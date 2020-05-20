Стильные образы с блузками: фото модных сочетаний (Фото)

1 С кожаным низом Даже привычная блуза может приобрести новое звучание, если сочетать ее с трендовым кожаным низом. Любая модница вправе подобрать вариант по душе, будь то брюки, шорты или юбка. Мода 2020 сезона предлагает поддаваться искушению и комбинировать различные фактуры в одном образе. Стильная подсказка: плотная и грубая кожа наиболее выигрышно будет смотреться в дуэте с изящным и женственным верхом. Например, в таком стильном образе можно задействовать актуальную прозрачную блузу или модель с воланами или бантом у шеи.

2 С брюками со стрелками Брюки со стрелками – это универсальный низ, который легко подружится с любой моделью блузы в 2020 сезоне. Если вы составляете модный лук для работы, обратите внимание на фасоны рубашечного кроя, а также на варианты в трендовую полоску. Брюки со стрелками выглядят достаточно строго и лаконично, поэтому примут к себе в компанию и верх с активным декором. Это могут быть оборки, рюши, объемные банты, прозрачные вставки или объемные рукава. Если брюки однотонные, они выигрышно будут смотреться в дуэте с модным принтом. Например, в паре с брюками со стрелками вы можете носить блузку в горошек. В 2020 сезоне главенствующее положение принадлежит и шелковым блузам. Не можем не отметить, что такие модели также выигрышно смотрятся со строгими брюками. В зависимости от аксессуаров, данный тандем может создать рабочий, романтичный или вечерний сет.

3 С брючным костюмом Эта идея не претендует на звание новинки, скорее она занимает позицию незыблемой классики, всегда востребованной в кругу элегантных женщин. Но все же один горячий тренд коснулся традиционного сочетания – сейчас чрезвычайно модно подбирать блузу в тон костюма, создавая изысканный монохромный лук.

4 С завышенными брюками Если у вас встает вопрос, с чем комбинировать блузу любого модного фасона, вы всегда можете сделать ставку на заведомо выигрышный вариант – актуальные брюки с завышенной посадкой. Сам крой штанов не имеет принципиального значения и зависит от вкусов модницы – в ход может идти прямой фасон, клеш, палаццо, бананы или модели с защипами. Такой тандем подскажет, как интересно обыграть блузу с цветочным или любым другим принтом. Просто подберите однотонные брюки в один из оттенков рисунка, и готовьтесь собирать комплименты. Завышенная посадка брюк и заправленный верх предполагает наличие пояса или ремня – он может быть в цвет штанов или играть роль контрастного акцента.

5 С бермудами Стильной новинкой теплого сезона стали элегантные бермуды, которые легко можно подружить с различными моделями актуальных блузок. Такой союз определенно стоит взять на вооружение с приближением летнего сезона, если вы не только за практичные, но и за изящные аутфиты.

6 С джинсами В 2020 сезоне позволительно комбинировать с джинсами самые изящные и женственные модели верха. Например, с денимом можно смело носить блузку с кружевом, прозрачными вставками, изысканным принтом или с глубоким декольте. Лучший союзник для любого перечисленного верха – это базовые однотонные джинсы с прямым кроем и завышенной посадкой. Образ с неповторимым французским шиком легко создать, если соединить джинсы и блузу с мелким цветочным принтом из хлопка. В качестве идеального дополнения этого лука мы видим стильные и изящные мюли. Шелковые модели также особенно изящно смотрятся в компании с денимом. Причем, с расцветками блуз в таком образе можно экспериментировать бесконечно. Это могут быть не только базовые оттенки или представители сине-голубой палитры, но и самые яркие тона. Если в вашем арсенале имеются трендовые джинсы клеш и колоритная блуза с бантом, обязательно соедините их в рамках одного образа. Так вы придадите своему луку неповторимый шик стиля ретро.

7 С юбкой солнце Трудно не заметить девушку, которая составила лук из приталенной блузы, юбки солнце длины миди и изящной обуви на каблуках. Такой образ вне времени, ведь он обладает невероятным французским шармом, который всегда в почете у прекрасной половины человечества. Если же вы хотите добавить в этот лук нотку трендов, подбирайте блузу с ультрамодным фасоном на запах или с открытыми плечами.

8 С юбкой карандаш Казалось бы, что может быть прозаичней, чем сочетание юбки-карандаш с блузой. Но если учитывать неординарные дизайнерские предложения в 2020 сезоне, то даже такое базовое сочетание может приобрести интересный трендовый характер. Ориентируясь на базовый характер низа, стилисты советуют подбирать для него самые нетривиальные модели блузок.

9 С вязаной юбкой Вязаные юбки различных фасонов – это настоящий хит 2020 сезона! Такие модели прекрасны в паре с легкими блузами лаконичного дизайна. Многим модницам наверняка придутся по вкусу такие образы, составленные в изящной и освежающей светлой палитре.

10 С мини юбкой Кокетливые юбки длины мини лучше всего смотрятся в компании достаточно закрытого верха с длинными рукавами. Например, попаданием «в яблочко» будет выбор модели с акцентными плечами фонариками или буфами.

11 С сарафаном Если в вашем шкафу ждет своего звездного часа однотонная базовая блуза, можете представить ее в совершенно новом свете, составив комбинацию с сарафаном. К слову, в последнее время модницы успешно превращают в сарафаны любые платья с тонкими бретелями. Например, наскучивший фасон футляр может в таком луке сыграть совершенно неожиданную для себя роль.

12 Игры с цветом Сочетание однотонной и принтованной вещи – это универсальное правило, которое обладает огромным стилистическим потенциалом. Скажем, если у вас есть колоритная блузка в яркий принт, вы можете сколько угодно экспериментировать над выбором базового низа в тон одного из участников рисунка. Однотонные варианты верха, в свою очередь, отлично подружатся с юбками или брюками с активным мотивом.

13 В многослойном ансамбле Настоящей звездой стрит-стайла стали базовые однотонные блузы, которые так и хочется привлечь при составлении многослойного образа. Не стоит себя сдерживать – придумывайте самые смелые и оригинальные комбинации! Свежая идея многослойности для любительниц экспериментов – это союз однотонной блузы и кроп-топа. Самые уверенные в себе модницы могут при этом задействовать кожаные изделия – они сейчас на пике популярности!