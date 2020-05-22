Женские прически 2020: модные варианты на каждый день (Фото)

1 Низкий пучок с платком Затянутый и идеально ровный пучок - это признак безвкусицы. Сегодня очень популярен пучок, сделанный на скорую руку. На первый взгляд может показаться, что прическа выглядит не ухоженной, но стилисты уверены - естественный образ делает женщину еще более привлекательной. При желании украсить пучок, стоит добавить в него модный платок, который станет элегантной деталью для всей прически.

2 Длинные волнистые волосы Легкие локоны - это тренд моды. Длинные волнистые волосы - очень женственный и притягательный образ самой нежной и романтичной девушки.

3 Высокий пучок Такая прическа - идеальный вариант для рабочих будней. При этом также стоит отказаться от идеально собранных волос. Пусть прическа выглядит немного хаотичной, это прибавит образу роскоши и элегантности.

4 Низкий хвост Еще одна простая, но невероятно стильная прическа - низкий хвост. Прическа подойдет для офиса, официальных встреч или похода в ресторан.

5 Высокий хвост Высокий хвост подчеркнет изящную шею и откроет большую часть лица. Обязательно выпустите две пряди возле лица, такой способ сделает лицо немного уже и тем самым сделает акцент на уточненные черты.