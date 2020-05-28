Капсульный весенний гардероб 2020: стильные образы (Фото)

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Главные правила капсулы на лето

Перед тем как перейти к списку базовых вещей на лето, рекомендуем ознакомиться с главными правилами создания капсулы, которые составили для вас профессиональные стилисты:

В капсульный гардероб обязательно должны входить классические вещи. Благодаря универсальности эту одежду можно комбинировать с другими направлениями моды;

В капсуле верха должно быть в несколько раз больше, чем низа. Это правило возникло из-за того, что люди чаще обращают внимание на верхнюю часть одежды;

Подбирайте верх и низ в разном стиле, фактуре и крою;

Обязательно необходимо выбрать в капсулу несколько ярких и уникальных вещей, которые позволят создавать интересные образы.