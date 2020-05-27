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Женская одежда, которая портит любую фигуру (Фото)

Смотрите фото (6)
Женская одежда, которая портит любую фигуру (Фото)
11:26 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Многие из нас гоняются за трендами и стараются покупать все самое модное, не задумываясь о том, сможет ли это подойти и украсить собственное тело.

  • 1

    Кофточка из трикотажа

    Она всегда обтягивает тело и плохо держит форму. Даже самая стройная дама, надев ее, становится похожей на гусеницу: неправильно сел и сразу появились бока, сформировалась складка на животике.

    Хотите всегда ловить на себе восторженные взгляды, носите свободные блузки, рубашки или объемные свитеры грубой вязки. Они уместно будут смотреться и в офисе, и в кафе, и на прогулке.

  • 2

    Короткое обтягивающее платье

    Времена меняются, выставлять себя напоказ уже не модно. Больше ценится в женщине сегодня загадка. Поэтому одежда в обтяжку на худеньких – это вульгарно. На полных женщинах – смешно. Лучше для базового гардероба приобретать свободное одноцветное платье, длиной до колена или до середины икры. Актуальна и форма футляр. Но нужна модель со сложным кроем.

  • 3

    Укороченные брюки

    Опасность их в том, что они уменьшают рост и делают фигуру зрительно короче. Такая модель не позволит скрыть пышность бедер, наоборот, подчеркнет ее наличие. Лучше покупать классические «дудочки» стандартной длины. Они хорошо сочетаются с блузами, с рубашками, со свитерами грубой вязки. Добавьте лодочки, и образ окончательно сложится. Он будет модным и актуальным всегда.

  • 4

    Асимметричный подол

    Многие любят, особенно летом, надевать на себя юбки и платья, у которых передняя часть немного короче задней. Опасность такого кроя в том, что он визуально обрезает фигуру в нижней части и делает ее непропорциональной. От этого женщина выглядит короче, чем есть на самом деле. Если есть желание продемонстрировать стройность ног, нужно выбирать строгие юбки фасона «карандаш» с передним разрезом. Образ сразу станет элегантным и женственным одновременно.

  • 5

    Летучая мышь

    Туники, джемпера, блузки и платья такого фасона добавляют верхней части тела объема, фигура становится шире, линия груди теряет четкую форму. Руки кажутся тяжелыми, что окончательно портит общее впечатление. При наличии тяги к подобным вещам, стоит присмотреться к крою «оверсайз». Он тоже имеет вид балахона. Его небрежный стиль демонстрирует желание быть свободной. Поэтому можно добавлять такую одежду и в летний, и в зимний гардероб.

    Если отказаться от обуви из перфорированной кожи, бюстгальтера пуш-ап, очень короткой мини-юбки, платьев фасона беби-долл, удастся избежать ошибок, способных навредить репутации модницы.

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