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Женские прически 2020: модные варианты на каждый день (Фото)

Смотрите фото (7)
Женские прически 2020: модные варианты на каждый день (Фото)
02:13 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:6 простых ежедневных причесок, которые разнообразят ваши серые будни!

  • 1

    Низкий пучок с платком

    Затянутый и идеально ровный пучок - это признак безвкусицы. Сегодня очень популярен пучок, сделанный на скорую руку. На первый взгляд может показаться, что прическа выглядит не ухоженной, но стилисты уверены - естественный образ делает женщину еще более привлекательной. При желании украсить пучок, стоит добавить в него модный платок, который станет элегантной деталью для всей прически.

  • 2

    Длинные волнистые волосы

    Легкие локоны - это тренд моды. Длинные волнистые волосы - очень женственный и притягательный образ самой нежной и романтичной девушки.

  • 3

    Высокий пучок

    Такая прическа - идеальный вариант для рабочих будней. При этом также стоит отказаться от идеально собранных волос. Пусть прическа выглядит немного хаотичной, это прибавит образу роскоши и элегантности.

  • 4

    Низкий хвост

    Еще одна простая, но невероятно стильная прическа - низкий хвост. Прическа подойдет для офиса, официальных встреч или похода в ресторан.

  • 5

    Высокий хвост

    Высокий хвост подчеркнет изящную шею и откроет большую часть лица. Обязательно выпустите две пряди возле лица, такой способ сделает лицо немного уже и тем самым сделает акцент на уточненные черты.

  • 6

    Волнистый хвост

    Для модного образа необходимо делать каждодневную укладку. Необязательно тратить по несколько часов возле зеркала, ведь есть прекрасная альтернатива в виде простых, но стильных причесок.

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

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Волосы, Стиль, Дизайн, Модные прически, Женские прически, Красивые волосы, Стильные Прически, Мода 2020, Прически 2020, Стрижки 2020.
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