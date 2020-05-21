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Тренды лета 2020: Романтическая волна (Фото)

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Тренды лета 2020: Романтическая волна (Фото)
00:32 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info

Новости шоу бизнеса:Романтический стиль в одежде 2020 сезона приобретает новые и неожиданные вариации.

  • 1

    Силуэты

    Современная мода часто преподносит неожиданные сюрпризы вроде огромных кроссовок и преобладания кроя оверсайз. Но подобные тенденции были на пике так долго, что рядовые модницы всерьез затосковали по романтике и классической красоте. К счастью, мода 2020 сезона предлагает множество новинок, которые удовлетворят потребности девушек.

    Особенности романтического стиля стоит начинать познавать с характерных силуэтов – ведь это основа основ любой модной одежды. Если моднице хочется легкости и беззаботности, она может выстроить диалог с лаконичным бельевым стилем. Но наряду с таким направлением признаются актуальными свободные и сложносочиненные силуэты. Их главная фишка заключается в необычной драпировке, обилие воланов, оборок и креативных складок.

    В некоторых элементах романтического стиля в 2020 сезоне также можно заметить элементы корсетной конструкции.

  • 2

    Шелк

    Многие дизайнеры не стремятся приземлить романтический стиль до унылой повседневности. Напротив, они раскрывают всю его красоту и эстетичность с помощью изящных фактур. Так, можно отметить огромную популярность вещей из гладкого манящего шелка, который теперь можно успешно использовать в образах на каждый день, избавляя их от скуки и посредственности.

    В исполнении из шелка хороша вся одежда, которая указывает на женственность обладательницы. Поклонницы романтического стиля обычно делают ставку на шелковые блузы, топы и платья. Главный хит – это кремовые оттенки такой изысканной фактуры, но и подчеркнуто яркие расцветки тоже в тренде.

  • 3

    Длина миди и макси

    Истоки романтического стиля часто можно проследить в возвращении к эстетике прошлого. Даже новое актуальное воплощение вещей в большинстве случаев обладает невероятным обаянием стиля ретро.

    Учитывая эстетику этого направления, совсем неудивительно, что в модных коллекциях преобладает длина миди и макси. Платья и юбки в таком исполнении идут абсолютно любой моднице, вопрос лишь стоит в подборе обуви – невысоким девушкам рекомендуется воплощать тандем с высоким подъемом, а у высоких модниц нет никаких ограничений.

  • 4

    Плиссировка

    В модный романтический образ 2020 сезона весьма органично может вписаться плиссировка. Такая стильная фишка может располагаться на любой актуальной одежде – платье, юбке, блузе или даже брюках. Причем, модницы заметили, что плиссировка смотрится максимально изящно и женственно при условии сочетания с нежной пастельной или нюдовой расцветкой. В фаворитах непринужденные оттенки коралла, зеленого яблока и цветов сирени. Также она может раскрыть свою красоту в комбинации с модным принтом – цветами или горошком.

  • 5

    Кружево

    В коллекциях, посвященных романтическому стилю, на первый план вышло кружево в различных проявлениях. Многие дизайнеры предоставили право этой изысканной фактуре выступать в качестве акцентов, но иногда и дают ей сольную роль. Полностью кружевные топы, платья и юбки выбирают все больше модниц, и они используют подобные новинки по прямому назначению – в составлении многослойных ансамблей.

    Но не любое кружево, от которого веет романтикой, попадает в тренды 2020 сезона. Например, тонкий гипюр избежал такого звания. На первый план вышла плотная ткань с имитацией кружева, английская вышивка и фактура, воплощенная с помощью ручной вязки. Любопытно, что подавляющее большинство такой одежды в 2020 сезоне представлено преимущественно в белом цвете.

  • 6

    Пастельная палитра

    Ключевой цвет одежды, которую можно классифицировать к романтическому направлению, часто обладает нежным пастельным оттенком. Причем, градация расцветки в 2020 сезоне достаточно широкая – в тренде и практически выбеленные, и достаточно сочные тона. Раскрываем во всей красе самую актуальную палитру, которая наверняка найдет отклик у многих читательниц. Итак, внимания в 2020 году заслуживают небесно-голубые, розовые, лавандовые, фисташковые, лимонные, сиреневые и жемчужные тона. Согласитесь, такие модные цвета как нельзя лучше передают романтический настрой модницы.

