Самые модные брюки на осень 2020 (Фото)

1 Классические брюки Модные тенденции меняются из сезона в сезон. Иногда за ними просто невозможно успеть. И все же на пике популярности неизменными остаются классические брюки. Идеально заглаженные стрелки, лаконичный силуэт и спокойные оттенки – вот их основные признаки. Классические брюки чаще всего сидят по фигуре, они не имеют видимого декора или выступающих карманов. На своих показах такие модели представили Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Burberry, Brandon Maxwell и другие модные дома.

2 Кожаные брюки Относительной новинкой можно считать штаны из кожи. Когда-то они уже были в тренде. И сегодня уверенно возвращаются. Только теперь в моде не просто обтягивающие кожаные брюки, а штаны самых разных фасонов и расцветок. Это могут быть бананы, зауженные книзу брючки, галифе, палаццо и другие популярные модели. Основное требование к материалу — отличная вычинка. Существуют также модели, выполненные из экокожи. Внешне она ничем не отличается от натурального материала. Прекрасно носится. Кожаные брюки — отличный вариант для осеннего гардероба. Легко сочетаются с укороченной курткой авиатор, с объемным свитером, с пиджаком на поясе. На своих показах брюки из кожи представили такие модные дома как Chanel, Altuzarra, Alberta Ferretti и пр.

3 Брюки палаццо Широкие и длинные штаны — находка для женщин с идеальной фигурой и высоким ростом. Часто низ штанины в таких брюках практически полностью закрывает обувь, оставляя видимыми лишь её носок и кончик каблука. Брюки палаццо — особый изыск и роскошь. Они делают походку плавной, а образ — летящим. Обратите внимание, что подобные модели брюк могут быть сшиты из самых разных материалов: тонкой шерсти, шелка, парусины. Очень интересные модели на мировых показах мод представили Max Мara, Chanel, Brandon Maxwell. Узнаваемый модный штрих для таких моделей — высокая талия и наличие пояса. Носить брюки палаццо рекомендуется с блузкой, с приталенным свитером, с объемным свитером с широкой горловиной. Из верхней одежды подойдут укороченная куртка или жакет.

4 Клеш Модный тренд на осень 2020 года — женские штаны-клеш. Их главный узнаваемый элемент — расклешенные штанины от колена к низу. Подобная модель навеяна модой 70-х, которая нынче в тренде. Вдохновленные дизайнеры предложили эти брюки на осенний сезон 2020 года. Среди новых коллекций можно найти брюки клеш с лампасами, в клетку, с разноцветными принтами, имеющими стрелку по центру или без неё. Учтите, что брюки клёш особенно хороши при широких бедрах. Они как бы уравновешивают фигуру к низу за счет расширения штанины. Поэтому особенно подходят такие штаны для полных женщин. Не стоит только выбирать слишком обтягивающую модель. Пусть брюки будут чуть свободными. Под них всегда носите обувь на каблуке, чтобы визуально вытянуть вертикаль образа. Оригинальные модели в своих показах представили Alexander McQueen, Sies Marjan и Cushnie. Причем среди тканей были отмечены бархат, шерсть, лен.

5 Неизменная клетка Особой популярностью не первый сезон пользуются и модные женские штаны в клетку. Несмотря на то, что клетка, как правило, полнит, всё же можно подобрать для себя модель брюк с правильным рисунком. Это может быть тончайшая широкая клетка, мелкая или тусклая. Помните о том, что такой узор визуально увеличивает формы. Поэтому, если даже при полной фигуре страсть к клетке неумолима, то лучше выбирайте приглушенные оттенки брюк. Клетчатые штаны — неотъемлемый атрибут капсульного гардероба. А выбранные в базовых оттенках серого, коричневого, черного или бордовом, они органично сочетаются с белой деловой блузкой, со светлыми оттенками свитера, с плащом и тренчем, с пальто на запах. В зависимости от модели брюк в клетку, носите под них туфли-лодочки на каблуке, короткие ботинки на каблуке, туфли оксфорды и лоферы. Ваш осенний образ будет совершенным. Изысканные и оригинальные модели клетчатых брюк представили на мировых показах мод Michael Kors, Christian Dior и другие.

6 Бананы и галифе Оба варианта брюк имеют схожие черты в верхней части. Здесь речь идет о свободном объёме в зоне бедер. О так называемом расширении. Поэтому такие модели штанов идеально подходят девушкам с относительно стройной фигурой или тем, кто не боится привлекать внимание к своим бёдрам. Главное различие между бананами и галифе — степень зауженности штанины и место ее расположения. У галифе заужение брючины начинается от колена и продолжается до самого низа. Здесь штанина плотно охватывает ногу. Что касается бананов, то они имеют зауженность уже ближе к щиколотке. Отлично стройнят обе модели брюк, если у них высокая талия. Сочетайте такие штаны с сапогами с широким голенищем, с туфлями-лодочками, с ботинками на каблуке. Старайтесь избегать обуви на плоской подошве под такие модели. Интересные варианты представили в своих коллекциях Giorgio Armani, Alberta Ferretti и другие.

7 Брюки ⅞ и скинни Внешне они почти похожи. Только брюки ⅞ не доходят до косточки примерно на ладонь. Что же касается брюк дудочек, именуемых скинни, то их длина чуть открывает косточку. Оба варианта штанов рекомендуется носить с туфлями на устойчивом каблуке с застежкой вокруг щиколотки. Такие брюки чаще просят укороченного верха, чтобы продемонстрировать окружающим идеально стройные ноги и бедра. Поэтому к ним подберите пиджак приталенный или пиджак свободного кроя, свитер с горлом, блузку, укороченную куртку. С подобными же моделями можно надеть тренч или укороченное пальто. Обратите внимание на то, что такие брюки подойдут и для женщин за 50. Узкие штанины здесь неплотно охватывают ногу. Поэтому визуально омолаживают образ и делают его элегантным.

8 Кюлоты Внешние модель напоминает брюки-палаццо, но обрезанные примерно на ладонь ниже колена. Учтите, что такая модель не подходит девушкам и женщинам низкого роста. Кюлоты в этом случае визуально порежут и так небольшую вертикаль. Кюлоты рекомендуется носить с обувью на каблуке, с туфлями на плоской подошве. Сочетайте образ с объемной сумкой, пиджаком или укороченной курткой.