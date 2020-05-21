Как одеться полной женщине с большим животом в 2020 (Фото)

Сила вертикали
Многие полные дамы наслышаны о том, что вертикальный принт делает фигуру визуально худее. К их счастью, подобная расцветка не только выгодно вытягивает силуэт, но и считается модным решением в 2020 сезоне. С таким выигрышным принтом представлены модные платья, брюки, блузы, рубашки и даже верхняя одежда.
Но не только расцветка изделия обладает такой волшебной силой. В дизайне модной одежды могут быть представлены и другие элементы с нужным вертикальным направлением. Например, это могут быть драпировки, разрезы, контрастные швы, молнии или пуговицы. Любые из перечисленных элементов будут обладать самым положительным действием на полные параметры.
Стиль бохо
Модные тенденции 2020 сезона весьма неравнодушны к направлению бохо. Многие полные женщины могут позаимствовать для себя из этого стиля элементы, которые позволят им в выгодном свете представить свою фигуру. Так, отличным выбором будет натуральная плотная фактура, свободный крой, а также декоративные элементы в виде отвлекающего маневра от недостатков – кисточки, бахрома, вышивка и кружево.
Стиль сафари
Для полных модниц невероятно актуален и стиль сафари с характерными для него приглушенными расцветками, плотными тканями, свободными фасонами и ремнями. Единственное, от чего стоит отказаться, так это от накладных карманов, которые визуально прибавляют объема фигуре.
Асимметрия
Выступающий животик – это совсем не проблема, если у девушки есть достоинства, на которые можно перевести внимание. А они непременно имеются у каждой дамы. Хрупкие плечи, красивое декольте, стройные щиколотки, изящные запястья – вы непременно найдете, на чем создать акцент в своем образе.
Предлагаем рассмотреть, как этот совет может проявлять себя на практике. У девушки на фото красивые ноги, и она правильно предпочла юбку с асимметричным подолом, чтобы привлечь внимание к своей сильной стороне. Тут выгодно сработал и вертикальный принт, который эффективно стройнит силуэт.
Если правильно сочетать подобную модель, то можно создать весьма стильный образ. Модной задумкой будет комбинация с футболкой, завязанной узлом на талии выше проблемной области. Такой нехитрый прием отвлечет внимание от недостатков и скорректирует женственный силуэт. Еще один отличный бонус – стильные комбинации с базовыми светлыми футболками прекрасно молодят внешность.
Завышенная посадка
Завышенная линия талии – это не только горячий тренд 2020 сезона, но и эффективный способ скрыть выступающий животик. Стилисты упоминают данный фасон платьев в первую очередь, когда отвечают на вопрос, как одеться полной женщине с большим животом стильно летом 2020 года. Приветствуется и базовая модель с расклешенной юбкой, и универсальное платье в крое рубашки.
Подобным удачным кроем могут также обладать юбки, брюки и джинсы.
Комбинезоны насыщенной расцветки или с вертикальным принтом – еще одно заведомо удачное приобретение для 2020 сезона. Критерии удачного выбора все те же – достаточная плотность фактуры для маскировки неровностей, V-образный вырез и завышенная линия талии.
Свободные комбинезоны – это еще один несомненный фаворит у полных девушек.
Монохром
Некоторые стилистические приемы завоевывают такую популярность у женщин, что сохраняют это лидерское положение на протяжении многих лет. Яркий пример такого явления – это монохромный аутфит, выдержанный в единой палитре. Такой трюк особенно востребован у полных дам – они-то точно знают, что монохром не только выглядит эффектно и стильно, но и замечательно стройнит фигуру.
Самый простой способ воплотить монохромный образ на практике – это надеть актуальный в 2020 сезоне брючный костюм. Но можно пойти и более увлекательным путем – подобрать разные по фактуре верх и низ в единой расцветке.
Разрезы
Среди актуальных тенденций 2020 сезона для модниц plus-size можно выделить и разрезы. Подобные элементы, так же, как и все вертикали, визуально стройнят фигуру. Их стоит взять на вооружение в первую очередь тем женщинам, у которых красивые ноги.
