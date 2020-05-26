Модный дом Gucci хочет отказаться от сезонных показов

Новости шоу бизнеса:Дома Gucci и Saint Laurent предлагают проводить модные показы дважды в год.

Два ведущих дома моды, Gucci и Saint Laurent, заявили о том, что намерены отказаться от сезонных показов, которые традиционно проходили четыре раза в год. Принятию того решения способствовала пандемия коронавируса и пауза, которая была поставлена в модной индустрии в связи с ней, сообщает CBS news.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле заявил о том, что считает оптимальным проведение двух показов в год: осенью и весной. Это позволит уйти от перегруженного расписания, которое требовало проведение предпоказов перед основными коллекциями, громких шоу, а также презентаций круизных коллекций в экзотических уголках.

"Двух показов в год вполне достаточно для того, чтобы выделить время для творческой мысли и уделить больше времени всей системе", - заявил Микеле в своем Instagram. Он добавил, что карантин, связанный с распространением вируса, хоть и остановил производство и потребление, которые подпитывают мир моды, все-таки предоставил время для размышлений. "Это великий дар, который дала нам наша планета, дар, от которого нельзя отказываться", - отметили Микеле.

По его словам, он надеется, что новый календарь будет принят модной индустрии и другими дизайнерами.

В Saint Laurent пока не конкретизировали своих намерений, но отметили, что "возьмут модный график под контроль, осознавая нынешние обстоятельства и волны радикальных перемен".

Фешн-индустрия одной из первых пострадала от коронавируса. В январе в Китае запретили туристические поездки и закрыли бутики. Страна ответственна за треть мировых люксовых продаж. Вирус добрался до Европы во время модных показов осень-весна 2020-21 в Париже и Милане.