Мода 2020: новинки женских кроссовок (Фото)

1 Особенности моделей Кроссовки на высокой подошве подходят для составления модного образа практически в любом стиле, за исключением вечернего. Они позволяют создать привлекательный аутфит и при этом сделать силуэт более красивым. Дизайнеры и производители предложили женщинам большой простор для экспериментов, в тренде модели из различных материалов, с интересным декором, оригинальных расцветок. В новом сезоне популярностью будут пользоваться изделия из: натуральной и искусственной кожи; замши; денима; текстиля. Для холодного времени года кроссовки утепляют мехом, а для пошива используют специальные морозоустойчивые материалы и технологии, позволяющие долгое время сохранять тепло. Чтобы образ с массивными кроссовками был более женственным, отдайте предпочтение декорированным моделям, например, украшенным стразами, или принтованным изделиям. Выбирайте флористические или геометрические узоры, позволяющие разнообразить скучный однотонный образ и придать луку элегантности. Такая обувь будет отлично смотреться даже в тандеме с изящными платьями. На пике популярности в новом сезоне будут модели, выполненные в серебряном или золотом цвете, а также с голограммным эффектом. Девушкам с хрупким телосложением и очень худыми ногами следует с осторожностью отнестись к массивным кроссовкам, так как подобные модели могут зрительно утяжелить ноги, сделать образ непропорциональным.

2 Белые Среди модных тенденций на 2020 год следует особо выделить кроссовки на платформе белого цвета. Подобные модели являются классикой. Они прекрасно сочетаются с одеждой любого кроя и цвета, дополняют образы в спортивном и кэжуал стилях.

3 Неоновые Новинка последних сезонов – яркие неоновые цвета. Особенно популярны и востребованы они при создании модных кроссовок. Такие модели понравятся неординарным модницам, которые привыкли быть в центре внимания.

4 Из кожи Самыми универсальными и практичными будут кроссовки, выполненные из натуральной кожи. Такие изделия идеально подходят для лета, а также станут отличным выбором для весны и осени. Благодаря большому ассортименту стильных моделей, модницы могут подобрать кроссовки из лаковой или матовой кожи.

5 Замшевые и бархатные Такие модели выглядят очень оригинально и необычно, придавая образу дополнительной женственности и привлекательности. Тут отличным вариантом будут изделия не только привычного черного и серого цветов, но и кроссовки розового, бордового, бежевого и других стильных оттенков.

6 Из денима Модные показы на 2020 год демонстрируют на подиумах большое количество изделий из денима. Это вполне объяснимо, ведь джинсовые изделия не только выглядят очень стильно, но и чрезвычайно практичны. Не обошла эта тенденция и кроссовки на высокой подошве. Ими можно дополнить любой повседневный аутфит. Особенно интересно выглядят джинсовые total look.

7 Сатиновые Удобные и симпатичные модели из текстиля также придут по душе стильным модницам. Особенно интересно выглядят сатиновые изделия, они красиво переливаются в лучах солнца и идеально подойдут для создания модного образа не только с джинсами, но и юбками.

8 На зубчатой платформе Массивная зубчатая платформа в новом сезоне будет на пике популярности. Непременно разнообразьте свой кэжуал образ подобной парой кроссовок, и вы окажетесь в центре внимания, а также станете той, кому будут стараться подражать остальные модницы.

9 На радужной платформе Смелые и неординарные модницы могут поэкспериментировать и подобрать для себя привлекательные кроссовки с яркой полосатой подошвой. При этом расцветка подошвы может быть самой разной, начиная от классического чередования черного и белого, до яркой радужной палитры.

10 На ультравысокой платформе Модели на очень высокой подошве – вариант для тех женщин, которые не желают отставать от передовых тенденций, выбирая только самое модное и креативное. В таких кроссовках подошва становится настоящим плацдармом для творчества, дизайнеры украшают ее стильными узорами, полосками, надписями.

11 Со скрытой платформой Изделия со скрытой платформой – лучший вариант для создания стильного и женственного лука с использованием спортивной обуви. Такие кроссовки зрительно удлиняют ноги, делают походку элегантной, как будто модница обулась в туфли на каблуках.

12 Со стразами Любительницам гламурных вещей непременно придутся по вкусу кроссовки, украшенные сверкающими камнями, пайетками и стразами. Чаще всего камушками декорируют носок, однако они могут располагаться в любой части изделия – на язычке, заднике, сбоку в виде рисунка.