Перейдем к конкретным примерам. Даме с обозначенной фигурой можно пополнить свой гардероб завышенной юбкой-карандаш с кокетливыми разрезами. Летом в жару прекрасным решением будет платье с завышенной талией, свободной юбкой и вертикальным рядом пуговиц на ней, которые позволят регулировать разрез до желаемой длины.
Запах
Мода 2020 сезона также предлагает взять на заметку одежду с V-образным вырезом. Такой, казалось бы, незначительный элемент, на самом деле имеет большое влияние на восприятие фигуры. Именно он визуально вытягивает фигуру и создает акцент на области декольте (а значит, мастерски отвлекает внимание от животика).
Нужным V-образным вырезом обладают и актуальные в 2020 сезоне блузы, и платья на запах. Подобный фасон может похвастаться и стильным кроем, который за счет расширения в нижней части и акцента на талии отлично маскирует проблемную область. С такими новинками очень просто создать стильный образ на любой случай, ведь они выигрышно сочетаются с любой обувью и аксессуарами.
Обращаем ваше внимание на то, почему V-образный вырез считается оптимальным решением при полной фигуре. Дело в том, что круглая форма визуально делает шею короче и шире, а лодочка расширяет плечи. Квадратный вырез в свою очередь может визуально утяжелять верх, поэтому он допустим только в модели «принцесса».
Жилет
Стилисты настоятельно рекомендуют женщинам с выступающим животом обзавестись однотонным жилетом из плотной фактуры. Причем, такой завершающий слой лучше носить в расстегнутом виде для эффекта стройности и маскировки складок по бокам.
Ткань
Для того чтобы полной женщине с большим животом стильно одеться весной 2020, нужно придирчиво относиться к фактуре подбираемой одежды. Очевидно, что плотная ткань отлично поддерживает фигуру и маскирует ее неровности. Но легкие, хлипкие и обтягивающие ткани не могут похвастаться таким действием – напротив, они только подчеркивают недостатки. Однако легкий шифон все же имеет право на существование, но только в свободном крое.
Палитра
Самый модный цвет 2020 сезона – классический синий. Его можно смело брать за основу гардероба благодаря отменной универсальности и способности маскировать недостатки фигуры. Отличными корректирующими свойствами обладают и другие насыщенные матовые тона – бордовые, шоколадные, изумрудные, черные, баклажановые и темно-серые.
Женщины старше 40 лет могли слышать, что им не идут темные расцветки. Но у стилистов есть одна хитрость, как это исправить – нужно лишь уравновесить модный лук светлыми акцентами в портретной зоне.
От ярких расцветок тоже не стоит отказываться – при удачном выборе фасона они смогут поднять вам настроение и создать стильный и небанальный аутфит.
Еще несколько секретов
Если женщина недооценивает силу корректирующего белья, она просто не пробовала подобрать для себя оптимальную модель. Такая палочка-выручалочка выгодно подтягивает фигуру и бока, и даже формирует у живота привычку держать форму.
При выборе длины платьев и юбок следует придерживаться остромодной отметки миди. Стилисты отмечают, что женщина выглядит стройнее, если ее колени прикрыты одеждой.
В холодном сезоне стоит иметь в своем арсенале пончо и палантины со строгими четкими линиями – они позволяют успешно скрывать недостатки фигуры. Важно лишь подбирать не бесформенные и мешковатые аксессуары – такие детали будут работать не в вашу пользу и только добавят объема.
Обязательно стоит завершать образы аксессуарами. Для модниц с пышными параметрами не рекомендованы миниатюрные детали – они попросту потеряются на их фоне. Зато серьги-кольца и висящие модели, массивные браслеты, средние цепи и ремни, броши и кулоны стоит взять на заметку. При выборе сумки лучше придерживаться моды на четкие геометрические формы и средние габариты.
При этом не стоит перегружать лук большим количеством аксессуаров и одежды – эта ошибка только прибавит массивности фигуре.
Данная фото-подборка наглядно продемонстрировала, как одеться полной женщине с большим животом стильно в 2020 сезоне. Важно не стесняться своих форм и полюбить себя. Но если все же есть желание подкорректировать фигуру, то актуальные тенденции всегда вам в этом помогут.Пора развеять миф о стройнящих свойствах вертикальных полосок. Оказывается, зрительно делает фигуру уже и выше одна вертикаль (например, молния), а множество полос часто оптически расширяют силуэт.