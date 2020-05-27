Женская одежда, которая портит любую фигуру (Фото)

1 Кофточка из трикотажа Она всегда обтягивает тело и плохо держит форму. Даже самая стройная дама, надев ее, становится похожей на гусеницу: неправильно сел и сразу появились бока, сформировалась складка на животике. Хотите всегда ловить на себе восторженные взгляды, носите свободные блузки, рубашки или объемные свитеры грубой вязки. Они уместно будут смотреться и в офисе, и в кафе, и на прогулке.

2 Короткое обтягивающее платье Времена меняются, выставлять себя напоказ уже не модно. Больше ценится в женщине сегодня загадка. Поэтому одежда в обтяжку на худеньких – это вульгарно. На полных женщинах – смешно. Лучше для базового гардероба приобретать свободное одноцветное платье, длиной до колена или до середины икры. Актуальна и форма футляр. Но нужна модель со сложным кроем.

3 Укороченные брюки Опасность их в том, что они уменьшают рост и делают фигуру зрительно короче. Такая модель не позволит скрыть пышность бедер, наоборот, подчеркнет ее наличие. Лучше покупать классические «дудочки» стандартной длины. Они хорошо сочетаются с блузами, с рубашками, со свитерами грубой вязки. Добавьте лодочки, и образ окончательно сложится. Он будет модным и актуальным всегда.

4 Асимметричный подол Многие любят, особенно летом, надевать на себя юбки и платья, у которых передняя часть немного короче задней. Опасность такого кроя в том, что он визуально обрезает фигуру в нижней части и делает ее непропорциональной. От этого женщина выглядит короче, чем есть на самом деле. Если есть желание продемонстрировать стройность ног, нужно выбирать строгие юбки фасона «карандаш» с передним разрезом. Образ сразу станет элегантным и женственным одновременно.