Тренды лета 2020: Романтическая волна (Фото)

1 Силуэты Современная мода часто преподносит неожиданные сюрпризы вроде огромных кроссовок и преобладания кроя оверсайз. Но подобные тенденции были на пике так долго, что рядовые модницы всерьез затосковали по романтике и классической красоте. К счастью, мода 2020 сезона предлагает множество новинок, которые удовлетворят потребности девушек. Особенности романтического стиля стоит начинать познавать с характерных силуэтов – ведь это основа основ любой модной одежды. Если моднице хочется легкости и беззаботности, она может выстроить диалог с лаконичным бельевым стилем. Но наряду с таким направлением признаются актуальными свободные и сложносочиненные силуэты. Их главная фишка заключается в необычной драпировке, обилие воланов, оборок и креативных складок. В некоторых элементах романтического стиля в 2020 сезоне также можно заметить элементы корсетной конструкции.

2 Шелк Многие дизайнеры не стремятся приземлить романтический стиль до унылой повседневности. Напротив, они раскрывают всю его красоту и эстетичность с помощью изящных фактур. Так, можно отметить огромную популярность вещей из гладкого манящего шелка, который теперь можно успешно использовать в образах на каждый день, избавляя их от скуки и посредственности. В исполнении из шелка хороша вся одежда, которая указывает на женственность обладательницы. Поклонницы романтического стиля обычно делают ставку на шелковые блузы, топы и платья. Главный хит – это кремовые оттенки такой изысканной фактуры, но и подчеркнуто яркие расцветки тоже в тренде.

3 Длина миди и макси Истоки романтического стиля часто можно проследить в возвращении к эстетике прошлого. Даже новое актуальное воплощение вещей в большинстве случаев обладает невероятным обаянием стиля ретро. Учитывая эстетику этого направления, совсем неудивительно, что в модных коллекциях преобладает длина миди и макси. Платья и юбки в таком исполнении идут абсолютно любой моднице, вопрос лишь стоит в подборе обуви – невысоким девушкам рекомендуется воплощать тандем с высоким подъемом, а у высоких модниц нет никаких ограничений.

4 Плиссировка В модный романтический образ 2020 сезона весьма органично может вписаться плиссировка. Такая стильная фишка может располагаться на любой актуальной одежде – платье, юбке, блузе или даже брюках. Причем, модницы заметили, что плиссировка смотрится максимально изящно и женственно при условии сочетания с нежной пастельной или нюдовой расцветкой. В фаворитах непринужденные оттенки коралла, зеленого яблока и цветов сирени. Также она может раскрыть свою красоту в комбинации с модным принтом – цветами или горошком.

5 Кружево В коллекциях, посвященных романтическому стилю, на первый план вышло кружево в различных проявлениях. Многие дизайнеры предоставили право этой изысканной фактуре выступать в качестве акцентов, но иногда и дают ей сольную роль. Полностью кружевные топы, платья и юбки выбирают все больше модниц, и они используют подобные новинки по прямому назначению – в составлении многослойных ансамблей. Но не любое кружево, от которого веет романтикой, попадает в тренды 2020 сезона. Например, тонкий гипюр избежал такого звания. На первый план вышла плотная ткань с имитацией кружева, английская вышивка и фактура, воплощенная с помощью ручной вязки. Любопытно, что подавляющее большинство такой одежды в 2020 сезоне представлено преимущественно в белом цвете.

6 Пастельная палитра Ключевой цвет одежды, которую можно классифицировать к романтическому направлению, часто обладает нежным пастельным оттенком. Причем, градация расцветки в 2020 сезоне достаточно широкая – в тренде и практически выбеленные, и достаточно сочные тона. Раскрываем во всей красе самую актуальную палитру, которая наверняка найдет отклик у многих читательниц. Итак, внимания в 2020 году заслуживают небесно-голубые, розовые, лавандовые, фисташковые, лимонные, сиреневые и жемчужные тона. Согласитесь, такие модные цвета как нельзя лучше передают романтический настрой модницы.

7 Цветы Создать романтический образ легко, если вы делаете ставку на восхитительный цветочный принт. Этот мотив прекрасен в любом воплощении – и в нежных акварельных рисунках, и вышивке, и контрастных розах на темном фоне. В 2020 сезоне дизайнеры предлагают свободу выбора модницам при поисках своего фаворита. Это значит, что при подборе цветочного принта каждая девушка может придерживаться индивидуальных предпочтений и особенностей фигуры. Так, при корпулентных параметрах рекомендуется отдать предпочтение средним и не слишком контрастным цветам – идеально подойдут акварельные разводы.

8 Горох Трудно представить более романтичный и кокетливый принт, нежели горошек. Для многих читательниц наверняка будет отличной новостью тот факт, что этот мотив неизменно на пике популярности в 2020 сезоне. За этот год мы увидим горошек в самых разных расцветках и габаритах, и далеко не только в платьях – обещают быть востребованными и юбки, брюки, топы и костюмы с такой очаровательной расцветкой.

9 Прозрачность Романтический стиль в одежде характеризуется также обилием прозрачных фактур в самых разнообразных проявлениях. Скромницы в 2020 сезоне могут решиться на пышное платье или юбку, в которой за складками скрывается чувственность фактуры. Также вне конкуренции женственные блузки из органзы, и однослойные прозрачные брюки или юбки, которые невероятно интересно обыгрывать в многослойных ансамблях.

10 Оборки Наличие воланов и оборок превратилось в ключевой тренд 2020 сезона. Подобные детали ответственные не только за романтическое настроение образа, но и за креативный и модный силуэт любой одежды. Самое интересное – это многообразие вариантов одежды с подобным декором. Изысканные рюши или воланы скромно могут присутствовать в виде подола, украшать асимметричный вырез, или представлять собой несколько пышных ярусов.

11 Открытые плечи Многие мужчины уверены, что хрупкие плечи и изящные ключицы – это одни из самых привлекательных частей женского тела. Так почему бы их не подчеркнуть модной и невероятно красивой одеждой? Прекрасной идеей будет фасон с открытыми плечами, который также является неизменным олицетворением романтического стиля.

12 Рукава буфы Рукавам в романтическом стиле отводится буквально базовое значение, ведь именно они помогают создавать в любой одежде узнаваемые силуэты данного направления. В 2020 сезоне внимание модниц в основном сосредоточено вокруг пышных и гипертрофированных рукавов, а также знакомых всем фонариков. Подобные акценты совершенно по-разному смотрятся на блузах и платьях длины мини и миди. Разнообразие вносят и расцветки – такие изделия представлены в пастельных и ярких тонах, а также с участием модных принтов. Практичность – это, откровенно говоря, не самая сильная сторона такого силуэта. Но если вам удастся подобрать такой крой, который не только впечатляет зрелищностью, но и радует комфортом, то это будет двойной удачей. Надо брать!