. Они прекрасно сочетаются с одеждой любого кроя и цвета, дополняют образы в спортивном и кэжуал стилях.
Неоновые
Новинка последних сезонов – яркие неоновые цвета. Особенно популярны и востребованы они при создании модных кроссовок. Такие модели понравятся неординарным модницам, которые привыкли быть в центре внимания.
Из кожи
Самыми универсальными и практичными будут кроссовки, выполненные из натуральной кожи. Такие изделия идеально подходят для лета, а также станут отличным выбором для весны и осени. Благодаря большому ассортименту стильных моделей, модницы могут подобрать кроссовки из лаковой или матовой кожи.
Замшевые и бархатные
Такие модели выглядят очень оригинально и необычно, придавая образу дополнительной женственности и привлекательности. Тут отличным вариантом будут изделия не только привычного черного и серого цветов, но и кроссовки розового, бордового, бежевого и других стильных оттенков.
Из денима
Модные показы на 2020 год демонстрируют на подиумах большое количество изделий из денима. Это вполне объяснимо, ведь джинсовые изделия не только выглядят очень стильно, но и чрезвычайно практичны. Не обошла эта тенденция и кроссовки на высокой подошве. Ими можно дополнить любой повседневный аутфит. Особенно интересно выглядят джинсовые total look.
Сатиновые
Удобные и симпатичные модели из текстиля также придут по душе стильным модницам. Особенно интересно выглядят сатиновые изделия, они красиво переливаются в лучах солнца и идеально подойдут для создания модного образа не только с джинсами, но и юбками.
На зубчатой платформе
Массивная зубчатая платформа в новом сезоне будет на пике популярности. Непременно разнообразьте свой кэжуал образ подобной парой кроссовок, и вы окажетесь в центре внимания, а также станете той, кому будут стараться подражать остальные модницы.
На радужной платформе
Смелые и неординарные модницы могут поэкспериментировать и подобрать для себя привлекательные кроссовки с яркой полосатой подошвой. При этом расцветка подошвы может быть самой разной, начиная от классического чередования черного и белого, до яркой радужной палитры.
На ультравысокой платформе
Модели на очень высокой подошве – вариант для тех женщин, которые не желают отставать от передовых тенденций, выбирая только самое модное и креативное. В таких кроссовках подошва становится настоящим плацдармом для творчества, дизайнеры украшают ее стильными узорами, полосками, надписями.
Со скрытой платформой
Изделия со скрытой платформой – лучший вариант для создания стильного и женственного лука с использованием спортивной обуви. Такие кроссовки зрительно удлиняют ноги, делают походку элегантной, как будто модница обулась в туфли на каблуках.
Со стразами
Любительницам гламурных вещей непременно придутся по вкусу кроссовки, украшенные сверкающими камнями, пайетками и стразами. Чаще всего камушками декорируют носок, однако они могут располагаться в любой части изделия – на язычке, заднике, сбоку в виде рисунка.
С чем носить модные кроссовки на платформе в 2020 году?
Яркие и сдержанные, кожаные и атласные – кроссовки на платформе можно не задумываясь комбинировать с платьями, юбками, комбинезонами, джинсами и шортами, выполненными в соответствующей цветовой гамме. Главное, чтобы каждый из элементов стильного образа, гармонировал друг с другом.
С джинсами. Кроссовки отлично сочетаются с различными фасонами джинсов. Модели на высокой подошве можно смело комбинировать с прямыми и зауженными фасонами, по-молодежному выглядит тандем с рваными джинсами и моделями мом. При составлении летнего аутфита, дополните комплект стильной футболкой и топом, в холодное время года накиньте сверху кардиган или пальто. Стильная шляпка и ультрамодная сумочка станут прекрасным завершением модного лука.
С платьем. Грубые и массивные кроссовки прекрасно подчеркивают женственность и хрупкость элегантного платья. Предпочтение отдавайте моделям из легких шифоновых тканей со свободной юбкой, а также облегающим трикотажным изделиям. В холодное время года дополните лук стильной косухой.
С юбкой. Также как и с платьем, кроссовки на платформе прекрасно гармонируют с юбкой. Тут можно поэкспериментировать, например, создать лук полностью в спортивном стиле, соединив в одном образе топ, короткую трикотажную юбку и кроссовки. А можно составить романтический образ, используя модели на скрытой платформе, яркую юбку-солнце и трикотажный жакет в тон обуви.
С шортами. Кроссовки на высокой платформе прекрасно сочетаются с шортами. Летом можно подобрать короткие шортики из денима, дополнив образ стильной футболкой, топом или рубашкой. Интересно смотрится сочетание массивных светлых кроссовок с костюмом, состоящим из шорт-бермудов и жакета.
С брюками. Модные массивные кроссовки можно носить и с брюками. Предпочтение следует отдать зауженным укороченным моделям. Например, стильно будут выглядеть брюки бананы с завышенной талией на пояске.
С леггинсами. Этот тип спортивной обуви хорошо гармонирует с кожаными лосинами, позволяя создавать очень женственные и смелые образы.
В холодное время года обувь на высокой подошве носят с теми же юбками и платьями, только в комбинации с плотными колготками черного цвета. Спортивные укороченные куртки, дутые пальто и эко-шубы также будут отличным вариантом для составления модного аутфита со стильными кроссовками.