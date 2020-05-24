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Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей на квадратную форму (Фото)

Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей на квадратную форму (Фото)
13:50 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Привлекательность женских ручек определяется не только дизайном маникюра, но и формой ноготков.

  • 1

    В 2020 году наиболее актуальной будет квадратная форма. Но речь идет преимущественно о закругленных углах, благодаря чему ноготки выглядят более нежными.

  • 2

    Знаменитый френч всегда вне всех актуальных тенденций. Его можно делать в любое время года и для любого случая. Поэтому не удивительно, что невесты предпочитают для свадьбы именно этот вариант.

  • 3

    К тому же, он хорошо сочетается с каждым видом декор и дизайна. Что в свою очередь, позволяет реализовать абсолютно любую задумку.

  • 4

    Несмотря на такую популярность классики, на квадратных ногтях маникюр часто дополняют рисунком. Это может быть цветочный принт, геометрия, бабочки, пейзажи и многое другое.

  • 5

    Несмотря на то, что однотонное покрытие выглядит красиво, все чаще девушки стремятся дополнить его рисунком.

  • 6

    В зависимости от выбранного варианта, ноготки смотрятся совершенно по-разному. Поэтому прежде, чем определиться с дизайном, предлагаем изучить актуальные тренды в мире нейл-арта.

  • 7

    Тонкие линии, точки и геометрические фигуры на ноготках всегда смотрятся стильно. Казалось бы, такие простые детали, но именно с их помощью нейл-мастера могут создать бесчисленное количество видов дизайна.

  • 8

    Все зависит от того, как много их использовать. Также не малую роль играет выбранный оттенок для основного покрытия. Для рабочих будней лучше сделать нейтральный маникюр в нюдовых или пастельных тонах.

  • 9

    На вечернее мероприятие больше подойдет темный дизайн с дополнительным декором. К примеру, изумрудного, коричневого, синего, серого или черного цвета.

  • 10

    Что касается минимализма, то он считается одним из наиболее актуальных видов оформления ногтей в 2020 году.

  • 11

    Небольшие, порой практически незаметные детали зачастую украшают светлый маникюр. Он по праву назван универсальным, поскольку сочетается практически с любым образом.

  • 12

    Уже несколько лет остается актуальной имитация натурального камня на ногтевой пластине. Небольшие, тонкие линии преимущественно наносят на покрытие белого или черного цвета.

  • 13

    Однако все чаще для этого используются альтернативные решения в виде серого, розового, синего и голубого оттенка. Смотрится такой маникюр не менее привлекательно. Особенно если дополнить его небольшим количеством блесток или фольгированными деталями.

  • 14

    Среди многих актуальных дизайнов 2020 года есть и довольно простые, но от этого не менее интересные абстрактные рисунки. Они выглядят красиво, стильно и уж точно не банально. К тому же, каждый новый рисунок получается неповторимым и уникальным.

  • 15

    Настоящим хитом 2020 года стал дизайн в виде небольших точек на ноготках. Визуально он напоминает оформление «перепелиных яиц». Также у многих он ассоциируется с брызгами красок.

  • 16

    В любом случае, такое решение на квадратных ногтях всегда смотрится особенно стильно. Кроме того, его всегда можно дополнить надписями, абстракцией и любыми другими рисунками.

  • 17

    Скотч-лента и другие фольгированные детали актуальные круглый год. То же самое можно сказать о блестках, стразах и бусинах разного цвета и размера.

  • 18

    Квадратная форма ногтей определенно еще долго будет пользоваться популярностью.

  • 19

    Поэтому пробуйте новые сочетания рисунков, декора и оттенков лака. Ведь нейл-дизайн прежде всего создан для экспериментов.

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