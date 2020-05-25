Самые модные платья в стиле бохо весна-лето 2020 (Фото)

Летние бохо платья 2020
Вы всегда можете добавить в свой гардероб летние платья бохо. Они встречаются разных фасонов и моделей. Чаще всего это платья-туники, рубашки, макси и миди свободного фасона. Причем украшаются платья чаще всего довольно интересным этническим узором. При изготовлении моделей используется и разный декор.
Самым распространенным считается бахрома. Интересно в платьях в стиле бохо будут смотреться и различные вставки, к примеру, кружевные. При выборе цвета представленного предмета гардероба, лучше отдавать предпочтение тонам, которые больше всего приближены к натуральным оттенкам земли.
Летние джинсы и брюки в стиле бохо 2020
При составлении летнего лука в стиле бохо, можно также обратиться к модным брюкам или джинсам. Они представлены также, как и платья, свободными фасонами, где очень часто можно встретить технику пэчворк. Наиболее популярным фасоном брюк и джинсов, которые используются при составлении лука в стиле бохо-шик, являются клеш. При этом, в сочетании с модными трендами сегодняшнего дня, лучше, если они будут с завышенной талией и укороченной длиной штанин.
Верх в стиле бохо 2020
Создавая образ в стиле бохо, нельзя отложить в строну и верхнюю одежду. Наиболее выгодно в представленной стилистике будут смотреться разнообразные жилеты, блузы, рубашки и туники, которые вы умело можете комбинировать между собой.
Ведь стиль бохо любит многослойность. Поэтому ни у кого не вызовет удивления, если вы поверх небрежной майки наденете тунику с принтом.
Летняя бохо обувь 2020
Стиль бохо и непосредственно образ в этом стиле должен быть максимально приближен к естественности и природе. Если говорить об обуви, то советуем выбирать такие модели, как ботинки, сандалии, ботильоны и другая обувь на плоской подошве или небольшом каблуке, которая подарит вам удобство и стиль.