  • 7

    Цветы

    Создать романтический образ легко, если вы делаете ставку на восхитительный цветочный принт. Этот мотив прекрасен в любом воплощении – и в нежных акварельных рисунках, и вышивке, и контрастных розах на темном фоне. В 2020 сезоне дизайнеры предлагают свободу выбора модницам при поисках своего фаворита. Это значит, что при подборе цветочного принта каждая девушка может придерживаться индивидуальных предпочтений и особенностей фигуры. Так, при корпулентных параметрах рекомендуется отдать предпочтение средним и не слишком контрастным цветам – идеально подойдут акварельные разводы.

  • 8

    Горох

    Трудно представить более романтичный и кокетливый принт, нежели горошек. Для многих читательниц наверняка будет отличной новостью тот факт, что этот мотив неизменно на пике популярности в 2020 сезоне. За этот год мы увидим горошек в самых разных расцветках и габаритах, и далеко не только в платьях – обещают быть востребованными и юбки, брюки, топы и костюмы с такой очаровательной расцветкой.

  • 9

    Прозрачность

    Романтический стиль в одежде характеризуется также обилием прозрачных фактур в самых разнообразных проявлениях. Скромницы в 2020 сезоне могут решиться на пышное платье или юбку, в которой за складками скрывается чувственность фактуры. Также вне конкуренции женственные блузки из органзы, и однослойные прозрачные брюки или юбки, которые невероятно интересно обыгрывать в многослойных ансамблях.

  • 10

    Оборки

    Наличие воланов и оборок превратилось в ключевой тренд 2020 сезона. Подобные детали ответственные не только за романтическое настроение образа, но и за креативный и модный силуэт любой одежды. Самое интересное – это многообразие вариантов одежды с подобным декором. Изысканные рюши или воланы скромно могут присутствовать в виде подола, украшать асимметричный вырез, или представлять собой несколько пышных ярусов.

  • 11

    Открытые плечи

    Многие мужчины уверены, что хрупкие плечи и изящные ключицы – это одни из самых привлекательных частей женского тела. Так почему бы их не подчеркнуть модной и невероятно красивой одеждой? Прекрасной идеей будет фасон с открытыми плечами, который также является неизменным олицетворением романтического стиля.

  • 12

    Рукава буфы

    Рукавам в романтическом стиле отводится буквально базовое значение, ведь именно они помогают создавать в любой одежде узнаваемые силуэты данного направления. В 2020 сезоне внимание модниц в основном сосредоточено вокруг пышных и гипертрофированных рукавов, а также знакомых всем фонариков. Подобные акценты совершенно по-разному смотрятся на блузах и платьях длины мини и миди. Разнообразие вносят и расцветки – такие изделия представлены в пастельных и ярких тонах, а также с участием модных принтов.

    Практичность – это, откровенно говоря, не самая сильная сторона такого силуэта. Но если вам удастся подобрать такой крой, который не только впечатляет зрелищностью, но и радует комфортом, то это будет двойной удачей. Надо брать!

  • 13

    Детали

    При формировании романтического стиля в образе, отдельная роль отводится деталям как в нашей фото-подборке. Порой такие акценты с огромным потенциалом и создают нужное настроение в аутфите.

    В 2020 сезоне можно достичь нужного впечатления с помощью кокетливого воротника. В актуальных коллекциях можно было отметить миниатюрные элементы, воротники-воланы, а также вариации с бантами или всевозможными завязками. Возможно, вас покорит универсальность съемного аксессуара – его можно добавлять в любой лук, если ему требуется придать романтического шарма.

    Стильной новинкой 2020 сезона стали ленты в любых своих проявлениях. Дизайнеры любят использовать эти элементы в качестве бретелек, пояса, банта у шеи или же создавать эстетичные украшения для волос с лентами.

    В 2020 сезоне никто не отменял и женственной бижутерии. Если вам по вкусу такое направление, то можете обратить внимание на актуальность жемчуга, цветов и золотых тонких цепочек, используемых по принципу многослойности.

    Вот вы и познакомились с основными атрибутами романтического стиля в одежде 2020 года. Подобные новинки обладают невероятной вдохновляющей силой – после знакомства с ними хочется выглядеть особенно женственной и изящной. Так скорее воплощайте же свои идеи на практике!

    Брючный костюм однотонной расцветки – самое стильное приобретение последних сезонов. Свободный крой мастерски скрывает лишние сантиметры, а цветовая вертикаль удлиняет силуэт. Современные бизнес-леди объявили такой комплект вещью №1 в деловом гардеробе и носят его даже с кроссовками.

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