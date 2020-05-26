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Модный дом Gucci хочет отказаться от сезонных показов
Модный дом Gucci хочет отказаться от сезонных показов

Модный дом Gucci хочет отказаться от сезонных показов

Модный дом Gucci хочет отказаться от сезонных показов
16:36 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Дома Gucci и Saint Laurent предлагают проводить модные показы дважды в год.

Два ведущих дома моды, Gucci и Saint Laurent, заявили о том, что намерены отказаться от сезонных показов, которые традиционно проходили четыре раза в год. Принятию того решения способствовала пандемия коронавируса и пауза, которая была поставлена в модной индустрии в связи с ней, сообщает CBS news.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле заявил о том, что считает оптимальным проведение двух показов в год: осенью и весной. Это позволит уйти от перегруженного расписания, которое требовало проведение предпоказов перед основными коллекциями, громких шоу, а также презентаций круизных коллекций в экзотических уголках.

"Двух показов в год вполне достаточно для того, чтобы выделить время для творческой мысли и уделить больше времени всей системе", - заявил Микеле в своем Instagram. Он добавил, что карантин, связанный с распространением вируса, хоть и остановил производство и потребление, которые подпитывают мир моды, все-таки предоставил время для размышлений. "Это великий дар, который дала нам наша планета, дар, от которого нельзя отказываться", - отметили Микеле.

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По его словам, он надеется, что новый календарь будет принят модной индустрии и другими дизайнерами.

В Saint Laurent пока не конкретизировали своих намерений, но отметили, что "возьмут модный график под контроль, осознавая нынешние обстоятельства и волны радикальных перемен".

Фешн-индустрия одной из первых пострадала от коронавируса. В январе в Китае запретили туристические поездки и закрыли бутики. Страна ответственна за треть мировых люксовых продаж. Вирус добрался до Европы во время модных показов осень-весна 2020-21 в Париже и Милане.

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Карантин, Пандемия, Коронавирус, Gucci, Saint Laurent.
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