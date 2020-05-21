Как одеться полной женщине с большим животом в 2020 (Фото)

1 Сила вертикали Многие полные дамы наслышаны о том, что вертикальный принт делает фигуру визуально худее. К их счастью, подобная расцветка не только выгодно вытягивает силуэт, но и считается модным решением в 2020 сезоне. С таким выигрышным принтом представлены модные платья, брюки, блузы, рубашки и даже верхняя одежда. Но не только расцветка изделия обладает такой волшебной силой. В дизайне модной одежды могут быть представлены и другие элементы с нужным вертикальным направлением. Например, это могут быть драпировки, разрезы, контрастные швы, молнии или пуговицы. Любые из перечисленных элементов будут обладать самым положительным действием на полные параметры.

2 Стиль бохо Модные тенденции 2020 сезона весьма неравнодушны к направлению бохо. Многие полные женщины могут позаимствовать для себя из этого стиля элементы, которые позволят им в выгодном свете представить свою фигуру. Так, отличным выбором будет натуральная плотная фактура, свободный крой, а также декоративные элементы в виде отвлекающего маневра от недостатков – кисточки, бахрома, вышивка и кружево.

3 Стиль сафари Для полных модниц невероятно актуален и стиль сафари с характерными для него приглушенными расцветками, плотными тканями, свободными фасонами и ремнями. Единственное, от чего стоит отказаться, так это от накладных карманов, которые визуально прибавляют объема фигуре.

4 Асимметрия Выступающий животик – это совсем не проблема, если у девушки есть достоинства, на которые можно перевести внимание. А они непременно имеются у каждой дамы. Хрупкие плечи, красивое декольте, стройные щиколотки, изящные запястья – вы непременно найдете, на чем создать акцент в своем образе. Предлагаем рассмотреть, как этот совет может проявлять себя на практике. У девушки на фото красивые ноги, и она правильно предпочла юбку с асимметричным подолом, чтобы привлечь внимание к своей сильной стороне. Тут выгодно сработал и вертикальный принт, который эффективно стройнит силуэт. Если правильно сочетать подобную модель, то можно создать весьма стильный образ. Модной задумкой будет комбинация с футболкой, завязанной узлом на талии выше проблемной области. Такой нехитрый прием отвлечет внимание от недостатков и скорректирует женственный силуэт. Еще один отличный бонус – стильные комбинации с базовыми светлыми футболками прекрасно молодят внешность.

5 Завышенная посадка Завышенная линия талии – это не только горячий тренд 2020 сезона, но и эффективный способ скрыть выступающий животик. Стилисты упоминают данный фасон платьев в первую очередь, когда отвечают на вопрос, как одеться полной женщине с большим животом стильно летом 2020 года. Приветствуется и базовая модель с расклешенной юбкой, и универсальное платье в крое рубашки. Подобным удачным кроем могут также обладать юбки, брюки и джинсы. Комбинезоны насыщенной расцветки или с вертикальным принтом – еще одно заведомо удачное приобретение для 2020 сезона. Критерии удачного выбора все те же – достаточная плотность фактуры для маскировки неровностей, V-образный вырез и завышенная линия талии. Свободные комбинезоны – это еще один несомненный фаворит у полных девушек.

6 Монохром Некоторые стилистические приемы завоевывают такую популярность у женщин, что сохраняют это лидерское положение на протяжении многих лет. Яркий пример такого явления – это монохромный аутфит, выдержанный в единой палитре. Такой трюк особенно востребован у полных дам – они-то точно знают, что монохром не только выглядит эффектно и стильно, но и замечательно стройнит фигуру. Самый простой способ воплотить монохромный образ на практике – это надеть актуальный в 2020 сезоне брючный костюм. Но можно пойти и более увлекательным путем – подобрать разные по фактуре верх и низ в единой расцветке.

7 Разрезы Среди актуальных тенденций 2020 сезона для модниц plus-size можно выделить и разрезы. Подобные элементы, так же, как и все вертикали, визуально стройнят фигуру. Их стоит взять на вооружение в первую очередь тем женщинам, у которых красивые ноги. Перейдем к конкретным примерам. Даме с обозначенной фигурой можно пополнить свой гардероб завышенной юбкой-карандаш с кокетливыми разрезами. Летом в жару прекрасным решением будет платье с завышенной талией, свободной юбкой и вертикальным рядом пуговиц на ней, которые позволят регулировать разрез до желаемой длины.

8 Запах Мода 2020 сезона также предлагает взять на заметку одежду с V-образным вырезом. Такой, казалось бы, незначительный элемент, на самом деле имеет большое влияние на восприятие фигуры. Именно он визуально вытягивает фигуру и создает акцент на области декольте (а значит, мастерски отвлекает внимание от животика). Нужным V-образным вырезом обладают и актуальные в 2020 сезоне блузы, и платья на запах. Подобный фасон может похвастаться и стильным кроем, который за счет расширения в нижней части и акцента на талии отлично маскирует проблемную область. С такими новинками очень просто создать стильный образ на любой случай, ведь они выигрышно сочетаются с любой обувью и аксессуарами. Обращаем ваше внимание на то, почему V-образный вырез считается оптимальным решением при полной фигуре. Дело в том, что круглая форма визуально делает шею короче и шире, а лодочка расширяет плечи. Квадратный вырез в свою очередь может визуально утяжелять верх, поэтому он допустим только в модели «принцесса».

9 Жилет Стилисты настоятельно рекомендуют женщинам с выступающим животом обзавестись однотонным жилетом из плотной фактуры. Причем, такой завершающий слой лучше носить в расстегнутом виде для эффекта стройности и маскировки складок по бокам.

10 Ткань Для того чтобы полной женщине с большим животом стильно одеться весной 2020, нужно придирчиво относиться к фактуре подбираемой одежды. Очевидно, что плотная ткань отлично поддерживает фигуру и маскирует ее неровности. Но легкие, хлипкие и обтягивающие ткани не могут похвастаться таким действием – напротив, они только подчеркивают недостатки. Однако легкий шифон все же имеет право на существование, но только в свободном крое.

11 Палитра Самый модный цвет 2020 сезона – классический синий. Его можно смело брать за основу гардероба благодаря отменной универсальности и способности маскировать недостатки фигуры. Отличными корректирующими свойствами обладают и другие насыщенные матовые тона – бордовые, шоколадные, изумрудные, черные, баклажановые и темно-серые. Женщины старше 40 лет могли слышать, что им не идут темные расцветки. Но у стилистов есть одна хитрость, как это исправить – нужно лишь уравновесить модный лук светлыми акцентами в портретной зоне. От ярких расцветок тоже не стоит отказываться – при удачном выборе фасона они смогут поднять вам настроение и создать стильный и небанальный аутфит.