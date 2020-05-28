Капсульный весенний гардероб 2020: стильные образы (Фото)

Главные правила капсулы на лето
Перед тем как перейти к списку базовых вещей на лето, рекомендуем ознакомиться с главными правилами создания капсулы, которые составили для вас профессиональные стилисты:
В капсульный гардероб обязательно должны входить классические вещи. Благодаря универсальности эту одежду можно комбинировать с другими направлениями моды;
В капсуле верха должно быть в несколько раз больше, чем низа. Это правило возникло из-за того, что люди чаще обращают внимание на верхнюю часть одежды;
Подбирайте верх и низ в разном стиле, фактуре и крою;
Обязательно необходимо выбрать в капсулу несколько ярких и уникальных вещей, которые позволят создавать интересные образы.
Белая футболка – главная вещь в капсуле на лето
Несмотря на простой вид белая футболка позволит создавать образы для работы, прогулок и даже для романтичного лука. В зависимости от низа каждый новый аутфит с белой футболкой будет смотреться свежо и оригинально. Лучше всего приобрести футболку и майку – для жаркого лета эти вещи станут самими любимыми.
Юбка – нежный образ
В гардеробе каждой элегантной женщины должна быть юбка. Сегодня в моде юбки длины миди в различных фасонах и цветовых решениях. Такая модель юбки подойдет для офиса и вечернего выхода. Более молодым девушкам также стоит добавить короткую юбку фасона солнце или классический вариант. Длинная юбка в пол может понадобиться для особых случаев, а если выбрать более спокойный вариант изделия, то юбку можно будет использовать для любых образов.
Брюки – классика и городской стиль в одном образе
В капсулу должны входить брюки. Лучше всего приобрести классический вариант брюк со стрелками. Благодаря лояльности и комфортности нынешней моды такие брюки можно сочетать как с туфлями на шпильке, так и со спортивной обувью. Тренд моды – чиносы, которые своим свободным кроем полюбились дамам. Еще один вариант для капсулы – широкие брюки, подойдет стандартная длина или укороченная.
Платье – беспроигрышный лук на лето
Первое правило при выборе платья на лето – оно должно быть универсальным. Под универсальностью предполагают, что платье можно будет сочетаться с любой обувью и аксессуарами. Беспроигрышным вариантом будет легкое летнее платье длины миди белого цвета. Из модных фасонов можно выбрать платье-рубашка, с воланами или кружевом.
Верх на прохладный вечер
На лето также стоит добавить в капсулу теплую вещь. Это может быть стильный пиджак, удобный жакет или ультрамодный кардиган. Выбирайте более нейтральные цвета, без лишних деталей. Это позволит сочетать верх с любым низом.
Капсульный гардероб на лето несложно составить. Главное правило – выбирать более практичные и простые по фасону вещи. Конечно, каждой женщине просто необходимо приобрести какой-то уникальный и особенный предмет гардероба, который можно будет использовать для важных случаев.